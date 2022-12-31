社評：人大釋法只談程序 修例設限還看特區

未有推翻法院裁決

有助減少司法震盪

黎智英被控串謀勾結外國勢力及串謀發表煽動刊物等4罪，高院根據《法律執業者條例》，批准黎智英從英國聘請御用大律師Tim Owen代表抗辯，律政司三度提出上訴，分別遭高院原訟庭、上訴庭及終審法院駁回。上月底，行政長官李家超建議就「沒有本地全面執業資格大狀，可否以任何形式參與處理危害國安案件」一事，提請全國人大常委會釐清立法原意及目的。事隔1個月，人大常委會昨天通過草案，就港區國安法第14條及第47條作出解釋。

今次是香港回歸以來，全國人大第6次釋法，有別於之前5次圍繞《基本法》釋法，今次是全國人大首次解釋《港區國安法》，具有先例作用，意義深遠。《港區國安法》第65條訂明法律解釋權屬於全國人大常委會，然而由於特首沒有指明希望人大常委解釋哪條條文，外界對於人大常委會如何處理，之前一直有很多猜測。

自從李家超提請釋法以來，法律界議論紛紛，有意見認為，香港奉行普通法，黎智英聘用英國大狀，法院依據本地一貫原則處理，本身並無問題，亦有不少人認為，一宗涉及勾結外國勢力的案件，容許外國大狀參與抗辯，做法並不恰當。有份參與港區國安法立法研究的內地法律學者熊秋紅認為，特區法院在聘用海外大狀一事，未有考慮港區國安法優先適用原則；終審法院前常任法官烈顯倫則稱，一旦人大釋法推翻終院決定，將嚴重損壞香港司法獨立。

觀乎昨天釋法草案內容，人大常委會既沒有批駁或推翻香港法院的裁決，也沒有對現有港區國安法條文，作出重大內容補充。嚴格來說，人大常委會其實只是指出，行政長官及特區國安委可以根據港區國安法第14條及47條所賦予的權力和責任，處理相關問題。簡單而言，根據第47條，特區法院審理案件過程中，若出現有關行為是否涉及國家秘密或國家安全的認定問題時，應當取得特首就有關問題所發出的證明書；若法院沒有向特首提出並取得相關證明書，特區國安委可根據第14條，對該等情况是否涉及國安問題，作出判斷，有關決定具有法律效力，法院必須執行相關決定。

人大常委會這次釋法，並無直接提到海外大狀能否參與國安案件，亦沒有要求一刀切禁止他們參與，只是闡明程序，將問題交回特區政府自行處理，這可以減少對本港司法制度的衝擊。當然，這次釋法內容，本身也引伸出一些值得探討的問題，例如特區政府與律政司對港區國安法是否掌握不足、是否有權不懂運用，以至是否一定要提請人大釋法，不過話說回來，港區國安法始終是相對新的法例，若有模糊或不足之處，盡快釐清亦是好事。完善特別行政區司法制度和法律體系、確保國安法落實，本來就是中央的要求。對中央而言，行政長官依機制提請釋法，再由人大常委會依法作出解釋，責成特區方面自行處理，亦可體現中央全面管治權與特區高度自治權的有機結合。

國家安全事關重大，特區政府就海外律師參與國安案件設限，無可厚非，關鍵在於如何處理，有意見主張修例一刀切，亦有人建議由特區國安委視乎具體個案（case-by-case）處理。李家超昨晚回應人大釋法，提到當局會積極考慮修訂《法律執業者條例》，同時強調本港仍然非常歡迎海外律師取得法庭專案許可後，參與不涉國安的案件。香港不乏法律人才，「以洋為師」時代已成過去，不過香港若要發展成為國際法律仲裁中心，未來還要從五湖四海廣納更多法律人才，容許海外大狀參與無關國安的案件，對本港司法聲譽亦有錦上添花效果。

突出特區國安委權責

本地修例設限求精準

今次人大釋法，其中一個重點是突出了特區國安委的權力、職責及特殊地位。國安委主席由行政長官兼任，雖然釋法內容沒有額外賦予特區國安委或特首更多權力，然而由於國安委的決定，不受司法覆核，工作信息亦不予公開，行使權力時，必須合理合度。有關海外大狀參與國安案件的問題，以修例方式設限，會比由國安委因應個別案件作判斷為佳，至於如何一刀切，則可從長計議。涉及勾結外國勢力的案件，就算案情不涉國家機密，其實都不適合有海外律師參與，至於應否將禁止參與範圍，擴大至涉及國安元素的案件，例如煽動罪，其實可以討論。無論當局最後決定如何處理，設限時都應該力求精準，避免將禁止參與範圍定得太寬。

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