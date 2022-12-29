社評：防疫措施應撤盡撤 復常還差全面通關

新階段目標是防重症防死亡

保住一老一幼避免疫情惡化

行政長官李家超昨天宣布優化防疫措施，包括取消檢疫令，不再界定密切接觸者，取消疫苗通行證和所有入境人士強制核酸檢測的要求，限聚令等社交距離措施，也一併撤銷，只維持口罩令。此舉是繼取消集中隔離之後，防疫措施最大幅的轉變，現在除口罩令外，所有防疫措施幾乎已經「蕩然無存」。

政府強調此舉並非出於突然，而是衡量過防疫措施的必要性，和需要為此付出的社會成本，而且有科學數據支持，市民接種3針率已經達到83%，加上250萬人染疫相當於接種疫苗而產生抗體，實際上有效接種率達到94%，具備「穩固防疫屏障」。

既然防疫措施已經意義不大，這個應撤盡撤的改變，應該獲得市民支持。而口罩令繼續執行，市民也不會有很大意見，畢竟新冠和流感病毒仍然在空氣中飄盪，為人為己而戴口罩，仍然是必須的。

政府表示新階段的防疫策略改變為「防重症、防死亡」，疫苗屏障已經築起，重症和死亡個案多發生在老人身上，第五波疫情以來，80歲以上死亡人數達到8016，佔總體死亡人數七成，而80歲以上老人接種3針疫苗的比率只有63%。如何做到防重症、防死亡，重點在老人接種率。政府雖實施「針搵人」計劃，但情况仍然沒有改善，政府對此不能鬆懈。

目前每天感染人數徘徊在2萬宗左右水平，觀乎大多是輕症或者無症狀感染，也未至於造成很大危害，但也會引起一些市民的疑慮，究竟在這種情况下，全面放開防疫措施，以及即將通關而帶來大量的內地旅客，現在應撤盡撤是否最佳時機。市民的疑慮應該由政府去澄清，而關鍵還是看行動，特別是在撤銷防疫措施後，切實保障好護老院舍和中小學生，才是釋除疑慮的最佳方法。

部分市民對應撤盡撤的做法有疑慮，正好說明疫情跟通關的關係，通關是香港整體期盼已久的訴求，現在萬事俱備，特區政府已經在密鑼緊鼓敲定實施方案，並且開始與廣東省政府就一些細節商議，形成共識後報請中央批准就可以實施。中央政府日前宣布在1月8日取消對入境旅客的各種防疫要求，對香港與內地何時通關形成倒逼之勢。

過關旅客需要愉快旅程

粵港合作無間才能實現

特首李家超昨天在記者會上宣布，正在考慮通關口岸、交通工具和人數限制等等細節，並且反覆表示，下月中前通關的目標不但不變，而且還要求，讓過關旅客有一個愉快的旅程，不能出現亂子而損害有序通關的形象，也不能因為要排長龍或者程序混亂而讓旅客有所埋怨。

通關的過程橫跨港深或者港珠兩地，要做到旅客過關有一個暢順的旅程，並非香港一方或者廣東一方可以單方面獨自做到的，粵港合作體現在名額設置是否合理，海關與邊檢人手安排是否足夠，兩頭的交通工具接駁是否銜接，這些都必須在事前充分討論與論證，以及實施前的演練，是否做到充分與周詳。特別是通關對香港民生和醫療系統可能帶來的影響，是否得到兩地政府的適切考慮，相信粵港兩地政府對此是認真負責，不會辜負中央的重託和人民的期盼。

對於粵港兩地政府在通關問題上的合作誠意與能力，不用猜疑，但如何體現出來，還是需要有「儀式感」的。我們日前提出，在宣布通關細節安排時，應該舉行聯合記者會，由兩地官員宣布同一個決定，解釋同一個做法，解答兩地記者提出的問題，如果能以此為目標，從籌備階段可以起到周詳考慮兩地的可能疑問，到宣布階段可以樹立一個合作無間的形象，讓久違了的大灣區精神在粵港兩地綻放出一股清流。

粵港兩地合作制定的通關方案，應該是充分考慮到兩地的情况，實施得宜，應該不會為對方的疫情造成負擔，從香港的角度看，通關能促進經濟發展，市民感受到通關帶來的好處，反而會更加珍惜通關的政策，並期盼早日全面復常。

全面復常要看疫情和通關兩個因素的進展，現在政府撤銷防疫措施，更加需要市民自覺提高防疫意識，接種疫苗和戴口罩只是其中一環，還有平常的健康監護，守住疫情不惡化，有利於通關的有序逐步擴大，特區政府對於疫情和通關，要兩手抓而且兩手都要硬，撤銷防疫措施，任務反而更加艱巨而不是放鬆。

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