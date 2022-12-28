社評：取消隔離檢疫要求 不能馬上「應放盡放」

港人北上國人南來有實際需要

設置不同配額同樣有實際需要

香港市民希望盡快通關，因為過去回內地需要隔離及各種檢疫要求，阻隔兩地正常往來，出於很多夫婦兩地分居、家庭團聚、公務往來等等的實際需要，現在考慮配額的多寡，主要是因為運力及海關的處理能力等問題，內地廣袤千里，承受能力幾乎沒有限制。

反觀內地居民來港，同樣有家庭團聚及公務往來等實際需要，但香港彈丸之地，來港旅客一旦出現井噴式增長，非香港承受能力可以承擔。特別是疫情還沒有完全消失，內地旅客來港順帶買一些進口藥品，都會使香港所有藥房「清倉」，也有旅客來港接種外國疫苗，同樣會擠兌香港市民的實際需求。冬天是醫院急症室的旺季，過去兩天排隊最長時間已經達到7、8個小時，哪怕再增加1%，急症室就會「爆煲」。

內地全面「對外開放」，很多在國外的華人華僑，積壓了3年沒有到內地，因為香港國際航班多而且票價較便宜，也會取道香港返回內地。內地旅客與海外旅客同時集中在短時間內來港，炒高酒店房價是市場使然，同時也會大幅增加從香港過關進內地的名額需求。航空公司應該增設接駁航班，讓取道香港的海外人士，可以不出關直接轉飛內地，減低對過關限額的需求。

基於上述因素，通關初期是必須設置人數限額的，至於多寡，則並非憑空臆測，「通關事務協調組」囊括了特區政府所有政策局局長，應該可以就民生、醫療、運力等等承受能力因素，經精細估計後給出一個綜合的限額數據，按不同情景推演出擴大限額的時間表，並做定期檢討，適時修正，盡快做到全面通關。

估算承受力並非基於不設置條件，藥品需求可能是個「無底洞」，因為在香港購買與在內地被黃牛炒高的價格，相差甚大，來港購買的誘因極高，既然如此，是否可以設置出口限制，即如「奶粉荒」的時候，每名離港旅客不能攜帶超過一定限額的奶粉。接種疫苗比較容易控制，因為需要預約，每個私人診所的運作能力本身有限制，而且已經說明內地人接種二價疫苗需要付費，只要在預約名額中分開不同類別人士排隊，造成擠兌的概率會降低。

最令人擔心的是急症室及醫療系統的負擔，現在應付香港市民需要已經告急，實在無法應付額外需求，但基於人道立場，不能見死不救。所以在過關配額中可以加入一個要求，來港人士必須已經接種3劑疫苗，至於已經接種3劑疫苗還有可能出現重症而增加香港醫療系統負擔的概率，則需要由醫務衛生局充分估計並向市民說明。

內地旅客來港意欲，的確會出現「報復性」反彈，國家衛健委取消限令消息一出，從北京或上海來港機票查詢量飈升，機票價格也隨行就市抬高幾倍。畢竟積壓了3年，內地民眾外出旅遊的意欲高漲，最高峰的2018年，全年有5000萬人次來港，即每月423萬人次。

現時礙於到外國的航班還沒有即時恢復，加上一些國家開始對來自中國旅客有額外的檢疫要求，來香港與澳門自然成為首選。遊客是否應該即時給予配額還要審視，但同樣是積壓3年的，還有很多屬於人文需要，諸如家庭團聚，香港人與內地人結婚要來港辦手續，還有學術交流、法律訴訟或者公務往來，這種需求是應該盡快滿足的。

通關是雙向名額不同屬暫時

不同類別人士應有不同名額

通關是雙向的，不可能只許港人北上，不讓內地人南來。當然，名額不需要對等，畢竟香港與內地的承受能力有差距。只要在制定名額時有充分的科學根據，詳細說明及解釋，就可以減少市民可能是出於無名的恐慌，就能夠體現逐步、有序的邏輯與理由，相信兩地政府和民眾是能夠接受的。

內地旅客來港後要返回內地，加上海外取道香港到內地的旅客，兩類人在香港爭過關名額，勢必擠兌香港市民回內地的名額，建議粵港兩地政府在商議每天過關限額時，考慮對不同類別的人設置不同的限額，不能將全部不同類別的人都在一個配額池內無序競爭，這樣對任何一個類別都不公平。

雖然對於內地旅客來港，不能在短時間內做到「應放盡放」，但內地來港與港人進內地的名額差異不應該長期存在。通關必須在逐步有序中向全面通關邁進，全面通關應該包括平衡雙向往來的名額。

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