社評：通關涉粵港兩地安排 聯合記者會不可或缺

逐步有序須兩地政府共識

時間表路線圖要事前商議

按照官方公布，通關將會是「逐步、有序、全面」，在最終全面通關前，將會就不同層面逐步有序不斷擴大，不同層面牽涉海陸空口岸，渡輪、鐵路、過境巴士及飛機等交通工具，如果每天過關人數有限額，究竟是以抽籤方式，還是按不同類別人士定優先次序，現在都未見端倪。但可以肯定，無論牽涉到哪個層面、哪種方式，都不可能按照疫情前「行之有效」的老辦法。

事過境遷的變化層出不窮，跨境學童進出關口，手續經過不斷改良，已經做到十分方便，但意想不到的是，接送學童的保母車進入禁區的證件已經過期；過關巴士過去在各個區都有始發站，提供前往珠三角不同目的地的班次，疫情3年過後，巴士猶在，很多司機已經超過60歲而未能符合內地對司機年齡限制的要求。這些變化，都需要粵港兩地政府按照本地的情况，參考對方的要求，逐一協調解決。

最大的變化當然是由於疫情引起，無論旅客從內地到香港，還是從香港到內地，過關後都要履行不同的防疫要求，而這些要求也會因為疫情感染個案多寡而隨時改變，如果仍然要實施到埗後呈報快測結果，港人在內地用什麼手機程式呈報，都是十分複雜的事情，如何做到達到通關要求，又能方便旅客遵照，這些安排也要兩地政府事前統一，執行起來才能做到有序。

相信粵港兩地政府，將會就這些細節逐一商議，在正式通關前，就新規定新要求的變化向旅客解釋清楚。然而，封關3年，還發生了一些十分「不理想」的做法，粵港兩地政府在過關要求轉變的做法，幾乎是「大路朝天各走半邊」，不但沒有向對方政府通報，也不向跨境記者宣布，香港記者在報道深圳口岸的要求變化時，也要主動到各有關官方渠道查閱才能得悉。

特首李家超在北京獲得的「指示」，是制定通關措施，並與廣東省和深圳市政府商議，呈報中央批准後實施。既然是經過粵港政府商議後呈報中央的方案，相信一定是得到共識後的方案，這個毋須擔心。值得擔心的是，即使實施方案是粵港兩地政府的共識，如果仍然按照疫情期間的不理想做法，各自宣布各自的做法，則是回復疫情期間的舊觀。

通關的目標既然是逐步有序，哪些先通，如何逐步，怎樣體現有序，最終達到全面通關的時間表，這個時間表與路線圖，一旦情况有變，如何及時改變適切的做法，也必須是兩地政府的共識，在宣布的時候，也必須要統一口徑，否則會給人一個各自為政的印象，損害兩地政府的權威。

強烈建議粵港兩地政府，在宣布通關安排的時候，召開聯合記者會，即使是一方線上一方線下也無所謂，目的是要做到兩地政府所宣布的措施，以及對新措施的解釋，是一致而毫無偏差的。粵港政府接受兩方記者的提問，也能照顧到對方媒體的不同關切點。

通關當然是中央的決定和要求，執行的是粵港兩地政府，通關的影響所及是所有持份者、海陸空交通工具的操作單位，以及過關旅客。任何一方對於通關措施有不同的理解，出現混亂的概率就會增加。粵港兩地政府召開聯合記者會，除了保證宣布和解釋政策的一致性外，還體現兩地政府合作無間的精神，這是疫情3年「久違」的缺失。

粵港政府合作兩地似已生疏

建設大灣區任務須有所體現

粵港兩地政府還有一個被「遺忘」的任務，就是建設粵港澳大灣區，這個被中央定性為國家戰略的任務，由於疫情耽擱，日後如何快馬加鞭另議。而在通關問題上，如何體現大灣區合作精神，則是當務之急。召開聯合記者會，可以體現兩地政府同在大灣區的屋簷下，攜手共進退，齊心協力配合佳的面貌。

粵港政府聯合記者會，是前所未有的做法，實施起來可能有一定的難度，但如果兩地政府認定這個艱難的目標可取，有這個決心與魄力去辦成，朝着這個目標去做，其他可能出現爭議的問題，也可以迎刃而解。現在要決定是初期每天過關配額多少，如果是按界別去分配配額，哪個界別優先，各個界別獲得名額多少，內地來港名額與界別是否跟香港一致，這些都有待兩地政府去商議，而且相信不難達成共識。需要爭取的是1月中前落實通關目標，召開聯合記者會，也值得爭取。

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