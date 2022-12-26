社評：內地政府退無可退 帶領全國抗疫臨考驗

民眾判斷疫情只看身邊染疫

政府掌握大數據卻欠透明度

內地民眾對於疫情的判斷，只能基於發生在身邊的感染個案，有的已經全家感染，有的整個辦公室人員的三分之二染疫，即使在偏遠地區，左鄰右里的也不少，在官方權威數據欠奉之後，民間完全「靠估」。東莞市政府估計每天新感染人數多達25萬至30萬，民眾反應一片叫好，起碼政府給出一個靠譜的數據，總比什麼都不說好。

在沒有核酸檢測數據情况之下，政府是否也是靠估呢？關聯度較大的是到發熱門診的求醫人數，打電話召喚救護車的宗數，這是可以作為依據的，有一定相關度的，公共交通每天乘客量可以反映能夠外出的人數，訂購餐飲外賣的數量可以反映不能或不願外出的人數，又或者上網查詢某些關鍵字，比如「中招後」、「退燒藥」等也可以在一定程度反映某些事實。相信各地政府也會按此做不同的估計，問題是要不要公布？為何公布？

關乎千家萬戶的大規模社會事件，各種不確定的信息必然四出流傳，民眾最需要的是權威的信息。政府在短時間內放寬各種限制措施，一時間民眾對於感染後可以做什麼？應該做什麼？由於權威信息滯後，民眾莫衷一是，這方面政府很快糾正過來，利用各種通訊渠道發放權威信息，現在民眾基本上已經不慌不忙了。

在沒有任何限制措施的情况下，個體是健康第一責任人，但缺乏藥物來履行責任，政府事前沒有準備充足難辭其咎，但問題應該不大，中國是全球退燒藥的生產基地，只要藥廠加快生產，不會不夠，現在已經有藥房免費派發退燒藥。

發熱門診剛開始時嚴重不足，各地大量增設發熱門診，包括將原來做核酸檢測的轉為門診，基本上也能滿足需要。現在最缺乏的是醫護人員，大部分醫護都染疫了，那些帶病堅持工作的，他們的專業精神值得讚揚，但表彰不能解決欠缺的問題。救護車沒人開，政府已經在招募志願者披掛上陣，能否解決問題還要觀察，但起碼說明政府在做事情。

最令人擔心的是老人接種率低的問題，因為死亡率高的群體是老年人，特別是沒有接種疫苗或者只接種了一針的人。而擔憂被加劇的原因是，政府修改了新冠死亡的認定標準，患有基礎病死亡而並非直接因為新冠病毒感染導致肺炎或呼吸衰竭的，不會列作新冠死亡。修改標準後死亡數字自然不會飈升，但政府的權威自然會受到質疑。所幸政府已經在大力推動60歲以上的人開展接種第四針，希望大部分老人能在此次大爆發中安然渡過。

在醫療系統出現空前壓力的情况下，一些地方出現拒收患者、要求患者提前出院、拒絕給慢性病患者開長期處方等等問題，國家醫保局從網絡討論話題以及民眾反映意見中得悉後，要求各地方政府對該等問題進行排查，一經發現，立即糾正。

政府見步行步難提振信心

民眾期盼政府前瞻性部署

現在看到政府所採取的措施，都是對已經發生的嚴重問題作被動式的回應，即所謂見步行步，難免讓人有頭痛醫頭的感覺。政府掌握國際疫情走勢，綜合各國抗疫的經驗，從大數據中得出各地的疫情蔓延情况，應該能夠提出具有前瞻性的部署和決策。據報北京的感染峰頂已過，正在逐步緩和，廣東可能還在感染高峰期，不同情况的地方，應該及時推出解決當前問題的措施，並提早推出適時的措施，引導下一步前行的方向。

疫情大爆發後，正在發生的是，大城市大量外來務工人員買棹還鄉，春節之後是否返程要觀望疫情發展情况。眼前的影響是，快遞和外賣派送將會嚴重缺人，春節過後，即使疫情結束，大量工人還在觀望，影響復工復產。

上海市政府有見及此，宣布給快遞員每天補貼60元人民幣，節假日提高到150元，給工人發放口罩、快測設備和消毒液，部署未來的是，企業接送外來務工人員往返鄉下與上海之間，包車費用補貼50%。此等措施，部分是回應式，部分是前瞻性，但都說明政府在針對當前和未來出現的問題，在做一些令民眾感覺到政府起到帶頭作用的事情。

北京年底召開各種定期會議，諸如中央經濟工作會議、農村工作會議，這些按部就班的會議為部署明年發展工作，當然有必要，但老百姓正在經歷前所未有的疫情大爆發，在在需要政府給出解決當前問題和未來出現問題的方案，中央政府是否應該考慮更加貼近民心的做法，破例召開中央疫情工作會議，為與國民並肩戰勝疫情，提供一顆定心丸。

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