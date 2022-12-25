社評：時隔三年終通關 周密部署防混亂

兩地通關水到渠成

逐步有序管理需求

疫情近3年，香港與內地的多個口岸關閉，人員及貨物往來都受到極大影響。雙方因防疫需要，都曾對進出旅客實施嚴格的檢測和隔離，至今，兩地間只有深圳灣一個口岸開放，從香港進入內地的旅客仍須要接受「5+3」的隔離，並須提前預約健康驛站的名額、接受核酸檢測。過去一年來，香港各界要求兩地恢復正常通關的呼聲日漸高漲。

今次李家超的的宣布雖然令人驚喜，卻並不突然，兩地恢復通關近期有迹可尋。隨着內地放寬內部防疫限制，深圳也將健康驛站的名額由2500個增至2800個；李家超上京前，已高調宣布將向中央領導人反映本港市民對恢復通關的渴望要求；國家主席習近平和總理李克強在聽取他述職時，都曾肯定其「積極回應」民眾和社會關切，李克強更具體要求，「有關方面要抓緊溝通協調，推動香港與內地人員往來逐步恢復正常」。兩地恢復通關，既是特區政府成功爭取，亦是時機成熟、水到渠成之事。

在本港，多個關閉3年的口岸近期動作頻頻，西九龍高鐵站內，開始有保安、維修及清潔人員工作；據透露，港鐵因口岸關閉而調往其他車站工作的羅湖、落馬洲及西九站員工，近日陸續被召回原崗位；入境處、海關等部門，據報將抽調上千名人員，最快本周返回西九高鐵站、羅湖、文錦渡等出入境口岸，種種迹象顯示，通關復常「好事近」。

不過，復常猶如大病初癒後人體康復，「病去如抽絲」。各口岸設施畢竟停用3年，重啟及人員的重新熟習需要一個過程。而3年的封關，又累積了龐大的通關需求，一下全面放開，難免會生混亂，所以，「全面通關」是最終目標，初期恐怕還會有部分「人潮管控」措施。正如李家超所言，要做到「逐步、有序及全面通關」，要考慮多項元素，由於初期需求相當大，市民想盡早過關團聚、招商、公務及旅遊，因此要不出亂，安全有序，就要考慮每日通關人數及通關口岸，亦要兼顧兩地疫情變化，盡量取得平衡。

通關初期，應該優先滿足家庭團聚、探望病人、商業公務等旅客的需求，至於旅遊觀光、娛樂消閒的需求，應在稍後考慮。而現時內地疫情處於爆發高峰期，亦非北上旅遊的最佳時刻。問題是如何做好需求管理，初期如只設置人數限制，如何保證優先滿足最有需要者，若需要提供人文關懷類別的證明，如何確保資料準確不被濫用，同時免卻核查的繁複手續，以防關口壅塞等，都須作全面考量。

內地遊客南下衝擊

港內部應早作準備

所以，李家超指，明白社會關心通關細節，要做到逐步有序、達到最終全面開放的大原則，重要考慮元素包括要處理人數問題，過關排隊等過程要順暢，任何混亂都會出現不想見到的後果，所以要充分評估風險及做好準備。這番話，也是在對市民作預期管理。

同時，在香港內部也須做好各種應對準備。通關並非單向，香港市民可免隔離到內地的同時，本地旅遊界亦希望吸引內地遊客來香港旅遊，以重振本地經濟。汲取過往的經驗教訓，除了交通、零售的配合，旅遊景點、道路空間的拓展，都需作出配合。鑑於內地疫情的發展，內地旅客的大量湧港，會否令到香港藥物、疫苗出現短缺，會否令公營醫療體系不勝負荷，再次激發兩地民眾間的矛盾衝突，恐怕都要早作因應準備。

按照李家超公布的時程，從現在起到下月中，連假期在內總共只有20天時間。這20天內，要與內地相關部門和政府商討一個萬全方案，呈交中央審批，涉及的部門包括國家衛健委、港澳辦以及廣東省、深圳市等地方政府，商討時間極為緊迫。對香港內部來說，口岸的重啟既需要交通、檢疫的配套，鐵路及多個紀律部隊的人手調配，乃至私人商戶的配合，都要全面協調，好整以暇。市區迎接內地遊客的準備，更是涉及千頭萬緒。所以，李家超昨日落機伊始，就要趕回政府總部召開協調組會議，政府15個政策局全數參與，並非虛張聲勢。通關茲事體大，萬眾期待已久，但真正通關在即，又需格外謹慎，認真準備，加強宣傳。總之，兩地恢復正常通關是一件大好事，有關方面應該精心部署，細心安排，勿將好事辦成壞事。

歡迎回應 editorial@mingpao.com