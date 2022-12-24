社評：「雙搶」時不我待 港府「拆牆鬆綁」

按照計劃，落馬洲河套區的「港深創新及科技園」第一期主體工程，將於2024年至2027年分階段落成，新園區面積相當於科學園3倍，按照原規劃，不單可提供更多空間擴展香港創科生態圈，更可吸引全球科研企業加速進入中國市場，每年料對經濟的貢獻達520億元，並創造約5.2萬個職位。惟過去幾年，香港出現人才流失，勞動人口淨流出多達14萬，當創科園區落成之際，或會面臨有樓無人的窘况，而人才是跟住企業走，沒有企業也難有人才。這正是特首李家超在其首份《施政報告》中，特別強調「雙搶」的背景。

人才流失嚴重

河套有樓無人

陳國基昨日表示，《施政報告》提出「搶人才」措施後，社會反應正面，香港正在復常之路穩步前進，現時正是主動出擊、競逐人才的最佳時機。在各項計劃申請和審批流程會全面理順和優化後，人才申請交妥文件後可在4周內完成，而「優秀人才入境計劃」（優才計劃）明年元旦起將取消年度配額，為期兩年。陳茂波透露，經過廣泛宣傳及與業界溝通，目前已制定首輪引進的目標企業名單，「引進辦」主任容偉雄已會見不少企業代表，包括「龍頭企業」、或規模雖小但屬技術前沿的企業，名單將會持續更新；而「藍圖」顯示，新能源汽車及半導體晶片產業發展，是推動香港實現「新型工業化」的重點領域。在前日記者會上，創新科技及工業局副局長張曼莉透露，近月已「爭分奪秒」與海內外企業接洽，重點在「人工智能與數據科學」、「生命健康科技」、「先進製造與新能源科技」等策略領域，估計在2027年前，會吸引不少於100間具代表性、高增長潛力的企業落戶本港，當中最少20間是「龍頭企業」。「藍圖」亦提出，將加大力度招募海外的年輕科研人才，及吸引香港海外留學生回港發展，會以加強資助及增加人才住宿配套等方式，吸引人才來港。

在這一輪推動創科及「雙搶」的行動中，港府有一些新的做法嘗試，例如，打破政府不直接扶持產業的條條框框，直接投資創科產業及人才；又如打破部門分工、按部就班的束縛，對新設立的「引進辦」，提供跨政策局的多方支援，包括經貿處專組、經貿辦的招商引才專組，涉及金融科技企業時，財庫局亦會大力支援等；而且，舉措的目光不再僅限於香港內部，更放眼大灣區協同效應，如「非本地畢業生留港/ 回港就業安排 」（IANG）的適用範圍，會擴大至科大、中大和浸大的大灣區校園；「藍圖」更提及與內地設立專責創科辦公室，服務內地創科領域的人才或公司來港發展，減省不必要的行政程序，同時讓香港學生在內地辦創科公司，將實踐經驗帶回本港。

破迷思扶持創科

本地培養是根本

由政府給予政策、資金扶持創科，已是世界大勢。美國為推動晶片產業回流或外資在美設立工廠，政府財政就將在2023至2027年期間，向晶片研發和製造領域補貼2800億美元。中共二十大報告亦提出，「實施科教興國戰略，強化現代化建設人才支撐」。香港在新一輪的全球產業與科技競爭中，特區政府亦不能無所作為。

雖然當局強調不想在吸引人才的條件方面與鄰近地區作比較，但昨日勞福局長孫玉菡就表示，香港的「高才通」計劃同時吸引全球百強大學畢業生，並無薪金水平限制，而吸引高薪人才的計劃，又無背景和學歷限制，所以，本港吸引人才的計劃，比新加坡更優勝。

孫玉菡昨日形容，「本地人才是本港的『根』及『本』，海外人才只是補充」，可謂肺腑之言。「藍圖」就提出，加強培育本地科創人才，並進一步在中小學推動創科相關的教育。當局應提升本地科學教育水準，鼓勵大學以至中小學開辦更多與創科相關的課程，亦要培訓更多科學科教師，讓課程逐步普及化，培養學生對科學的興趣。同時還要營造本港的創科產業生態圈，讓本地創科人才留得住，有發展空間，這才是香港發展「國際創新科技中心」的長久之計。

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