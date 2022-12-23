社評：美拒遵從世貿裁定 輸打贏要霸權嘴臉

本月內美第二度敗訴

世貿上訴機構遭癱瘓

2020年11月起，美國以中國制定實施《港區國安法》，「打壓香港民主」為由，撤銷對香港單獨關稅區的承認，要求所有由香港出口往美國的產品，來源地標記不能再標示為「香港製造」，而必須標示為「中國製造」。其實，由本地製造並出口到美國的貨物，每年僅約值74億元，佔本港出口總額約0.1%，美國這一規定對本港實質影響不大；惟香港在「一國兩制」下，獲《基本法》賦予單獨關稅區（Separate customs territory）地位，可以「中國香港」名義，參與世貿等國際組織，美方此舉影響香港聲譽，引起廠商和客戶不必要的憂慮，明顯將經貿問題政治化，因此港府向世貿尋求仲裁。

世貿裁決後，港府已去信美國貿易代表戴琪，駐華盛頓經貿辦亦聯絡美國貿易代表處、海關及邊境保衛局，敦促美方尊重裁決及建議，立即撤回規定。惟美國貿易代表處表明，強烈反對裁決，稱世貿無權質疑成員國就危害國家安全採取的措施，不打算取消相關安排。問題是，世貿3人專家組在長達96頁的裁決中講得很清楚，美國與香港之間的緊張關係加劇，並未達到啟動安全例外條款的「國際關係緊急狀况」門檻，美國應改變做法，以符合全球貿易規則。

這是本月內美國在世貿訴訟中第二次敗訴。本月9日，世貿專家組裁定，美國前總統特朗普2018年作出對進口鋼鐵和鋁材徵收關稅的決定，違反了全球貿易規則，美國同樣拒絕遵從裁決，聲明不會取消相關關稅。按照世貿規則，敗訴的美方可在60日內提出上訴，問題是由於美方阻撓世貿上訴機構新法官的任命，世貿的上訴機構已停擺近3年，根本無法受理上訴案件。而美國阻撓法官任命的理由，是指世貿體系需要「改革」，而在按照其旨意完成「改革」之前，華府不惜癱瘓這一多邊貿易體系及其爭端解決機制，這是美國「強權政治」的又一體現。

近年來，「以規則為基礎的國際秩序」（rules-based international order）成為美國政府頻繁使用的熱門詞。但基於何種規則？維護什麼秩序？卻一直語焉不詳。諷刺的是，該詞被廣泛使用，是在美國前總統小布殊未獲聯合國安理會授權，入侵伊拉克之後。而那次入侵，正是美國無視國際規則，肆意使用武力的例證。在此大旗下，人們看到，美國政府頻繁退出國際組織、撕毁國際條約，在特朗普時代，美國以帶來「苛刻財政和經濟負擔」為由，退出了氣候變化的《巴黎協定》；以未就新冠疫情「追究中國責任」為由，中止與世界衛生組織（WHO）的關係；以「政治上反以色列」為由，退出了聯合國教科文組織（UNESCO）；以「存在政治偏見」為由，退出聯合國人權理事會（UNHRC）；還退出了有關伊朗核問題的六方協議，甚至退出有份發起的《跨太平洋伙伴關係協定》（TPP）。儘管拜登政府上台後，又重返了《巴黎協定》、世衛組織、人權理事會等，但想走就走，想來就來，大言不慚地一句「美國回來了」，就像無事發生過一樣，不禁令人側目。而對其他特朗普時代的錯誤決定，包括對香港產地標記以及鋼鋁加徵關稅等，不但未予糾正，反而在世貿裁決後仍堅持不改。可見所謂「規則」和「秩序」，只能有利於美國利益，而不能相反，是經典的雙重標準。

規則秩序任意解釋

雙重標準弱肉強食

特朗普的「美國優先」（America First）口號，在美國有深厚的意識形態傳統，在這種民粹傳統影響下，美國一直將國內法凌駕於國際法或國際條約，正是美方將《台灣關係法》凌駕中美建交公報，成為中美之間台灣問題的癥結所在。而所謂「以規則為基礎的國際秩序」，根本就是針對中國的一支大棒，而美國指摘中國南海主權主張違反《聯合國海洋法公約》，但美國國會至今也未批准加入，反對者的理由就是，加入該公約會「有損美國主權」。由此可見，美國是刻意對所謂「規則」和「秩序」含糊其詞，目的是讓美國獨享解釋權，有利於維持自身霸權。有美國國際關係學者分析，當美國認為國際秩序不利於自己之時，就按自己的意願忽略、逃避或改變秩序。這分明是弱肉強食的叢林法則，是強權即公理的霸道邏輯，從今次拒絕世貿有關香港產地標記的裁決來看，美國的這一副嘴臉暴露無遺。

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