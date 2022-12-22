社評：關愛隊多元 莫成清一色

政府出錢資助關愛隊

力求物有所值兼公道

新冠疫情暴露特區政府缺乏地區動員力，無法及時兼高效組織抗疫，今年《施政報告》提出成立18區關愛隊，一大目的正是要補地區動員能力之不足。根據政府文件，關愛隊主要職能包括支援政府地區工作、關愛社區、協助救災等緊急事務，當局會參考區議會小選區劃分情况，每個小區設一支關愛隊，每隊8至12人，均為義工性質。政府會為每支關愛隊，提供兩年合計80萬至120萬元資助，當區民政事務專員會按區內情况，設計關愛隊工作，諸如支援長者及少數族裔，又或在一些有較多「三無大廈」的社區，協助小業主處理樓宇管理維修事宜等。

關愛隊由政府主導，以服務為主，行政長官李家超早前表示，熱愛香港、擁護《基本法》及守法是甄選關愛隊的考慮之列，至於具體申請要求，隨着荃灣和南區關愛隊昨天率先接受報名而曝光：申請團體必須簽署聲明，承諾其僱員及成員不曾從事違反《港區國安法》或不利國家安全行為，負責人亦要申報曾否與外地政治組織有聯繫；所有關愛隊成員必須擁護基本法及效忠特區，沒有刑事定罪紀錄。根據當局公布的申請及審核準則，申請團體須於過往5年在區內參與舉辦不少於15項地區服務，兼且必須有下列其中兩類支持或配合政府政策的活動，包括參與民政處所辦的抗疫活動、慶回歸、賀國慶，又或參與舉辦具規模的國情活動，例如國家主席七一講話座談會、「國家憲法日」及「全民國家安全教育日」等活動。

政府為一支關愛隊提供的資助，平均每月約為3萬至5萬元，有議員質疑金額太小，不足以應付地區工作，政府則重申，期望關愛隊同時尋求其他資助。每支關愛隊所獲政府資助看似不多，然而單計南區和荃灣兩區，關愛隊共有30多支，兩年資助合計便要3000萬至4000萬元，全港18區，涉款隨時便要7、8億元。但凡運用公帑，政府都有責任秉持兩大原則，一是物有所值、符合成本效益，二是公平公道，不會厚此薄彼。

單論架構制度，區議會只屬諮詢架構，關愛隊則是服務架構，兩者確有不同，惟從功能角度，關愛隊部分職能，諸如派發物資及關愛支援等，以往確是由區議員及其團隊肩負。對區議員而言，選舉是檢驗他們有否做好地區工作的指標。相比之下，關愛隊有否克盡己責，基本上就是由政府把關。根據當局構思，各區民政專員會按社區需要，為關愛隊制訂關鍵績效指標（KPI），例如家訪次數等，各隊伍須定期交報告，由民政專員檢視，若不達標可提早解約。關愛隊能夠起到多少作用，當局衡工量值是否嚴謹認真，KPI是否恰當合適，將有決定性的影響。

關愛隊的設立，相當於政府出錢資助一些團體做地區工作，當中不僅涉及公帑，更涉及政治資源分配。由於關愛隊員有很多機會接觸居民，不排除有些人欲藉參與關愛隊，在社區經營人脈網絡，為選舉鋪路。政府成立關愛隊，要避免令人有政治酬庸的印象，由申請、遴選、運作到監督，都應該力求開放與透明，愈多民間團體和個人有機會參與，效果愈好。這幾年香港政治環境出現重大轉折，關愛隊申請團體及參與者必須愛國愛港、效忠特區、擁護基本法，乃是合理要求，然而只要符合國安及守法要求，具體申請資格及審批準則，其實可以寬鬆一些，以免將不少有心服務社區的民間團體和個人，不必要地拒諸門外。

兼顧香港社會多元

審批準則不應太緊

香港是多元社會，很多居民組織、自發團隊以至教會等，都有多年從事社區服務的經驗，它們未必很政治化，以往沒有辦過慶回歸、賀國慶又或國情研習班，也不等於他們不愛國不愛港。現在政府提出的申請審批準則，有關過去5年必須辦過至少兩類支持或配合政府政策的活動，遊戲規則偏緊偏嚴，無可避免令很多團體失去參與機會。倘若能夠通過審批的申請團體，過度集中於某一層面，同質性太高，未必有利關愛隊在社區發揮作用，物以類聚效應，甚至可能影響到服務的全面性。中央再三強調，落實愛國者治港，不等於搞清一色。關愛隊的構成，亦應本着這一原則，盡量兼顧社會多元性。

■歡迎回應 editorial@mingpao.com