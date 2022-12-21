社評：復常歡度佳節 限聚不合時宜

過年過節刺激市道

食肆酒吧復常鬆綁

本港防疫措施持續放寬，內地月初公布「新十條」後，香港復常步伐進一步加快。上周，政府宣布取消「安心出行」掃碼及「黃碼」安排，兩者均屬標誌性的措施，撤銷抵港人士黃碼限制，更被視為變相實施「0+0」，不過食肆最多12人一枱、酒吧每枱最多6人、部分處所設有入座率限制等安排仍然維持。隨着聖誕新年來臨，無論業界和市民都盼望防疫限制可再放寬，以便佳節歡聚。政府昨天公布的最新調整，似乎亦是嘗試回應公眾這一期望。

根據新安排，本周四起餐飲處所及宴會人數上限將全面取消，酒吧、夜店、出席宴會及參加本地遊人士的快速測試要求亦撤銷，包括公眾娛樂場所在內的部分處所，以及體育活動場所戶外範圍等均可飲食。本港經濟元氣未復，進一步鬆綁社交措施及營業限制，可以為各行各業注入更多動力。港鐵日前已宣布，平安夜及除夕將開通宵，是2019年農曆新年後，首度恢復在喜慶節日提供通宵列車服務，現在不鬆綁飲食及娛樂場所防疫限制，更待何時。

新安排生效之日，正是冬至，雖然市民過節通常會提早訂枱，但餐飲處所人數限制及時取消，始終有利業界；對於酒吧夜店而言，聖誕新年更是大日子，生意愈多愈好。宴會向來是大型食肆重要收入來源，即使宴會人數撤限未必可以令業界在聖誕佳節即時進帳，但農曆新年不久又至，各類大型宴會及春茗復辦，對整體市道將有重要刺激作用。

當然，防疫措施鬆綁，疫情一定升溫，不過現時本港已有足夠的防重症保護屏障，只要醫療系統能夠負荷便無問題。就以近期情况為例，雖然本港疫情持續上升，過去一周，每日平均有1.5萬宗新冠呈報個案，按周上升一成多，住院數字亦明顯增加，但仍屬於應付得來的水平；院舍方面，儘管個案較多，但大部分屬輕症，因為院友疫苗接種率比年初時已大大提升。隨着政府取消多類場所入場快測要求，加上冬季醫療需求特別大，當局仍須密切留意入院情况及醫療負荷，但防疫鬆綁仍是大方向。

行政長官李家超昨天形容，政府已放鬆九成以上的防疫措施。餘下尚未撤去的內部防控措施，主要有五，包括疫苗通、大廈強檢、學校快測要求、限聚令和口罩令。觀乎醫衛局副局長昨天說法，取消口罩令將是復常最後一步，大廈強檢及學生上學前快測，短期內似有機會檢視，其餘兩項措施，說法則較為模稜兩可。

學校快測可商量

限聚強檢不必要

香港先後經歷過SARS及新冠疫情，公眾不太抗拒戴口罩，部分人甚至習以為常，從遏抑病毒傳播而言，口罩令確是成本效益最高措施，何况冬季也是流感高峰期，戴口罩同樣可以減少流感傳播。為防新冠與流感夾擊增加公院壓力，口罩令今冬應該維持，待明年春季再定去向。至於疫苗通行證，最大作用是谷針，現在取消，未打針者更無接種動力，萬一日後再要市民接種疫苗加強劑，政府也會少了一個重要谷針工具。當局可以再觀察病毒變種情况多一會，再視乎打針情况，考慮疫苗通去留。

學校快測要求，實施半年有餘，現時中學生絕大部分已打齊針，課前快測已無必要，問題主要是部分初小學生仍未打針，一旦放棄課前快測，校園無疑少了一個控疫把關工具，然而值得留意的是，本月起部分小學已恢復全日上課，學生在校園午膳，理論上有一定風險，但近期小童重症住院情况，未聞顯著增加。教育局可以趁這個寒假，與全港小學商量，看看是否適合在上學期大考過後，取消快測要求。

相對以上3項措施，限聚令和大廈強檢，其實可以馬上取消。香港社會重開，復常步伐不斷加快，當九成防疫措施已經放寬，卻仍然保留12人限聚這樣嚴厲的防疫限制，未免不成比例；當這個聖誕佳節，處處人頭湧湧，維持12人限聚，看在一般人眼裏，似乎也有點荒謬。大廈強檢遏抑傳播，時至今日已無多大作用和意義，政府與其花時間檢討是否以抗原快測代替核酸檢測，不如索性取消大廈強檢，一了百了。

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