社評：一代球王實至名歸 漂亮足球超越政治

一己之力扭轉乾坤

美斯毋負球王之名

今屆世界盃不乏爭議，但更多的是驚喜。今屆賽事入球破紀錄，由分組賽開始，大衛戰勝哥利亞的故事一再上演，一次又一次的逆轉，扣人心弦，國際足協主席形容這是最精彩的一屆世界盃。決賽阿根廷對法國，分別有美斯與麥巴比這兩位主將壓陣，決賽頭70分鐘，阿根廷佔盡上風，法國射門寥寥。當人們以為這是1998年決賽法國對巴西的翻版，戰局一面倒，法國卻連入兩球追平；當加時下半場美斯入波，人們以為重演1986年決賽阿根廷3比2得勝劇本，麥巴比卻為法國再次追和。兩隊互射12碼，美斯和麥巴比皆一射中鵠，未像1994年決賽意大利球星巴治奧般留下射失的遺憾，最終勝利女神選擇站在美斯和阿根廷一邊。這是一場史無前例的決賽，峰迴路轉甚於肥皂劇，說是最精彩的世界盃決賽並不為過。

阿根廷上次奪得世界盃，乃是1986年，現年35歲的美斯，當時還未出世。美斯年少離鄉別井追逐足球夢，捧盃與個人榮譽無數，低調為善亦屢獲讚譽，之前很多人覺得他始終比不上球王馬拉當拿及比利，就是欠了一個大力神獎盃。這次阿根廷捧盃，美斯表現出眾，球王之名，終於實至名歸。

現代足球戰術愈益強調整體戰，以致很多人一度覺得，球王以一己之力帶領球隊奪冠的時代已成過去。過去30年，足球高度商業化，催生很多經過精心包裝的球星，他們當中有不少是好球員，亦有積極參與公益活動，但直至這次美斯「封王」之前，最接近球王級數的大概只有法國前隊長施丹。今屆世界盃，美斯一再施展精湛球技，時而引球疾進、以絕妙傳送為隊友創造機會，時而親自埋門，取得致勝關鍵入球。阿根廷累計攻入15球，當中10球美斯有直接功勞。

當然，真正球王不止善傳善射，更要有團結隊友、凝聚人心能力，不會妄自尊大，將個人榮耀置於球隊之先。今屆賽事，美斯充分展現了作為球隊精神領袖的素質，得到教練和隊友由衷支持及信任，上下一心，正是阿根廷成功的關鍵。美斯跟比利和馬拉當拿所處的足球時代太不同，誰是足球山羊（GOAT，Greatest of all time的縮寫），難免言人人殊，江山代有才人出，說不定麥巴比日後可以取得比美斯更高成就，惟可以肯定的是，在阿根廷人以至世上很多球迷心中，美斯已可跟兩位前輩鼎足而立。

卡塔爾代表阿拉伯以至伊斯蘭世界首度主辦世界盃，本是足球全球化與民主化重要一步，無奈不斷成為西方世界批判對象，圍繞外勞、性小眾權益、形象洗白和貪污等指控，幾乎不曾止息，就連卡塔爾國君在頒獎禮為美斯「黑袍加身」，披上阿拉伯黑色薄長袍Bisht，以示尊崇，竟然也被西方一些評論形容為「不尊重冠軍隊」，將「阿拉伯文化象徵強加於人」，云云。

世界足球多極化

國家隊未見長進

全球熱情投入世界盃，乃是世界不同文明互相加深了解的機會，國際足協主席總結今屆賽事遺產，亦特別提及讓各地球迷有機會親身認識阿拉伯世界，跳出既有定型與框框，然而在西方，仍有很多人沒有擺脫以己為尺、以己為尊的思維，不願了解和尊重其他文明，亦抗拒入鄉隨俗，樂於說人不是，卻對自身劣迹避而不談。當西方媒體不斷指控卡塔爾賄賂取得主辦權之餘，又有多少人提起2006年德國世界盃主辦權賄賂案？

世界盃的設計，帶有國家民族認同與身分政治元素，但不代表足球無法超越政治，相反，本屆賽事正正說明，只要踢好波，政治分歧與宿怨也可暫擱一旁。摩洛哥今屆異軍突起，成為殿軍，以文明圈而論，這個北非國家，其實亦屬阿拉伯世界。摩洛哥作為昔日法國的保護國，歷史上與殖民強權關係較密切，亦有政治陰暗面。1970年代，摩洛哥在法國支持下非法佔領西撒哈拉，長期影響摩洛哥與非洲其他國家及阿拉伯國家關係，但當摩洛哥愈戰愈勇，大多數非洲與阿拉伯民眾都願意全力為摩洛哥打氣。巴西出局後，很多巴西人轉為支持阿根廷，除了希望阻止歐洲隊繼續奪冠，亦因為美斯和阿根廷踢出好波。

今屆世界盃，亞洲與非洲球隊表現可人，屢挫歐洲南美傳統勁旅。本屆賽事唯一在法定時間打敗過阿根廷的，就是沙特阿拉伯，世界足球多極化，有可能成為未來大趨勢，可惜中國足球仍不見長進，卡塔爾世盃期間，內地球壇最轟動的新聞，就是國家隊前教練李鐵涉貪受查。2002年中國隊唯一一次晉身世界盃決賽周，當時美斯只得15歲，仍在歐洲磨練身手。美斯在這20年間取得了輝煌成就，中國足球在這段期間幹過什麼，需要好好反省。

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