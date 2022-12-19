社評：放開突然老人院成災區 守住農村防疫成敗關鍵

救護車疲於奔命仍然不足

發熱醫院盡開仍人滿為患

放開防疫措施後，多個大城市都出現大面積感染，但確實數字則無從估計，因為衛健委已經停止每天公布無症狀感染者的數據，絕大多數的感染者只是無症狀或者輕症，一般都居家服藥等待自癒。這種處置辦法，對大部分人都是有效的，然而，那些家裏沒有備藥，或者不能退燒的患者，還是要去醫院就診，各地政府已經加開了發熱門診的醫院，但還是「人滿為患」，排隊幾個小時獲得診治，醫院也只會開幾片退燒藥，因為醫院的供應也短缺。

政府呼籲去醫院就診的患者，不要乘坐公共交通工具，要自行開車或者召喚救護車，但救護車即使24小時不停穿梭接送，疲於奔命也難以滿足需求。老人院的處境最突出，院友都是高風險群體，一旦有人感染，老人院缺乏隔離空間，容易出現大規模感染，但召喚救護車則沒有特殊照顧，退燒藥供應也十分緊張。當局一直以來宣稱要照顧一老一少，但到了危急狀態，他們卻成為無助的一群。

中小城市的情况也不容樂觀，接診發燒病人的醫院已經應開盡開，排隊的時間動輒要幾個小時。說明疫情已經從大城市向中小城市縱深散播，按照這個走勢，第一波大規模感染的省份在本周或下周到達高峰，如果處置得宜，兩周後疫情將會減退。而二線省份的高位則要在月底才來臨。

疫情從大省份向二線省份及農村散播，是人員流動造成。現在所有大學都提前放寒假，一些失業工人或者生意欠佳的小商販也開始陸續離開大城市，出現返鄉小高潮。他們帶着病毒從大城市向全國四面八方散發，到了農曆年底，春運如期而至，則會出現另一個返鄉高潮，農村和小城鎮能否應付疫情，才是3年抗疫成敗的真正考驗。

流行病學專家，按照世界其他地方採用躺平政策後，以及內地上海、廣州和香港等大規模爆發疫情的死亡率，估算這波疫情在內地將會導致幾十萬人死亡，大城市的醫療條件較好，市民接種率較高，一定程度能夠減少死亡率，但農村和偏遠地區又如何呢？

國務院對於這個危機有充分估計，本月16日發出一個通知，要求農村與小城鎮政府嚴陣以待。這些地方最大的問題是缺醫少藥，醫護人員在平常狀態都不能招滿員，醫療設備只能應付輕症病患，遇到大規模傳染病，以及因感染而出現重症，是無條件也無能力應付的。國務院提出的辦法是，各地緊急招聘在5年內退休的醫護人員，充實隊伍，但相信也是杯水車薪，一旦真的遇到疫情爆發，也會捉襟見肘。

國務院提出的第二招是盡快構建梯隊人員，因為疫情並不一定會在同一時間在同一地區集中爆發，合理利用人力資源才能發揮最大效率，但這需要各級政府及時調配與協調醫護人員到最需要的地方，必要時出動軍隊的醫護兵，如何遣兵調將，是考驗政府的關鍵一刻。

農村老人接種率低風險高

小城鎮缺醫少藥難抗疫情

農村與小城鎮另一個大難題是疫苗接種率低，目前全國60歲以上老人接種兩針的比率是86.6%，80歲以上的只有66.4%，而在農村的比率應該遠低於全國平均水平。全國60歲以上老人達到2.67億人，疫苗接種率每提升一個百分點，就可以為200多萬人築起抵抗重症和死亡的屏障。面對農村老人的疫苗接種，知識推廣過去沒做好，現在臨急抱佛腳也為時未晚，即使農村老人意識到需要接種，還要有足夠的人員「送疫苗下鄉」，這是刻不容緩的工作。

疫情對農村的另一個「炸彈」是獨居老人，兒孫進城，老人缺乏照料，遇到疫情，更形危險。前陣子政府要求全國排查，為獨居老人做登記，在有需要的時候，送醫送藥上門。登記已經做到，一些地方還利用社交媒體建立群組，互通消息以及為及時求救做後備，希望在疫情殺到來的時候，政府不會在手忙腳亂的情况下，將已經被遺忘於一角的獨居老人徹底遺忘。

大城市抗疫戰最後一擊的號角已經吹響，政府事前準備不足，最高指揮缺乏部署，部門之間缺乏協調，特別是告知民眾如何應對，讓他們對處置病情有充分的認識，及時備好足夠的藥品作為居家等自癒的準備，令到感染者僅能以個體跟病毒對抗，政府難辭其咎。現在面對農村和小城鎮的最後一戰，嚴峻程度跟打一場熱戰，有過之而不及。打好這場大戰，是對政府是否真正做到人民至上、生命至上的最大考驗。

■歡迎回應editorial@mingpao.com