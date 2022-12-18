社評：中經會聚焦提振信心 多項經濟政策大調整

每年12月的中經會，是中央定調來年經濟方針的最高層次會議。今年會議又恰逢五年一度的中央財金團隊新舊交替、內地防疫政策正經歷由「清零」向復常階段過渡轉換的關鍵時刻，更為人關注。根據國家統計局公布的11月內地經濟數據，工業增加值按年僅增2.2％，社會消費零售總額按年跌5.9％，增幅之微與跌幅之大均超市場預期；全國城鎮調查失業率5.7％，較10月上升0.2個百分點，其中31個大城市城鎮更升至6.7％，較10月上升0.7個百分點，是5月以來最高水平。今年前三季中國經濟按年僅增長3％，全年增幅預料只有3％左右，與當局設定的目標5.5％相差甚遠。中經會坦承，去年出現的需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力「仍然較大」，「經濟恢復的基礎尚不牢固」。

經濟形勢嚴峻

明年催谷增長

中經會提出，明年經濟工作要「從改善社會心理預期、提振發展信心入手」，證明「信心比黃金和貨幣更重要」。在宏觀政策方面，會議提出，財政政策要「加力提效」，保持必要支出強度；貨幣政策要「精準有力」，保持流動性合理充裕。兩個「力」字，突顯明年提振經濟會加大力度。不過，會議仍強調「保障財政可持續和地方政府債務風險可控」，預料不會有「強刺激」、「大放水」。

促消費、擴內需被擺在穩增長的首要位置，就在中經會開幕前夕，中共中央、國務院上周三公布《擴大內需戰略規劃綱要(2022-2035年)》，指出去年內地社會消費品零售總額44.1萬億元人民幣，消費「馬車」對中國經濟增長貢獻率達65.4%，已成為經濟第一推動力。另一方面，出口這一「馬車」疲態已現，以美元計價的內地出口11月按年跌8.7%，進口跌10.6%，對美國出口跌25.43%，對東盟出口僅增5.18%，較10月的逾20%大幅滑落，標誌着長達27個月的出口景氣期終結。全球需求轉弱固是主要原因，美國在科技、供應鏈上對中國強力打壓，亦是面對的挑戰。而擴大內需，短期可提振經濟，長期亦可對冲外部壓力。

如何刺激內需？除提出「多渠道增加城鄉居民收入」外，中經會在供給側方面點出了汽車、養老和房子三大商機。中國的新能源汽車的生產和消費，已居世界前列；面對人口老齡化和少子化，養老服務亦需求甚殷；至於房子，中經會重申「房住不炒」之餘，明確提出「滿足行業合理融資需求」，「支持剛性和改善性住房需求」，更首度提出「有效防範化解優質頭部房企風險」，「推動房地產業向新發展模式平穩過渡」。將房地產政策放在防範重大經濟金融風險的框架下論述，令內地樓市有望「軟着陸」，亦令人期待明年會有「新發展模式」的房地產新政出爐。

12月初為中經會定調的中央政治局會議，強調大力提振市場信心、激發全社會幹事創業活力，已經定下「親商」的基調。果然，中經會特別針對「國進民退」的疑慮，強調對堅持「兩個毫不動搖」（即毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展）「亮明態度，毫不含糊」，重點放在後者，提出「從制度和法律上把對國企民企平等對待的要求落下來」，鼓勵支持民企發展壯大，依法保護民企產權和企業家權益，各級幹部要為民企解難題、辦實事。在內地，民營經濟佔九成以上市場主體數量，貢獻了逾50%的稅收，逾60%的GDP，逾七成的技術創新，逾八成的城鎮就業。不過，中經會這一積極信號，關鍵還要看各地如何落實。

強調善待民企

監管風暴結束

與去年中經會「防止資本野蠻生長」大異其趣，今年中經會提出，「要大力發展數字經濟，提升常態化監管水平。支持平台企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手」。這似乎意味着平台經濟的監管風暴已經結束，對互聯網平台企業是重大利好。

隨着內地防疫政策的調整，中經會強調，「要為外商來華從事貿易投資洽談提供最大程度的便利」。近期，隨着內地防疫措施的優化調整，愈來愈多的內地省市派團，包機出境參展招商，搶客戶、搶訂單，其中亦包括來香港，這當中對香港的啟示是：外商可獲的便利，港商亦可獲得；招商團來了，旅遊團還會遠嗎？

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