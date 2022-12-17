立法會聲浪變小了 議員監察仍須大力

新立會就事論事

良政善治仍有待

新一屆立法會90名議員，按「完善選舉制度」選出，基本上符合「愛國愛港」要求，議員在意識形態方面沒有根本分歧，議員之間、議員與政府之間也未見「敵對關係」，過往一些謾罵、衝突等抗爭「吸睛」手段不見了，議事回歸就事論事；鑑於過程顯得平淡，新聞點不多，傳媒報道篇幅時段也減少，於是客觀上立法會聲浪少了很多，一年以來，會內、會外鮮有連結迴響。立法會由喧嘩轉為平靜，就議事環境而言，不再「驚心動魄」，是良性轉變，值得珍惜。過去一段時間，立法會吵鬧不堪、拉布內耗，甚至肢體衝突，議事陷於癱瘓，有目共睹；議員在平靜氛圍為市民發聲，達至良政善治，可予期待。

這個年度，立法會共召開33次會議、審議了25項政府法案，通過17項，還有議員提出的33項議案等，顯示立法會事務繁忙；其中版權條例修訂法案，過去審議了兩次，都被一些議員以拉布等做法拖垮，政府今年再提出來，法案較早前獲審議通過，使本港在版權規管跟得上實際環境和需要。即使如此，新一屆立法會對政府的監察是否足夠，仍須觀察。特別是本港實行行政主導，政府主導一應施政，在「愛國者治港」原則下，立法會職能若被解讀為須「配合政府」施政，議員又順從配合，則監察就云乎哉了。

例如本年度較大爭議的簡約公屋政策。政府事前「密不透風」，待行政長官發表施政報告才披露，有關財務細節更在事務委員會階段，政府才拿出來，而且語焉不詳。在討論中，議員較一致地提出異議，迫使政府需提出更詳細財務、選址等資料，擇日再議。這是一次典型的政府藉行政主導，引導立法會議員「配合」施政的事例，今次議員醒目，也善盡監察角色和發揮職能，期望議員們經此一役，在與政府互動、審議政策撥款時，保持警覺，勿輕易讓政府蒙混過關。其實，政府也應該體認：若要達至良政善治，不能寄望議員盲目背書，因為議員若被蒙蔽，草率通過撥款，則最終可能出現劣政惡治，並非社會之福。

朝野用好前廳交流會

議員堅持原則須發聲

除了上述情况，新一屆立法會一年所見，還有3事值得一議。首先，90位議員，迄今不少鮮有曝光，他們姓甚名誰，許多市民都不知道，更遑論了解他們就社會事務的立場取態。無論議員們基於什麼情况晉身立法會，作為代議士，他們須同時向市民負責，面向社會，讓市民有一定認識。立法會議員做着衆人之事，若如隱士般只管配合政府，坐實「投票部隊」之名，對立法會整體形象也不好。

其次，前廳交流會是新一屆立法會新生事物，本年度舉行了5次交流，從會後披露信息，每次交流前，議員都知道議題，讓他們有所準備，以免在交流時空槍上陣，言之無物。議員與官員交流愈多愈好，特別是前廳交流乃既定機制，設若議員和官員都把握好、用好，對政策形成和調校落實推行所出現問題，可以起到積極作用。若要前廳交流會有助施政，議員須對政策事務有更多研究，融匯民間意見，使政策形成更完善；政府則需開誠布公，減少行政主導操作，讓議員在更前期就參與政策討論、提供意見，類似簡約公屋爭議，須避免再發生。

年來議員參政議政，整體氛圍未見個別議員特別冒尖，不過，只要議員用心，從依法、合理、公平原則出發，適時發聲，仍然可以發揮作用，並得到肯定。例如江玉歡議員，在醫務衛生局長宣布廢除免針紙一事上，從法律原則出發，指出局長並未獲得賦權這樣做，然後歷經市民司法覆核，政府繞過再上訴，以修例賦權醫務衛生局長廢除問題免針紙，事件得以解決。就事態發展，證明江議員從專業出發，履行議員職責，其間雖然受到壓力，包括同僚揶揄等，惟其堅持守住法治原則，是非功過，自有公評。此事說明，即使政府官員勇於任事，不過，有時候不一定都對，發生這樣的事，就是議員們發揮監察職能的時候了。

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