社評：Google糾錯責無旁貸 港府應跟進鍥而不捨

播錯國歌因搜尋誤導

以演算法為由拒改正

近兩個月,在亞洲七人欖球賽韓國站及迪拜亞洲經典健力錦標賽中,先後出現將反修例歌曲,當成《義勇軍進行曲》播放事件。兩場賽事主辦方均指在Google搜尋「香港」與「國歌」時,都是相關歌曲而非正確的中國國歌處於最頂位置,從而導致錯誤。港府官員在首次事件發生後,就曾會見Google亞太區高管,就Google和YouTube搜尋「香港國歌」出現錯誤結果一事,促請對方「將正確資訊在搜尋結果置頂」,以免再誤導海外和本地網民。但至今,相關錯誤仍未糾正。

近年,Google及旗下的影音短片平台YouTube,多次被指在搜索結果首頁前排顯示錯誤結果。YouTube曾因在美國總統大選前,未有對錯誤資訊盡到核實刪除責任,招致廣泛嚴厲批評。英國傳媒亦發現,在2020年緬甸大選時,許多創建不久的YouTube頻道,假扮新聞媒體或政治節目,傳播大量有關大選的錯誤信息,得到不少的播放量,引發事實核查組織的擔憂。正如外交部發言人汪文斌回應Google的錯誤國歌置頂事件所言,互聯網企業有義務向大眾傳遞正確信息,而不是放任錯誤信息傳播,誤導民眾。

就在本月8日,歐盟法院(CJEU)作出裁決:如果用戶可以證明搜索引擎的信息資料不正確,Google就必須移除相關的搜尋結果。Google公司表示歡迎裁決,又指相關內容不會再被搜索到。同對港府的回覆相比較,Google的雙重標準表露無遺。根據業內人士講法,特區政府的要求,Google在技術上完全可以做到,眾所周知在Google搜尋可以買廣告,只要花錢就可以將相關內容置頂。所以,所謂「無法控制演算法」的解釋很難令人接受。

根據Google日前公布「資訊公開報告」,至2021年下半年,特區政府曾向該公司提出82項移除要求,但迄今仍對逾六成的要求未採取行動,包括警隊根據港區國安法第43條實施細則,要求移除7部可能危害國家安全的YouTube影片。可見,技術不是問題,意識形態、泛政治化才是問題。

雙重標準泛政治化

必要時可訴諸法律

李家超指政府會再次向Google提出交涉,並已要求不同部門研究有什麼方法可以跟進。雖然Google是美國公司,總部不在香港,但政府應該設法與其亞太地區主管乃至總部高層持續交涉。2017年,加拿大法院要求Google刪除一間仿冒加國公司產品的外國公司網站時,判詞指「網絡沒有界線,其自然棲所是全世界」。Google對國歌的誤導資訊,荼毒全球網民,更影響了香港運動員參加國際賽事,茲事體大,不能善罷甘休。

有人提出,參照外國經驗,港府也要考慮,萬一Google執迷不悟,是否應該訴諸法律。資深大律師、行政會議成員湯家驊昨日表示,若Google在有能力的情况下,無阻止搜尋結果顯示反修例相關歌曲,並且協助誤導他人以為該歌曲為國歌並且播放,就有可能違反港區國安法。國安法第43條規定,如警務處長懷疑在電子平台上發布的電子信息可能構成危害國安罪行或可能會導致危害國安罪行的發生,可在保安局長批准下,授權警務處人員要求有關發布人士、平台服務商、主機服務商或網絡服務商移除有關信息;如有服務商未有遵從要求,一經定罪,則可被判罰款10萬元及監禁6個月。國安法第37條亦規定,在香港以外實施的違反國安法犯罪,亦適用該法。

鄧炳強日前強調,特區政府「會用一切方法」更正。希望政府講到做到,不要半途而廢。Google公司過去的行為準則(Code of Conduct)是「不作惡」(Don't be evil),2015年以後以「做正確的事」(Do the right thing)取而代之。放任錯誤資訊誤導公眾,就是「作惡」,而糾正錯誤,以防謬種流傳,才是「正確的事」。

■歡迎回應editorial@mingpao.com