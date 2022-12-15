社評：院舍輸入外勞護理 長遠須拓人力資源

安老服務需求殷切

輸入護理紓人手荒

香港人口老化，根據當局估算，65歲及以上人口，將由2019年的132萬，倍增至2039年的252萬，相當於總人口三分之一，政府必須及早綢繆，應付這場高齡海嘯。今年《施政報告》提出多項涉及安老的措施，除了加強支援居家安老、提供更多津貼，同時亦提出增加院舍人手、改善服務，當中包括在保障本地工人優先就業下，適度輸入更多院舍護理員。有關方案昨天正式出爐。

新方案重點有三，一是增加輸入名額，由現在約4000個輸入護理員名額，增至7000個；二是擴闊合資格申請範圍，由以往只限私營院舍，擴至所有類型院舍，包括津助院舍等；三是設定招聘及薪金水平條件。院舍必須證明有通過社署指定途徑招聘本地人，但未能填補空缺。薪酬方面，輸入護理員的薪金，不得低於統計處編製的護理員每月工資中位數，至於本地招聘人員的薪金，必須不低於輸入護理員的薪金。政府稍後將諮詢勞顧會及業界，希望明年第二季推出這項「特別計劃」。

輸入外勞是敏感課題，勞工界有保留是意料中事，政府亦有責任保障本地人飯碗，可是本港院舍長年人手短缺，亦屬不爭事實。與公營醫療問題一樣，院舍服務最大問題，歸根究柢就是缺硬件、缺人手。本港約有7.5萬個安老宿位，包括約3.5萬個資助服務名額。為了應付人口老化，近年政府設法增加院舍宿位及設施，目標是2027年底前增加兩成宿位，即6200個，當中2600個將於明年投入服務，然而比對本地人口老化速度及安老服務需求，這個增幅，其實算不上什麼。當局必須加快造地興建更多院舍、鼓勵私營部門參與其中，可是就算院舍整體容量有所增加，若無足夠人手運作，安老服務無論量與質都難有顯著改善。

業界表示，現時私院人手短缺至少25%，由照顧員、護理員、護士到物理治療師等專職醫療人員皆不足；津助安老院舍方面，護理員短缺亦超過一成，相當於1600人。政府預計未來3年業界至少需要額外約4500名護理員，本身已有低估之嫌，新方案提出額外輸入3000人手，是否足夠，值得商榷。第五波疫情高峰期，院舍成為重災區，人手緊缺問題顯露無遺，政府臨時放寬各類院舍申請輸入外勞規定3個月，引入超過3500名護理員，有立竿見影作用，之前外界憂慮的一些問題，諸如護理外勞不懂廣東話、無法與本地長者溝通等，事後都證明並非不能解決。勞福局便稱，參考私院經驗，輸入院舍護理員，可以廣東廣西等鄰近地區為主，以便與長者溝通。

護理發展專業化

吸引年輕人入行

當然，政府放寬輸入護理員之餘，亦須採取有效措施監督業界，避免出現剝削外勞或壓低本地人薪酬等情况，以及制訂安老業人力資源長遠發展政策，不應一味依靠輸入外勞。觀乎勞福局方案，院舍必須保證護理外勞收入不低於本地人，而本地護理員薪酬則不能低於全港護理員工資中位數。有關規定，多少有助防止業界以人手不足之名，行剝削勞工之實，然而必須留意，院舍護理員的工資中位數，長期低於本港工資平均水平。新機制落實後，理論上，僱主就只會照跟護理員工資中位數出糧，意味本地從業員待遇難以追落後。勞工界的擔心，亦非無的放矢。

本地院舍護理員長期缺人，主因是工作辛苦且待遇不高，晉升階梯亦不夠，護理專業得不到應有的重視和尊重，年輕人不願入行，若要釜底抽薪改善情况，必須從專業化入手。當局須設獨立專業職系，涵蓋長者健康護理、個案管理等工作，協助建立晉升階梯，讓年輕人看到有前景，才能吸引本地人入行。今年《施政報告》提出檢視院舍員工技能及資歷要求，建構專業標準，未來5年亦將額外資助逾1700學生修讀護士課程，畢業後須在社福界服務最少3年。期待當局將相關主張，早日化為具體措施，為本地安老及護理業帶來改變，讓長者能夠得到更佳更專業的服務。

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