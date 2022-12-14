社評：「安心」掃碼告一段落 香港復常全力催谷

「安心」任務完結

取消黃碼爭旅客

內地上周頒布「新十條」，標誌防疫政策重大變化，香港在聯防聯控方面的角色與責任亦隨之變化。行政長官李家超周日透露，正與醫衛局商討，在新情况下全面檢視哪些防疫政策可以調整。相隔兩天，李家超昨天主持行會會議前，率先宣布兩項抗疫新安排，包括：1）今天起市民不用掃安心出行，不過進入食肆等指定處所，仍須出示疫苗通行證；2）取消黃碼限制，除了確診者紅碼外，其他人一律藍碼，包括入境人士。同日稍後，醫衛局長盧寵茂再宣布多項放寬措施，包括逐步減少向住宅大廈發強檢令，以及將定期核酸檢測的行業範圍，縮窄至醫管局及院舍員工等。

安心出行2020年11月啟用，至今超過兩年，作為一項協助追蹤病毒的工具，「安心」可說是在政治爭議聲中面世。政府再三強調，「安心」便利市民記錄行程，本身不具自動追蹤功能，也不會自動上傳個人資料，然而經歷了反修例風暴，部分市民對於「安心」相當抗拒，懷疑背後有其他政治目的。儘管這兩年間，本港無論疫情還是政治形勢都出現了根本變化，然而時至今天，仍然有人以政治角度看待「安心」，就在不久前，仍有人想申請司法覆核，質疑「安心」是跟蹤市民的政治工具。

以事論事，直至今年初第五波疫情全面爆發之前，「安心」在病毒追蹤及協助衛生署找出密切接觸者方面，發揮了重要作用，不少市民亦由最初嫌「掃碼」麻煩，到後來漸漸習以為常。撇開政治好惡及私隱爭拗不談，「安心」無疑是本港近3年抗疫路上一個顯眼兼獨有的印記，市民今天起毋須再用「安心」掃碼，某程度標誌了一個階段的終結，在本港復常路上極具象徵意義。

第五波疫情大爆發後，香港抗疫策略，由封控走向緩疫，病毒追蹤已經意義不大，「安心」掃碼亦流於形式主義。當然，政府可用小心駛得萬年船為由，長期維持「安心」掃碼，確保日後就算再現致命度較高的變種病毒，仍有工具可以追蹤，然而理論歸理論，現實是這半年並無迹象顯示新冠病毒重新變得更致命，政府取消「安心」掃碼，有助傳達香港復常信息，只是當局今次決定，來得頗為突兀，就在特首昨天公布之前一天，醫衛局長盧寵茂仍在表示，安心出行政策會「暫時維持，適時調整」。防疫政策如此急轉彎，容易引來猜測，公眾觀感也一定不好。

與取消「安心」掃碼一樣，取消黃碼同屬本港復常重要一步，不僅有象徵意義，對抵港人士更有實質影響。取消黃碼後，抵港人士落機當日，只要核酸檢測陰性，即可進出食肆、酒吧、博物館等不同類型場所，有議員形容這是變相實施「0+0」，飲食、旅遊等行業可望受惠。

春節多搞盛事谷旅業

集中防疫資源助院舍

取消黃碼是否完全等於「0+0」，確有討論餘地，皆因入境者仍須在抵港日（即所謂0天）及第二天做核酸檢測，一旦陽性，活動將受限制，對外國旅客而言，這是一個潛在風險，不過總體而言，取消黃碼一定有利吸引外國旅客重臨，旅行社組團遊港，亦毋須再搞「團進團出」，即使現在已趕不及在聖誕假期招客，政府和商界仍可善用明年1月下旬農曆新年的機會，一邊大搞各類節慶活動及盛事，一邊積極向外宣傳「香港復常」信息，吸引遊客來港。

疫苗通行證是谷針重要工具，有助繼續推動一老一幼打針，日後如果再要市民打加強針，疫苗通亦可發揮作用，現階段值得保留；新冠病毒不斷變種，為了監測輸入情况，抵港入士機場核酸檢測，短期也不宜撤去，惟本港已有相當穩固的防重症屏障，部分控疫措施，諸如污水監測、大廈強檢、限制戲院入座率、宴會人數上限等，作用已然不大，其實可以大刀闊斧取消。政府可以將省下來的人力物力，集中投放在保護老幼病弱的環節，例如安老院舍等。由於空間有限、人手不足，部分院舍在防疫及處理染疫院友等問題上，仍然面對很多困難，若有大批長者染疫送院，又會增加公院壓力。隨着冬季來臨，疾病多發，政府應調動更多資源，支援院舍控疫，為公院分憂。

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