社評：倫常慘劇一再上演 照顧者支援待加強

主動找出隱蔽個案

零散服務有待整合

照顧年老殘疾智障家人壓力不容小覷，不少照顧者為此身心俱疲，出現嚴重抑鬱徵狀。近年本港一再發生涉及照顧者壓力的倫常悲劇，試過有年長同居情侶同患頑疾，最終兩人因病厭世尋死墮樓，亦有照顧成年智障兒子的母親，不堪長期壓力，涉嫌勒死親兒。近日發生於慈樂邨的年邁夫婦涉嫌殺女案，不過是最新一宗。

案情顯示，死者是一名47歲女子，疑遭鐵槌襲擊身亡，她有長期病患，不良於行，需要家人照顧。她與被捕的七旬父母同住，3人均無精神病紀錄，事後社署證實，涉事家庭並無社工跟進。連串倫常血案背後各有悲哀故事，但都不約而同指向老弱殘疾照顧者缺乏支援，問題一日得不到改善，類似的倫常悲劇，只會一再上演。

香港人口老化，「以老護老」乃至「以老護親」的情况愈益普遍，經濟上有餘裕者，尚可聘請外傭幫忙，可是對於上了年紀的基層照顧者，所要承受的身心壓力，實在不足為外人道。社區組織指出，沒有兒女照顧的「雙老家庭」愈來愈多，部分長者由於老伴患上腦退化症等長期病，唯有時刻在旁照顧，連自己有病也不敢入院求醫；有壯年照顧者為了家人，無奈放棄全職工作；亦有一些年逾六旬的長者，身體狀况雖已大不如前，仍要照顧尚在高堂的父母，又或長期病患的家人；一些家長為了智障子女，十年如一日貼身照顧，「年終無休」，早已身心俱疲。照顧者長期缺乏支援，又得不到應有的體諒，一時想不開鑽牛角尖，又或有任何突然而來的變故，都有可能成為壓垮他們的最後一根稻草。

政府前年委聘顧問團隊，分析長者及殘疾人士照顧者的服務需要，有關報告今年夏天出爐，提出11項建議，負責研究的理大學者提及兩大問題，一是政府為照顧者提供的服務零零碎碎，缺乏系統與整合，二是很多照顧者根本不知相關服務的存在。前者反映當局一直以來的處理，流於「官僚本位」，並非以服務對象為本，成效不足，後者則反映資訊發放與宣傳工作不到位。當局必須整合現有支援服務，致力找出社區內的隱蔽及高危照顧者，及早介入，化被動為主動，同時亦要讓照顧者明確知道，究竟有哪些求助門路。

締造照顧者友善環境

政府商界應攜手合作

今年施政報告提出，明年將逐步落實一系列的支援照顧者措施，包括提供更多津貼，然而對很多照顧者而言，每月多一兩千元援助，作用其實有限。目前領取綜援及長生津者，不能同時申請照顧者津貼，當局若希望為基層年邁照顧者提供更多經濟支持，應該盡快修訂相關限制。加強支援照顧者，必須提升照顧者對服務的認識與重視，以及令服務更方便通達，除了設立照顧者支援熱線，當局亦可考慮在全港各區設立專門服務照顧者的支援中心，提供一站式支援，例如上門、暫託及轉介服務等。有關支援中心可與衛生署診所、社區健康中心、社署綜合家庭服務中心以至各類非牟利機構等緊密扣連，既方便照顧者求助，亦方便當局及早找出高危照顧者。

不同階段及年齡的照顧者，所需要的支援並不一樣，新手照顧者需要的可能是學習一些基本技巧，諸如扶抱正確姿勢等；長者常有突發事情，有經驗照顧者最需要的，可能一些是應急支援，諸如緊急陪診等，政府需要多從照顧者角度考慮問題，社會各界亦可伸出援手，令照顧者明白他們並非孤立無援。對於很多壯年及年輕照顧者來說，最令他們頭痛的，是如何平衡照顧及工作需要，在外國，愈來愈多政府已立法，讓在職照顧者可以兼顧這一「雙重角色」，例如澳洲便有法例，確立照顧者法定權利，包括提供法定假期，有關做法值得特區政府參考，就算當局認為現實操作有困難，亦可考慮借鑑新加坡做法，制訂明確計劃，由政府、商界及非政府機構攜手合作，幫照顧者一把。

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