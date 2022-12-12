社評：疫情新變化思維也要變 通關毋須考慮感染宗數

不再大規模頻繁做核酸檢測

資訊物資欠缺政府難辭其咎

內地在短時間內大幅放開防疫限制，是基於病毒變種的變化，雖然傳播力極強，但病毒殺傷力極低，即使感染個案一天幾萬，對醫療系統也沒有造成多大負擔，即使老人的接種率仍然未達到理想比率，但重症率及死亡率比例極低，所以，再頻繁大範圍做核酸檢測已經沒有意義，放寬是與時俱進實事求是的做法。

政府不再採用費錢費時的檢測手段，並且宣布個人是健康的第一責任人，隨即出現大量搶購備用藥物，相信這只是短暫的現象，真正的使用量會隨疫情好轉而降低需求。而用抗原試劑（快測）檢測出陽性後，患者對於如何處置，究竟是去醫院還是居家等自癒，一時間莫衷一是，但在大量的專家意見快速廣泛流傳後，患者及家人徬徨無助的情况，已經有所改進。而事前沒有做好各種資訊和物資的準備，政府是難辭其咎的。

按照疫情傳播的規律，放開限制措施後感染數字會飈升，內地近日公布的數字卻不升反跌，原因是很多自測陽性後根本不上報，政府也不嚴格要求上報，現在公布的數據，是根據在隔離人群以及主動求診當中發現，與實際感染人數的相差甚大。雖然如此，檢測出陽性的主要在居家隔離，即使在社區中有一定的傳播，也不會造成嚴重後果，每天公布的數據，其參考作用也應該另作考慮。

內地過去從中央到地方，均以每天感染宗數作為實施限制措施嚴寬的標準，現在已經放棄這種做法，接下來就是決定對入境人員限制標準的改變。對於從國外經航空入境的限制，已經取消熔斷機制，以及減少登機前核酸檢測次數，看來還有進一步放寬的空間。而當務之急是放寬往來香港的限制措施。

行政長官李家超昨天宣布，貨車司機進出內地，毋須限制於只能到深圳交收貨物，可以回復到過去的做法，直接到目的地提貨或交貨，不日內實施。貨車司機可以復常，一般旅客何時復常？

既然內地已經將跨省跨市的旅行限制完全放開，連唯一的防線，對高鐵和飛機抵達當地旅客的落地檢也不再實施，按道理，往來內地與香港之間，和往來廣州與深圳之間，應該以同一標準處置，更何况過去對於判別確診的Ct值有不同標準，現在也統一了，對往來內地與香港的旅客區別對待就欠缺合理解釋了。

然而，防線畢竟是防線，一旦放開就猶如開弓沒有回頭箭，不可能再收緊，若然繼續在過境關口實施即時核酸檢測，作為一旦發現陽性個案方便追蹤，而不用等檢測結果即放人，旅客也不會有怨言。相信先放開貨車司機的限制，觀察實施結果一段短時間，然後對一般旅客實施放寬，也無可厚非。

貨車司機通關實施先行先試

香港及內地旅客應盡快放寬

全面放開往來香港旅客的限制，還有一個重要因素，就是病毒變種的情况，如果香港及內地傳播的是不同的變異株，交叉感染導致新變種也是一個憂慮，兩地衛生部門在交換資料方面應該有密切的配合，相信這也是逐步放開，先貨車司機，後一般旅客，即所謂「小步走，不停步」的原因。

對一般往來內地與香港旅客放寬，還要做好一種準備。現在仍然實施的一種做法，對入境旅客隔離5天後居家隔離3天，以及確診後同樣實施5+3，結束集中隔離前必須得到居住所在社區組織的同意，才能返家居家隔離，過去經常發生，現在還偶爾聽到的案例，就是社區不同意患者返回居家隔離，導致實際集中隔離的天數變成8天。香港人要回到親戚所在社區居家隔離，手續上比內地人更繁複，將來一旦實施0+多少天，也需要當地社區同意，手續上也是一道關口，必須在宣布政策改變前，通知好各個社區有關手續，否則隨着放寬限制而帶來矛盾，則會出現好事變壞事。

放寬往來香港與內地之間的旅客，應該及時考慮放寬內地旅客來香港的限制，香港需要旅遊業支撐復蘇是經濟考慮，但還有人文交流的考慮，3年疫情遏抑的婚姻手續、學術交流等情况，需要盡快復常，同樣已經納入決策者的議事日程。

總理李克強率領一眾來華參加會議的國際經濟機構負責人到黃山旅遊，表示「開放的中國歡迎各方來客」，似是傳達一個開放的信息，同時也給香港市民對開關懷有一個合理期望，希望通關的制約措施及早全部解除。

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