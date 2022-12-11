社評：習近平沙特之行 定框架勝簽大單

美錯誤政策為淵驅魚

中國中東關係漸密切

阿拉伯國家聯盟的22個成員國橫亙在西亞到北非的中東地區，今次兩大峰會，除被暫停阿盟會員資格的敘利亞外，無一國缺席，習近平在出席兩大峰會之餘，還分別會見其中17國領袖，既體現了沙特在阿拉伯世界的號召力，又反映了中國在區內人緣甚佳。

中東是聯通亞非歐的戰略要地，蘇伊士運河、霍爾木茲海峽，是世界重要海運樞紐；海灣6國石油、天然氣儲量分別佔全球三分一、五分一，是全球能源寶庫，戰略地位重要。如果說，阿拉伯世界扼着全球經濟的咽喉，海灣6國則是阿拉伯世界的心臟，而沙特又是海灣的核心國家。

一些媒體喜歡拿今年7月美國總統拜登到沙特吉達，出席與阿拉伯國家的峰會（當時僅9國領袖出席）時所受待遇，與習近平今次獲得的高規格接待做比較。但必須認清，美國在中東的影響力，仍遠大於中國，而且包括沙特在內的區內大多數國家「向東看」，發展對華關係，並非要犧牲與美國的關係。

恰恰相反，中國與中東國家關係的長足發展，正是美國連串政策所致。1980年代，若不是美國拒絕向沙特提供戰略導彈，利雅得也不會被迫向當時尚未建交的中國求購，現今「東風」系列長短程導彈，已成為沙特主要威懾利器；正是美國以停售F35戰機為要脅，逼阿聯酋放棄引入華為的5G網絡，阿聯酋被迫棄買F35，更放棄與NASA合作探月，轉與中國航天簽約，讓2026年發射的「嫦娥五號」，把該國月球車送上月球；正是美國在頁岩油氣革命實現能源自給後，疏遠了傳統中東產油國，而經濟高速發展的中國對能源需求殷切，令這些國家找到新的市場；正是美國在反恐戰爭中將伊斯蘭教污名化，並大搞「價值觀外交」，動輒對中東國家制裁打壓，令這些國家不得不尋找新的安全伙伴。

現在，中國是阿拉伯國家的第一大貿易伙伴和最大的外國投資者，去年雙邊貿易額達3000多億美元，其中與海灣6國貿易額佔2300億美元。沙特出口原油逾四分一輸往中國，卡塔爾與中國簽訂了每年出口400萬噸液化天然氣（LNG）的27年長約。而中國的基建企業，更在中東建成了如卡塔爾世界盃主賽場盧塞爾球場、麥加輕鐵、科威特中央銀行新總部大樓、非洲最高建築阿爾及爾大清真寺、連結埃塞俄比亞和吉布提兩國首都的亞吉鐵路等地標工程。

經濟互補政治互信

涉足中東仍需謹慎

對中國來說，中東雖遙遠，但對能源安全至關重要，雖然俄羅斯亦是油氣資源大國，但供應的多元化才是安全的根本，而且中東油國是發展中國家中的富豪，四川大地震時，沙特對華捐款捐物多達6099萬美元，位居全球第一。而中東國家需要的核電、太陽能、風能等清潔能源，以及互聯網科技、太空科技乃至金融安全科技等，也正是中國擅長的領域。而在沙特海灣國家為經濟多元化的主權基金投資方面，中國除了本身廣闊的市場之外，還可為其提供「一帶一路」眾多的投資機會。

這種經濟的互補互助，最重要的基礎就是雙方政治高度互信。與美國不同，中國的不干預外交政策，中東國家十分受落，習近平在今次沙特，多次強調反對「各種形式的伊斯蘭恐懼症」。作為投桃報李，全屬伊斯蘭國家的阿拉伯國家，一致支持中方在新疆問題的立場，在「利雅得宣言」中，「重申台灣是中國領土不可分割的一部分」，還寫明「支持中方在香港問題上的立場」。

習近平此行，開啟了中國與中東國家關係新的篇章。惟中東作為多事之地，各種利益關係交織，美國在當地的影響力雖有褪色，仍不可低估；中方對巴人權益的支持，或會對與以色列關係有負面影響；中方今次鮮有地譴責伊朗支持的也門胡塞武裝，在伊朗核問題上，亦呼應海灣國家的關切，伊朗的反應也值得關注，或為平衡，副總理胡春華本周將訪問伊朗；此外，俄羅斯、土耳其亦在區內介入敘利亞、利比亞戰爭，加上極端組織伊斯蘭國（ISIS）等恐怖主義勢力仍然活躍，中國涉足中東事務，仍須謹慎小心，步步為營。

歡迎回應 editorial@mingpao.com