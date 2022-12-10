社評：童樂居最重判刑 防虐兒須守頭門

虐兒案行為令人髮指

社署疏監管責無旁貸

「童樂居」案揭發至今一年多，共有34人被起訴提訊，早前先後有5名被告認罪，她們分別被判囚4周至8個多月，另有5名被告不認罪，包括昨日被判監的女被告，她亦是首名被判監的不認罪被告。從法庭判決可見，「童樂居」內虐待幼童的手段，從敲頭、扯髮、掌摑、拋落地，不一而足，令人髮指。對於童樂居虐兒案，重判固然可以儆效尤，但如何防患於未然，阻止類似的行為今後不再發生，更加重要。

對於「童樂居」醜聞發生的原因，各界已有很多分析，主要矛頭都指向政府社會福利署（社署）的監管不力。在童樂居內居住的0至3歲嬰幼兒，或是棄嬰、孤兒，或經法庭轉介，或來自問題家庭。社署署長作為這些幼兒的監護人，在他們入住院舍後，有責任跟進他們的情况。童樂居作為受公帑資助的院舍，社署亦是現時唯一有權進入其內監察的外部機構，社署有責任監督其運作，卻從未發現問題。

有研究報告指出，2019及2020兩年，「童樂居」幼兒工作員流失率，分別為84.4%及31.7%，為本港非政府組織的整體員工平均流失率的4倍及2.3倍，虐兒案發生的原因，是其內部存在粗魯處理兒童問題的工作文化，與人手緊張、工作壓力大、職業發展不清晰有關，七成幼兒工作員任職不足3年，這些問題都未被社署及時發現與介入。社署雖然聲稱在去年巡查「童樂居」5、6次，但這類「巡查」過度依賴機構自我申報，「走流程為主」，而且在巡查前會通知服務單位，員工之間亦會互相通報巡查消息，導致未有達到發現問題的效果。

事實上，在「童樂居」醜聞發生後，社署的監察意識有所提升，今年9月就在例行巡查時，由翻看閉路電視，揭發保良局嬰兒組一員工涉粗暴對待最少6名幼童，機構報警後，涉事員工已被拘捕。可見，同樣的機構，巡查是否用心，效果截然不同。

針對童樂居事件，政府正就強制舉報虐兒機制立法，擬於明年上半年提交法案。初步建議將適用強制舉報機制的兒童，界定為18歲以下人士，將經常接觸兒童而其專業或工作現受某種形式監管的從業員，包括社工、教師、護士、牙醫、各類醫療專業人員等列為強制舉報者。如強制舉報者發現18歲以下受到嚴重傷害、或有受嚴重傷害的迫切危機，包括身體虐待、性侵犯、心理虐待、及疏忽照顧，須強制舉報，違規者最高可判監禁3個月及罰款5萬元。在立法會，對於判罰的輕重、會否導致濫報以及業界擔心灰色地帶等問題仍有爭議。有建議將強制舉報者的範圍，從前線員工擴展至機構負責人，亦應納入體育機構、教會、補習班或興趣班等等教育中心內的員工，亦不無道理。不過，相對而言，對虐兒案的事先預防，更加重要。

明年立例強制舉報

防患未然更加重要

虐待兒童，是世界各國共同面對的問題，一些外國經驗，可作他山之石。例如，美國規定，幼兒教師除須通過認可的必修課程外，還要接受社交情緒管理能力培訓；韓國2015年已修例，將虐兒的最高刑期提高到10年；日本更開通虐兒舉報熱線189，令舉報虐兒與報警一樣方便。

有學者和業內人士指出，香港現時對虐兒的定義過於籠統，易造成灰色地帶，令各機構會錯失阻止虐待的最佳時機，或縱容虐兒情况，政府應為兒童相關機構提供清晰的營運標準指引，鼓勵機構訂立「守護兒童政策」，從源頭減低兒童在機構內受傷害或虐待的風險；雖然現時香港幼兒工作者培訓課程的涵蓋範圍足夠，但課程內容過於簡單，不足以應付職業需求。因此，有業者建議將幼兒工作者的認證學位化，而非證書課程，並鼓勵幼兒工作者持續進修，如入職兩年內需要有一定時數的進修時間，令照顧兒童的方式與時並進。

幼兒工作員的個人修養和質素亦很重要，有提議政府為公帑資助的兒童院舍提供入職培訓，教導職員與兒童溝通的技巧，並需訂立照顧指引，清楚告知職員懲罰兒童的底線是什麼，禁止他們用體罰，更要寫明違規的後果。同時，提升幼兒工作員的社會認受性和自我期許，改變只是「湊仔」的社會觀感，紓緩人手流失的行業現狀，才是從根本上杜絕虐兒案的治本之策。

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