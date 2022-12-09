社評：內地鬆綁「小步快走」 短期通關機會不大

「中國特色」鬆綁之路

不採大爆炸式開放

內地放寬疫情防控措施，包括准許無症狀和輕症患者居家隔離、不再對跨地區流動人員查驗核酸陰性證明和健康碼等。在香港，特區政府昨天亦宣布放寬防疫措施，包括縮短感染者及密切接觸者的隔離檢疫時間至5天。香港與內地通關遲遲未有重大進展，不少政商界人士形容，「新十條」為兩地通關帶來曙光，有議員要求政府向內地爭取通關時間表及路線圖，以及讓在內地有居所的港人居家隔離，亦有意見主張特區政府跟隨內地「一般場所」毋須掃碼的做法，出入食肆等處所，毋須再用疫苗通行證及安心出行等。

香港是國家一部分，行政長官李家超之前談及通關問題，不止一次提到香港有聯防聯控的責任，不能增加內地疫情風險。「新十條」標誌內地防疫政策重大轉變，特區政府當然應該檢視本地現行防疫安排，看看是否有調整空間，惟無論疫情形勢還是防疫措施，香港與內地都有顯著分別，即使同樣是掃碼，內地健康碼跟香港的疫苗通行證及安心出行，根本是兩碼子的事，防疫措施鬆綁，首要還是看自身狀况及條件，內地有自己的考慮，香港亦然。

香港已有混合免疫保護，惟一老一幼接種率仍未算理想，隨着冬季來臨，新冠病毒與流感夾擊，未來兩月醫療系統壓力可能顯著增加，任何防疫措施調整，都要顧及這方面的考慮。本港疫情反彈，昨天單日新增14,373宗感染，另有27人離世，這是今年3月下旬以來，最高的單日感染數字，輸入個案多達798宗，更屬破紀錄。當局昨天放寬感染及密切接觸者隔離日數，有數據支持，但現在改變口罩令及社交距離措施，時機未必合適。疫苗通行證是重要谷針工具，現階段仍有維持價值，倒是安心出行實際已無多大作用，至少可以考慮讓它在超市、街市等較低風險處所「功成身退」。

現屆政府提出以「逆向隔離」方式，變相增加香港與內地陸路通關名額，談了多月都未見進展。現在內地開始鬆綁防疫措施，逆向隔離似已成為明日黃花，本港不少政商界人士都對免檢疫通關充滿憧憬，有議員樂觀認為，多等一兩個月就能水到渠成。「新十條」公布後，深圳健康驛站（即檢疫隔離酒店）預約名額，昨天倍增每日2000個，回到當地爆疫前水平，對香港而言當然是好消息，但這是否等於免檢疫通關之門，很快就會大開，仍是一個疑問。國家衛健委明確表示，「新十條」優化防疫措施，不是完全開放。港人入境內地政策，短期有機會出現變化，但以為內地當局一下子全面放寬，未免流於一廂情願。

「合理期望」爭取通關

短期先增入境配額

中國人口14億，幾乎是整個歐洲的兩倍，中國防疫鬆綁，屬於「大洲級」規模，無法跟一般國家相提並論，更非香港、新加坡這類城市可比，意味內地所走的將是一條「中國特色」鬆綁之路。回看世界各地疫下復常，一般是全面淪陷後順勢解封，新加坡主動鬆綁成功是異數，星洲當局採取的模式，可以粗略看成是「對外開放先於內部鬆綁」。近期內地單日平均新增3萬宗個案，數字看似很高，但放在14億人這一基數下，累計僅約1%，這方面跟去年夏天星洲開始主動鬆綁，有相似之處，但有別新加坡這種細小外向型經濟體，內地並無理由採取「先鬆外後鬆內」的做法。

觀乎國家衛健委說法，內地拖了那麼久才開始鬆綁，一大原因是爭取時間在疫苗、藥物及醫療系統等方面，做好應戰準備，務求穩控疫情、盡量減少重症死亡。就算新冠病毒變弱了，但以中國的體量，一下子「大爆炸式」開放，任由疫情擴散，醫療系統一定應付不來，「新十條」正正反映內地鬆綁開放之路，只會是「小步快走」——小步，可以因應形勢，適時調整，萬一重症死亡偏高，馬上採取遏抑措施；快走，是要避免開放之路太漫長，增添過程中的陣痛。按此思路，內地同意短期內跟香港恢復免檢疫通關，可能性不大，明年下半年仍是較為現實的目標。

隨着防疫鬆綁，內地料將迎來首波全國性的疫情，參考外地例子，由初期擴散到高峰回落，為時半年是合理估算，這段期間，內地當局相信將聚焦內部防治工作，未必有空間處理對外開放。看看海峽兩岸另一邊的台灣，5月開始爆疫，5個月後才開始實施「0+7」、明天起取消入境人數限制，很難想像內地在這方面可以走得快很多。香港爭取恢復與內地通關，需要對「合理期望」有所掌握，春節前後酌量再增入境配額、爭取檢疫隔離安排多一些便利，相信有一定機會。

■歡迎回應editorial@mingpao.com