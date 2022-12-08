社評：內地抗疫新階段 硬撼病毒挑戰多

新十條准居家隔離

長者谷針眼前急務

內地抗疫近3年，封控清零一直是內防擴散主要手段，然而新冠病毒不斷變種，近期內地疫情發展， 一方面顯示Omicron傳染力高，即使嚴厲封控，也不容易遏制，另一方面，地方控疫層層加碼，民眾抗疫疲勞，忍耐已近極限。國務院副總理孫春蘭上周出席國家衛健委座談會聽取專家意見，提到隨着Omicron病毒致病性的減弱、疫苗接種的普及，以及防控經驗的積累，國家疫情防控面臨「新形勢新任務」，令各方廣泛預期，內防擴散措施將有重大調整。昨天公布的「新十條」，可視為分水嶺。

「新十條」四大重點包括：1）精準劃分風險區域，不得任意採取各種形式臨時封控；2）輕症、無症狀感染者及密切接觸者可以居家隔離，指定日數後核酸檢測陰性可解除隔離；3）除養老院、醫療機構、中小學等特殊場所，一般場所毋須掃碼；4）非高風險區不得停工停產停業，沒有疫情的學校要開展正常面授教學活動。回看香港第五波疫情，容許居家隔離，正是「走出封控」不求清零的轉捩點，當然，「新十條」所提的解除隔離條件，不是快測陰性而是核酸陰性，要求明顯較為嚴格，以港式居家隔離經驗去理解，未必完全適合，惟內地抗疫進入新階段，已是不爭事實。

新冠病毒不會消失，今年4月內地抗疫權威鍾南山在科學期刊發表文章，提到「動態清零」不能長期維持，需要為有序重新開放創造條件。內地鬆綁防疫，比全球大多數國家來得遲，國家衛健委抗疫專家組長梁萬年昨天表示，當局需要因應國家人口基數大、長者及慢性病患人數多、醫療衛生資源不足兼分佈不均衡等情况，一一做好準備，提升應對能力需時，無法一蹴而就。梁萬年強調，「新十條」不是完全放開不防，也不是「被動優化」，而是「主動優化」，還特別提到當下有利內地戰勝疫情的7項條件，包括病毒毒性明顯下降、新冠疫苗接種普及、具備抗新冠特效西藥及中藥、醫療系統軟硬件及專業人員應戰能力皆有所提升等，惟現在鬆綁內防擴散措施所面臨的挑戰，顯然亦不能低估。長者及高危人群接種率不夠理想是最大隱憂，梁萬年對此也直言不諱。

內地新冠疫苗接種率達九成，惟因施打的多屬滅活疫苗，以本港經驗，長者及高危人群打3針才穩陣，可是截至上月底，內地約2.4億名60歲以上長者，只有七成半打了加強劑（第三針），80歲以上的3針率更只得四成。目前未打過針的60歲以上內地長者約有2500萬人，一旦防控全面開放，當中恐怕將有數以十萬計的重症及死亡個案，一些三四線城市及鄉鎮的醫療系統，將要承受巨大壓力。

戰疫難求「最佳時機」

提防地方官僚亂作為

內地新冠疫苗研究從未停步，過去數月，國家衛健委與專家一直研究如何「溝針」效果最佳，鍾南山的研究顯示，兩針滅活加一針核酸疫苗，預防重症高達97%，不過現在衛健委建議的6個溝針選項，並不包括這一「最強組合」。早前內地與美國莫德納洽購核酸疫苗，據報因技術轉移問題觸礁，至於首款國產核酸疫苗沃艾可欣，雖於10月獲得印尼授權緊急使用，但至今尚未真正投入實戰，內地亦未批准施打。當然，內地還有很多有效的抗疫工具。鍾南山的研究提到，以內地已有的重組蛋白疫苗等作為加強劑，也可明顯提升抗體水平；港大有份參與研發的噴鼻式新冠疫苗，最近剛獲內地批准緊急使用，國藥Omicron疫苗的臨牀實驗分析亦接近完成，可望明年初施打。

冬季通常是新冠和流感等傳染病的高峰期，明年1月下旬春節，春運較早開始。理論上，拖至明年初春「等齊」各項有利條件才鬆綁，從控疫角度也許「最理想」，不排除這是當局原先想法，但現實是以目前民情及經濟勢態，防疫鬆綁已經拖無可拖。長幼病弱加快谷針、加快阿茲夫定等特效抗治藥物生產，是當下首務，此外，當局亦要加強宣傳教育，改變一些民眾對新冠病毒過度恐懼的心理，提防搶購物資引發社會恐慌。

近月內地控疫亂象嚴重，一大原因是地方官僚及機構扭曲國家指引，防疫層層加碼。隨着國家開始鬆綁，過度封控料將收斂，但曲解指示、各師各法、層層加碼等問題，大有可能以新形式出現，引發新爭議。舉例說，「新十條」明言沒有疫情的學校要正常面授教學，但昨天已有高校發出內部指引，要居於校外的教職員工居家辦公，如非必要不返校園。內防擴散鬆綁，意味未來數月，內地將迎來首波真正全國性的疫情，但這也不過是正面抗擊新冠病毒首階段，之後還有鬆綁外防輸入這一關，首階段若能穩控重症死亡情况，可以為之後對外重新開放打好基礎，香港與內地通關，亦可更快實現。

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