社評：善用財政儲備紓困 再派消費券可考慮

環球經濟變數多

高通脹市民叫苦

過去3年多，本港民生經濟長期受壓，去年下半年疫情緩和所帶來的經濟生機，僅屬曇花一現，今年初第五波疫情爆發，經濟打擊尤其沉重。雖然下半年開始，社會逐步復常，然而又遇上外圍急勁逆風，令香港經濟復元舉步維艱。內地疫情反覆，封控措施影響生產，本港出口及轉口貿易受壓；歐美通脹高企，央行一再加息，經濟下行壓力大增，多國面臨滯脹，美國對華製造業訂單大減四成，德國作為另一出口大國，近月出口同樣顯著下跌，反映環球經濟需求疲弱，香港作為國際貿易及物流樞紐，當然也大受影響。本港經濟第三季萎縮4.5％，錄得疫情爆發以來最差季度表現，一大原因正是外圍環境惡化打擊出口。

香港經濟全年料將萎縮3.2%，跟政府年初預測的增長2%至3.5%相去甚遠，庫房進帳亦銳減，無論賣地、印花稅及利得稅收入均大跌。下年度財政預算案諮詢近日展開，陳茂波本周出席立法會財經事務委員會會議，承認本年度財政狀况較預期差，預料將錄得1000億元財赤，遠高於年初估計的563億元，財政儲備將降至約8000億元水平，相當於11個月的政府開支。有關說法意味，香港本財年赤字水平將是歷來第二高，僅次於2020/21年度的2300億元，然而嚴格而言，這還是「相對樂觀」的估算。根據彭博社對經濟學家所做的調查，香港財赤可能達到1590億元，差不多是最初估計的3倍。

政府財政壓力增加，預算案紓困濟民措施會否因此「縮皮」，自然備受關注。陳茂波強調，經濟不好時，政府會採取財政擴張政策及逆周期措施幫手撐住，這是政府理財原則，至於投入多少銀彈、具體如何運用，由於尚在諮詢階段，陳茂波只簡單談及一些基本考慮，包括密切注視經濟情况、因時制宜、量入為出、兼顧市民壓力及政府承擔能力等。不少議員關注政府會否再派錢，陳茂波僅表示會多聽社會意見，「再想想」，唯一說得較為斬釘截鐵的，是不會再推「保就業」計劃。

香港疫下復常，雖然對內對外仍維持一些防疫限制，但已比之前顯著放寬，只有個別行業因為香港內地未能通關，仍處於非常艱難時期。「保就業」計劃幫僱主出糧，乃是因應疫下封控而採取的臨時措施，當下香港早已不再行封控之路，「保就業」計劃再無理由延續，惟未來一年，本港民生經濟相信仍面臨頗大壓力，政府需要採取有力紓困措施，再派消費券可以是其中一個選項。

環球經濟狀况，以及香港內地何時恢復全面通關，對來年香港經濟具有決定性的影響。內地疫情反覆，官方加強谷針，外界普遍預計，內地防疫措施明年將逐步鬆綁，下半年香港有一定機會與內地恢復通關，促進百業，不過環球衰退與通脹問題，仍是影響香港復蘇的重要變數。華爾街憧憬美國通脹見頂回落、聯儲局放慢加息，可是地緣政治危機未除，過去兩年事態亦說明，市場對通脹與息口走勢的預測一再偏離現實，明年本港經濟增長可達2%至3%的預測，所建基的前提難言穩固。

「錢是賺來使的」

儲備應花則花

經濟全球化開倒車，世界步入高通脹時期，民生壓力巨大，窮人最受打擊。本港財政儲備與政府開支比例，雖然降至20年最低，但8000億元儲備，仍是一個令不少外國政府羨慕的銀碼。誠如財爺所言，「錢是賺來使的」，民生困頓，不動用儲備紓困，更待何時。下年度財政預算案，支援弱勢抗通脹必須是重點之一，與此同時，當局可以考慮再派消費券，畢竟一般中產市民同樣受百物騰貴影響，派發消費券普惠大眾，具體金額與安排可以從長計議，但從覆蓋面、操作簡易度及行政成本等角度考慮，的確值得當局認真研究。鑑於環球經濟前景不明，政府制訂逆周期措施時，可以預留多些彈性，萬一下半年外圍形勢發展比預期糟，可於期中迅速「加碼」，為經濟注入更多動力。

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