社評：甩門未幾又甩卡 港鐵維修存疑問

人手流失維修外判

硬件頻故障響警號

港鐵乘客摸黑行路軌疏散的畫面，不足一個月內再度出現，昨次發生地點是將軍澳站。根據港鐵說法，昨早繁忙時間，將軍澳線一列往北角方向行駛的列車，預備駛入將軍澳站時，「其中兩卡的接駁機件出現故障」，安全防護裝置馬上啟動，煞停列車，車上逾千乘客沿隧道步行至月台離開。受事故影響，來往調景嶺至寶琳及康城站的列車服務暫停4小時，導致將軍澳對外交通大亂，調景嶺作為區內唯一仍然有列車服務的車站，一度迫爆，再次突顯「一鐵獨大」的缺點，將軍澳連接市區交通，高度依賴港鐵，一旦有事，不易疏導。運輸及物流局長表示已聽取港鐵代表初步匯報，已責成港鐵徹查，同時採取一切可行措施，確保鐵路系統安全可靠，云云。

本港交通以鐵路為骨幹，服務安全可靠至關重要，政府既然定下這樣的交通發展策略，就有責任督促港鐵做好本業。上月中旬，港鐵荃灣線油麻地站發生出軌甩門事故，今次是港鐵不足一個月內第二度發生嚴重事故，至今仍不清楚肇因。根據現場畫面、乘客描述以至熟悉港鐵運作人士的說法，實際情况極可能是「甩卡」，兩個車廂的接駁位鬆脫，可幸列車及時煞停，車卡未有完全分離，否則原先在接駁位附近站立的乘客，可能有生命危險。港鐵僅以列車「機件故障」這一含糊字眼形容今次事故，技術上當然「準確」，聽進市民耳裏，卻有淡化事故嚴重性之嫌；政府的「公式化」反應，同樣令人懷疑事故調查檢討，會否又是頭痛醫頭、交交報告，罰款了事。

上次甩門事故，上百乘客自行沿路軌步行回旺角站，途中一度遇見列車在附近駛過，場面驚險，港鐵應變安排惹人詬病。今次甩卡事故，港鐵疏散安排，總算有汲取上次經驗教訓，由職員帶領上千成客沿隧道返回月台，然而甩門甩卡事故接連發生，難免令人懷疑事非偶然，而是港鐵的維修管理及保養工作，存在一些根本問題，單是聚焦調查事故技術成因，不足以對症下藥。

回看這十年八載的港鐵列車服務嚴重故障，之前較多與信號系統一類問題有關，近年則多了跟硬件維修保養有關：2019年紅磡站出軌事故，涉及路軌枕木維修；去年12月銅鑼灣站列車甩門意外，則與軌道旁廣告牌沒有鎖好撞上列車有關；上月油麻地站甩門事故，肇因是隧道旁的金屬護欄裝置移位，撞上埋站列車。今次事故，車卡為何鬆脫有待調查，有身處列車的乘客表示，感覺好像有硬物從列車下方撞上來，令車卡接駁位移位「拱起」，有專家則懷疑可能涉及列車氣壓調節裝置，無論如何，種種迹象都指向這是硬件問題，並跟上述3宗事故相似，同樣涉及人為疏忽。

一般而言，發生硬件問題，離不開兩個原因，一是金屬疲勞設施老化，二是維修保養甩漏粗疏。有別於之前發生甩門事故的荃灣線，今次出事的將軍澳線，20年前才啟用，老化問題理應不至於太嚴重，只要列車本身保養得好，不應該有大問題。港鐵一直標榜鐵路維修保養做到足，多年來為此投入不少人力物力，勝過不少外國鐵路系統，然而亦有議員及勞工界人士指出，港鐵近年人手流失嚴重，部分前線職位空缺逾半年都未能填補，站務人手緊絀，加上資深員工流失，足以影響應對突發事故的表現，至於維修部門方面，同樣有人手流失問題，可能影響到維修質素。

由政府立會獨立調查

勝過港鐵自己查自己

近年港鐵將一些核心維修工作外判，外判員工估計佔全部維修人員逾一成，港鐵強調有安排專責人員督導維修外判工作，可是近期港鐵一再出事，人員流失與維修工作外判，究竟有否影響保養質素，有必要深入探究。港鐵昨天宣布將全面檢討現有的鐵路資產管理及維修保養制度，確保維持高水平，惟暫時並不清楚，有關檢討何時完成、會否呈交給政府及向公眾交代。港鐵作為上市公司，重視成本控制的管理思維，有可能影響到員工薪酬及維修工作上的處理，政府身為港鐵大股東，有責任跟進，除了責成港鐵在指定限期內提交相關檢討報告，立法會亦可發揮監察角色，包括針對近期接連發生的甩門甩卡事故，展開獨立調查，檢視港鐵在維修管理方面有沒有缺失及盲點，而不是單單靠港鐵自己查自己。

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