社評：疫情由亂及治現生機 新常態處置及早綢繆

執行放寬手段步伐不一

健康責任從此落到個人

經過兩年零十一個月的嚴防死守，疫情防控手段終於放寬，受到歡迎不言而喻。老問題過去，新問題到來，中央要求「非必要不做核酸」，但執行起來，快的地方，一夜間撤銷全部核酸檢測點，但有些地方公共交通仍然要48小時核酸證明，這些新問題經快速修訂後解決，而那些仍然需要憑核酸報告進入辦公大樓的上班一族，找到非常不便的檢測點卻要排長龍做核酸，且要自費，這筆費用工作單位是否能夠報銷，公司要給出額外支出，如何入帳、能否免稅等等，都是新矛盾。

抗疫手段放寬了，嚴格來說只是按白紙黑字的規定準確執行，一旦發現有感染個案，整棟樓仍會被封控，昨天仍有39,208個高風險地區，只不過是過去層層加碼的變形走樣做法，基本上不再發生，有些城市還有更進取的做法，允許無症狀感染者或者輕症患者，可以居家隔離而毋須送醫院或者集中隔離。新問題是這些居家隔離者的鄰居，擔心因此一旦殃及池魚，鄰里關係是一環，賠償爭端則是仍未釐清的法律責任問題。更大的擔憂是疫情在社區傳播的風險，而政府現在轉了口風，表示「每個人都是自己健康的第一責任人」，這個主張與說法是合理的，問題是政府的兜底政策是否到位。

國民響應國家號召可以說是不遺餘力，現在很多人搶購感冒藥、退燒藥等等防護配備，就是履行健康第一責任人的做法。政府也為無法履行責任的群體，提供必要的輔助，諸如對老人「谷針」，老人必須接種疫苗的宣傳鋪天蓋地，也廣泛設置接種點，及為行動不便和無法自理的老人上門接種。全國幅員遼闊，特別是醫療設施貧瘠的偏遠地區，是否能夠全力執行，以及60歲以上首批完成接種加強劑的，至今已經10個月，保護力下降，何時接種第四針，音信全無，這些才是值得擔憂的地方。

還有一個兩難的問題，是怎麼拿揑病毒的威力，過去強調危害一面是為各種防控手段合理化，現在放寬政策則改口病毒相當於流感，但又仍然執行某種程度的封控，以及中小學生提前放寒假。廣州市召開記者會，一眾官員更集體同時摘口罩，儼如一個徹底放開的儀式，令人產生錯覺，以為所有人從此都不用戴口罩。

一下子全放開是不可取的，畢竟一老一少還是需要保護的群體，以及新一波流感蔓延同樣具有殺傷力，需要繼續戴口罩防禦，而且還有相當比例的民眾不相信病毒威脅已經大幅降低，採取「避之則吉」的做法，諸如不敢乘坐公共交通工具或者外出，更有甚者，有大型工廠因為處置疫情不當，引發工人大量辭職避疫，這些都是跟放寬抗疫措施以達至復常的目標背道而馳。

防住疫情穩住經濟互為影響

疫情改變一切謀新計此其時

放寬抗疫手段之後，當務之急是切實執行「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的方針，疫情是否能夠防住，關鍵在於能否精準執行既定的抗疫方案，經濟要穩住則是大考驗，經歷3年抗疫，總體經濟依然有所增長，已經是一項成就，但大量中小企業飽受打擊，消費行業始終無法復常，現在放寬抗疫手段，民眾外出消費的制約大幅減少，但經過停工、減產、減薪甚至失業，大量店員、工人返鄉避疫，消費力大幅下降，街面店舖關閉的到處可見。外防輸入3年，國際旅客幾乎絕迹，現在輸入個案比例不高，是時候大幅恢復國際航班，相信這些會在有序中逐步恢復，令人擔心的是工廠能否全面復工復產。

工作場所的防疫問題，過去都是遵照當地政府的防疫抗疫措施，現在政府放寬封控範圍，第一責任人落到工廠本身。鄭州富士康未能妥善處置疫情，導致大量工人離職，疫情有所緩解也無法全面復工復產，各種企業應該汲取教訓，避免廠房出現疫情，而大面積無法復工復產才是對經濟的最大殺傷，各地政府對於協助、監督企業防疫責無旁貸。

只有疫情防住、經濟穩住，才有資格謀劃進一步發展。現在已經到了疫情大流行的尾段，防疫抗疫若有甩漏，就會拖延疫情結束的時間，已受重創的經濟會雪上加霜。這個階段，中央政府應該兩手抓，一方面防住疫情和穩住經濟，另一方面應該認真總結3年抗疫，處置老問題的經驗與教訓，及早為復常後的新常態，制定一套較為完善的制度，應對疫後可能出現的各種新問題。

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