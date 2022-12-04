社評：中歐利益難割捨 歐美講錢傷感情

繼德國總理朔爾茨上月初率先訪華後，習近平在印尼峇里島的二十國集團（G20）峰會期間，分別與馬克龍、意大利總理梅洛尼、荷蘭首相呂特、西班牙首相桑切斯等歐洲國家領導人單獨會晤。身為「歐盟總統」的米歇爾訪華後，預料馬克龍、梅洛尼等人都將陸續訪華。在對華關係方面，歐洲逐漸顯現出戰略自主的苗頭。

對華政策戰略自主

言詞激烈行動溫和

雖然剛剛結束的美歐例行中國議題高級別對話，繼續在台海、人權等議題上老調重彈地譴責中國，馬克龍和拜登亦重申，雙方會在應對中國的挑戰方面協調立場。但正如歐盟外交與安全高級代表博雷利上月所言，歐美在中國問題上的立場，不會總是相同。在美國宣布對華實施晶片技術封鎖後，在光刻機生產巨頭ASML所屬的荷蘭，官員就表示，在對華出售晶片設備問題上，將捍衛本國的經濟利益；德國經濟部近日表示，無意仿效美國全面禁止華為等中國電信設備商產品；米歇爾本人上月初在為上海進博會預錄的致辭中，還聲稱歐盟要避免對中國形成過度依賴，被大會取消播出。

對政客要聽其言觀其行，但事實勝於雄辯，中國是歐盟最大貿易伙伴，歐盟則是中國第二大貿易伙伴。雙邊貿易總額去年首次突破8000億美元，按年增長27.5%。今年前10個月，中歐貿易額達到7114億美元，按年增長6.3%。今年首8個月，歐盟對華直接投資（FDI）按年更飈升123.7%。中國商務部發言人形容，中歐已經形成強大的「經濟共生關係」，意即大到不能倒。

今年以來，隨着俄烏戰爭引發的能源危機，以及美國聯儲局加息的外溢效應，歐洲的民生和經濟也陷入困境，歐元區19個成員國中有11個通脹率達兩位數，波羅的海3國通脹率均超20%。連核電大國法國都預告，今冬可能出現電力不足，1月有可能全國各地輪流停電……

與此同時，歐盟對華貿易逆差每年高達約2300億美元，而朔爾茨訪華期間，空中巴士獲得的140架客機合約，價值估計為170億美元。由此可見，歐盟一方面或者希望擺脫對中國市場的依賴，另一方面又難抵對華擴大出口的誘惑。更不用說歐洲企業對獲利豐厚的中國市場戀戀不捨，以致米歇爾重提要推進《中歐全面投資協定》（CAI）的進程。

歐盟與美國的關係，同樣是理念與利益的糾纏。馬克龍是拜登入主白宮後，首名國事訪問的外國元首，雖然他整個行程都大曬法美傳統友誼，兩人就俄烏戰爭議題亦縮小了差異，拜登首度表示不排除與普京會談，馬克龍則強調不會逼烏克蘭妥協。但美國《通脹削減法案》（IRA）的話題，卻如影隨形伴隨馬克龍此行，揮之不去。

IRA主要內容是投資4300億美元應對通脹，補貼支持環保產業及美國本土企業，令歐洲的競爭者成為最大受害者。德法兩國指該法違反了世貿（WTO）規則，聲言將強硬回應。馬克龍在美國直指該法是以鄰為壑，「可能解決了你們的問題，但我們的問題增加了」。拜登會談中允諾，法案細節可作調整，以回應歐盟關切，但之後白宮發言人又否認，稱無計劃推動國會修改法案。可見在真金白銀面前，親兄弟亦無情面。

美國講金不講心並非首次，去年9月，美英秘密與澳洲簽約，撬走了法國向澳洲出售潛艇的巨額生意；俄烏戰爭爆發後，美國一方面慫恿歐洲停用俄國石油天然氣，一方面向歐洲賣高價液化天然氣（LNG）。馬克龍就曾諷刺，這種行為「可不是友誼的真正意義」。

美國講金以鄰為壑

中美緩和中歐解凍

歐美政策深度綑綁，歸根究柢，還是因雙方在意識形態政治理念的高度一致。惟有情不能飲水飽，遇到利益扞格，感情難免受傷。不過，若將中歐回暖歸因於美歐嫌隙，恐怕過度解讀。

嚴格來講，這一輪中歐關係的回暖，只能稱之為「解凍」，即使米歇爾個人真有意願，CAI在短期內若想敗部復活，估計都不容易。弔詭的是，中歐關係的解凍，除了歐盟戰略自主意識的回歸，還要歸功於中美關係的緩和。歐洲多數國家不希望在中美之間被迫選邊站，但若華府底線施壓，這些國家仍會忌憚歸邊。而所謂「經濟共生關係」亦非一成不變，近年美歐貿易額亦迅猛增長，對華脫鈎似無還有。所以，對中歐關係的回暖，難以過分樂觀。

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