社評：擠塞徵費事在必行 「三隧分流」未能治本

追求效益最佳化

三隧分流有價值

三隧分流談論已久，早於2008年，政府已委託顧問公司，研究改善三隧流量不均問題。上兩屆政府先後於2013年及2018年提出分流方案，結果都是無疾而終，其中一個原因是西隧專營權由私人企業持有，磋商西隧減價有難度，最終唯有等到明年8月1日專營權屆滿，當局接收西隧後，才能因應整體過海交通情况，全面考慮調整3條過海隧道收費，盼以市場力量減輕紅隧東隧擠塞情况。

根據政府新建議，首階段收費調整，紅隧與東隧私家車收費分別增加五成和兩成，一律加至30元，西隧則減至60元，減幅約一成半，另劃一三隧的士收費25元。政府會在收回西隧1年內檢視情况，下階段再引入「不同時段不同收費」，希望進一步改變駕駛者出行習慣，遏抑和分散繁忙時段過海交通需求，惟暫時並無詳情。

過海塞車費時失事，除了市民受影響，更會對整個社會造成不便、增加社會成本。有關過海隧道塞車及收費問題，社會一直有不同主張，有人主張以減價方式劃一三隧收費，有人提議三隧免費，省卻收錢安排，加快行車，然而三隧擠塞問題核心就是車太多，任何減價措施只會鼓勵更多市民駕車過海，上屆政府提出三隧分流方案時，亦引述研究指出，即使移除收費亭，也不代表隧道口不會塞車，更不會有分流作用。

車主選擇哪條隧道過海，離不開價錢、時間、方便三大考慮。紅隧雖然經常塞車，但地理位置最佳，收費自1999年以來從未調整，「平絕三隧」。按照市場供求定律，紅隧大幅加價是唯一可令車主改用其他隧道過海的方法，然而可以想像，有關做法必然惹來受影響車主反對，政黨政客關心選票，對加價有保留，亦屬意料之中。上次三隧分流方案胎死腹中， 關鍵就是無法在立法會得到足夠票數通過。當然，現在立法會生態已變，政府有更多政治能量，克服小我阻力，推動一些符合社會整體利益的措施，可惜三隧收費調整延宕多年，錯過了理想實施時機，明年落實所起到的分流作用，已然打了不少折扣。

三隧之中，西隧收費最貴，使用量向來也是「最低」，惟隨着本港車輛不斷增加，近年西隧使用量也開始接近飽和。根據運輸署數字，去年第4季社會全面復工復課時期，西隧繁忙時間使用量也達到98%，考慮到未來香港內地恢復通關，將有更多車輛由深圳灣及港珠澳大橋入境，估計西隧使用量將進一步增加，然而必須指出是，比起目前繁忙時間紅隧東隧超負荷情况（使用量分別達到150%及146%），三隧調整收費，仍可發揮一定分流作用，從追求效益最佳化的角度，沒理由單單因為分流成效比數年前所預期的少，便放棄作為。

增建海隧擴容量

遏抑需求須限車

有代表私家車主的團體認為，三隧分流方案將令「三隧齊塞」。參考運輸署車流數據，首階段分流方案實施後，繁忙時間三隧使用量均超過100%，的確很有可能出現，惟正因如此，才有必要盡快實施次階段分流措施，按不同時段收取不同車費，鼓勵私家車主在非繁忙時間過海。政府1年後才考慮實施，夜長夢多，也不知屆時當局會否變卦。

誠然，並非人人都能選擇彈性時間上班，部分人可能必須在繁忙時間出門，但如果有車主嫌過海隧道費昂貴，也可選擇搭港鐵或其他公共交通工具過海，並不是非駕車不可。交諮會主席指出，過去十年私家車佔過海隧道車輛比例，由五成增至六成，繁忙時間載客量每小時約6000人，僅及巴士一成，與鐵路相比更只佔約3%。三隧調整收費，目的是改變駕駛者出行習慣，鼓勵車主改在其他時段使用其他隧道只是其一；遏抑私家車過海需求，令部分車主改乘公共交通工具，同樣是改變出行習慣的一環。

過海隧道長期擠塞，背後有兩項結構因素，一是香港城市發展「南重北輕」，每天都有大量車流來往新界新市鎮與港島，二是私家車數目不斷增加。假設一切順利，北部都會區和交椅洲人工島十多年後發展成熟，「南重北輕」格局得以打破，加上有第4條海底隧道連接人工島與港島西，形成來往新界西與港島西的高速走廊，過海車流也許有機會出現結構性的改變，但如果政府不拿出決心，控制私家車增長速度，單是提高道路基建容量，亦未必可以解決過海塞車問題。

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