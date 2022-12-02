社評：江澤民回答「時代之問」 民族復興奠下堅實基礎

把握時代機遇

完成歷史任務

1989年六四事件後，江澤民獲鄧小平等政治元老提拔進京，由上海市委書記一躍成為中共中央總書記，之後更成為毛澤東、鄧小平之後的中共第三代領導核心，總攬黨政軍最高職位，主政13年。江澤民逝世，中央五大機構聯名發布《告全黨全軍全國各族人民書》公告死訊，是毛鄧之後獲此頂級規格的第三人，訃告稱呼江澤民為「偉大的馬克思主義者」等，亦跟鄧小平一致。聯合國秘書長、日韓星歐俄等地領導人均表哀悼，倒是英美官方遲遲未有正式表示。早前英女王辭世，國家主席習近平致哀，與今回英揆辛偉誠的沉默對比鮮明，除了反映氣度，也折射了當下外交緊張關係。

2009年，江澤民曾在公開場合簡評擔任國家領導人後的工作，自言幹了「大概三件事」，包括確立社會主義市場經濟、把鄧小平理論列入黨章，以及「三個代表」理論，「如果說還有一點成績，就是軍隊一律不得經商」。江澤民說得輕描淡寫，但這幾件事之於國家和中共，都是歷史大事，《公告》亦羅列了相關功績，又提到江澤民打開外交新局面、實現港澳順利回歸等。

評價歷史人物，必須先了解當事人身處的特定時空，不謀借題發揮，才能得出中肯評價，無論以今度昔，還是以昔度今，皆不合適。江澤民當政時期，無論世界、國家以至香港，都處於很特別的歷史時期，江澤民的貢獻，在於他回答了時代之問，為如何推進國家改革發展，交出相當不錯的答案。先談國內環境，六四事件後，黨內保守力量回朝，改革開放有走回頭路之虞，1992年鄧小平南巡，發出「誰不改革誰下台」的信息，掃除不利改革開放的陰霾，江澤民亦不負所託，任內經濟高速增長，1998年起用朱鎔基為總理，知人善任，為深化經濟改革殺出血路，由清理三角債、宏觀經濟調控、國企改革、民企發展，都有亮麗成績，為本世紀中國崛起奠下堅實基礎。

江澤民治下，改革開放有長足發展，跟國際大環境也有密切關係。蘇聯解體後，美國一極主導世界，持續十多年，與江澤民時代大致重疊，「美國治世」下經濟全球化全速推進，為中國融入世界經濟體系，提供百年不遇機會，北京當局亦有好好把握。六四後，中國遭西方外交孤立，江澤民改革開放再上路，吸引西方資本目光，與此同時，西方沉醉於冷戰勝利，認為「歷史終結」，所有國家必將走上西化發展道路，中國改革開放，符合了西方認為「中國走向資本主義與自由主義」的想像。外部環境氛圍改變，讓中國找到突破孤立缺口，1997年江澤民訪美，標誌中美關係踏上新台階；2001年中國加入世貿，更為當時的出口導向型經濟，注入巨大動力，令中國成為世界工廠。

對港政策變化大

時移世易向前看

當然，江澤民任內，中美關係亦有很多轉折，先有台海危機，後有美軍炸毀南斯拉夫中國大使館，以及中美軍機相撞事件，但以當時中國的實力，韜光養晦仍是最符合國家利益的外交方針。九一一恐襲，江澤民迅速支持美國，成功為中國延長了戰略發展機遇期。江澤民外訪或迎賓時，興之所至會說說英語唱唱歌，美國政壇元老基辛格形容，江澤民是「最沒有中央王國氣派」的中國領導人。在韜光養晦時代，減少氣派外露，無疑有其好處。

江澤民時期，外交上韜光養晦，軍事上積極發展高科技武器，免再受制於人；政治上忠實執行鄧小平「穩定壓倒一切」路線，社會上則嘗試營造相對寬鬆氛圍，容許資本家入黨。這些全都源於時代背景與需要。三十年河東，三十年河西。當下華府強烈感受到中國壯大，對美國一哥地位構成重大威脅，要跟中國激烈競爭，以為息事寧人，美國就會改變對華政策，乃是一廂情願。香港方面，現在的情勢，亦跟江澤民來港出席回歸儀式時，有天淵之別。

香港回歸初期，主要面對經濟困難，政治上並無大事，更不存在大國博弈操作香港牌問題。緩和的內外環境，加上對特區管治能力的信任，令中央對港奉行「無為而治」，江澤民亦說「井水不犯河水」，及至2003年香港反23條立法，中央對港政策開始有變；經過佔領運動及反修例風暴，中央更認為必須全力抗擊港獨及外部勢力干預，對港政策顯著收緊，這是客觀形勢使然，歷史亦無「如果」，中央對港政策不可能回到江澤民時期，與其往回望，不如向前看。

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