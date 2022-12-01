社評：發展簡約公屋 須重成本效益

選址天涯海角

恐損入住意欲

現時全港居於環境欠佳單位住戶達12.75萬戶，自2018年以來累計增加逾萬戶，增幅近一成，當中劏房戶達9.36萬戶，按年增1400戶。政府重申，已覓得足夠土地，未來10年可建30.1萬伙傳統公營房屋，然而當中大部分要在後5年才落成，意味前5年供應將嚴重不足。官員豪言，隨着房屋供應改善，相信10年內本港不會再存在收費高昂的惡劣劏房，外間卻擔心未來數年劏房戶有增無減。興建簡約公屋是政府應付眼前困境的方法，目標是5年內興建3萬個單位。

房屋局長早前透露，初步敲定6幅土地興建簡約公屋，當中包括位於市區的土地。本周房屋局向立法會提交文件，披露了更多細節。簡約房屋初步選址，包括兩幅位於屯門的土地，另有兩幅土地分別位於元朗攸壆路及上水蓮塘尾。屯門兩幅地皮屬於官地，長遠會用來興建社區會堂一類設施，雖然面積較小，但鄰近輕鐵站，房屋局長表示將會興建樓高16至18層的簡約公屋，提供約7000個單位，由於有打樁及結構加固工程，落成估計要等兩年。至於另外兩幅土地則屬私家地，由發展商借出，根據當局說法，兩地將建數層高的簡約公屋，各提供約千個單位，預料一年內落成。

不少劏房居住環境惡劣，租金卻不成比例地高。簡約公屋無論面積、設施規格和租金，都勝過劏房，劏房戶可以入住，理應是求之不得的事，然而觀乎政府初步選址，位於元朗及上水的兩幅土地，面積雖然較大，但位置相當偏遠，毗鄰的私人屋苑洋房自成一國，住客往往是私家車出入，區內公共交通不足，民生配套亦有限，對不少需要到市區上課上班的劏房居民而言，如此偏僻的簡約公屋，如同雞肋，棄之可惜，食之無味。類似的情况，其實同樣出現於過渡房屋，例如位於元朗博愛江下圍村的過渡房屋，便因為位置偏遠，不少公屋輪候人士及劏房戶都拒絕入住。

劏房戶生活困頓，隨時可能要把過半收入用來支付租金，遷入位處「天涯海角」的簡約公屋，節省了市區劏房昂貴租金，卻要另花一筆錢在交通費上，若不想每天花數小時搭車往返市區，就要另覓較為就腳的工作或學校，大費周章之餘，小孩子也要重新適應，更何况根據原有構思，簡約公屋入住年期，充其量不過數年，住滿後不管是否已經上樓，都要搬家從頭再來。簡約房屋是短期權宜之計，民生交通配套比傳統公屋遜色可以理解，但總不能太差，否則無人申請入住，只會白白浪費珍貴土地資源。當局必須多從基層市民生活需要去考慮事情，切勿變成「為湊夠數量而興建」。倘若真的別無他法，要在相對偏遠地方興建簡約公屋，當局至少應該加強區內公共交通配套，並為入住者提供車費津貼，增加入住誘因。

簡約公屋投入268億

確保物有所值防走樣

當然，要物色交通便利、鄰近鬧市的地點興建簡約公屋，本身也有一定難度。屯門兩幅地皮鄰近輕鐵站，政府打算地盡其用，將簡約公屋建至10多層高，但這亦意味要打樁及有升降機等設施，導致造價高出一截，倘若像3、4層高的簡約公屋一樣，落成使用5年左右便拆走，有浪費之嫌，但如果容讓它使用更長時間，簡約公屋就有可能以「次等公屋」的形態長期存在，跟原來的過渡性質有悖。當屯門簡約公屋高近20層，公眾很自然會問，政府更改原有土地用途，直接興建包括社區會堂設施在內的傳統公屋，豈非更加直截了當，一勞永逸，毋須建完又拆、拆完又建。

一間約200多平方呎的過渡房屋，造價約50萬元。當局曾表示，簡約公屋成本跟過渡房屋相若，「不計打樁及升降機開支」，每平方米造價約為2萬多元，換成呎價就是2000多元。不過根據政府最新資料，簡約公屋的設計和建築工程費用，合計約要268億元，這還未計相關基建工程費及營運開支等，意味3萬個單位，平均每個成本近90萬元，相比之下，目前公屋單位平均建築成本只為65萬元。當局聲稱成本問題「並非簡單除數可以表達」，現實是蓋近20層高樓，跟興建只得數層的過渡屋或簡約屋，是兩碼子的事，當局說法卻令人以為兩者的單位造價相若。基層居住問題水深火熱，簡約公屋理論上可以濟急，但實際操作跟原來構思，可以差之毫釐、謬以千里。政府花上百億元計公帑興建簡約公屋，必須重視成本效益，不能為了數字上達標，不惜代價一味求「量」。

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