社評：人大釋法精準操刀 維護香港司法傳統

完善國安執行機制

釋法不損司法獨立

壹傳媒創辦人黎智英涉違國安法案，律政司反對黎智英聘請英國御用大律師Tim Owen，向終審法院提出上訴申請被拒，特區政府同日決定提請釋法。身兼香港特區維護國家安全委員會主席的行政長官李家超昨天表示，已向中央提交報告，提請人大常委會解釋港區國安法條文，政府已向法庭申請押後黎案審訊，等待釋法結果。今次是人大首度就國安法釋法，司法機構表示，國安法解釋權屬人大常委會，尊重特首建議提請釋法釐清問題，3個中央代表機構先後發表聲明，支持特區政府做法，港澳辦強調要確保港區國安法得到「完整準確、不折不扣」的貫徹實施。

港區國安法屬全國性的法律，人大常委有立法解釋權，就法律內容作出補充或解釋，類似做法在大陸法國家相當普遍，跟香港終審法院行使司法審判權，是兩個不同概念。人大釋法符合憲制秩序，也是特區法治制度一部分，行使立法解釋權，目的是釐清法律問題，而不是代替法庭判案，因此不存在「破壞法治」問題。香港回歸25年，連同今次在內，人大釋法6次，談不上「常態化」。當然，今次事件中，律政司一再打輸官司，特區政府最後要提請人大釋法，難免惹來輸打贏要質疑，昨天大律師公會主席杜淦堃也指出，事件要由人大釋法，無可避免引起對香港法制的討論和批評，惟他同時亦強調，今次是按現有機制去處理，不認為會破壞香港司法獨立。

港區國安法未有明確說明海外律師能否參與訴訟，基本法委員會委員陳弘毅認為，過往極少海外律師參與本地訴訟，可能是國安法起草時未有考慮相關情况的原因。無論如何，防止外國干預香港事務，肯定是港區國安法目的之一，一宗涉及勾結外國勢力的大案，由外國大狀來港當辯護律師，的確存在矛盾。誠然，要從法律觀點，論證聘用海外大狀「一定」會引致外國勢力干預，恐怕不可能，司法機構一再駁回律政司上訴，背後有其法律理由，可是當下國際政治環境複雜，外國勢力干預方式繁多，遇上勾結外國勢力案件，處理必須格外小心，不留任何政治風險。由人大常委釋法處理海外律師參與國安法訴訟問題，是否最佳方法可以斟酌，但這肯定是一個有效處理問題、反映立法原意的做法。

香港法律保障被告聘用大狀的自由和權利，然而必須留意，根據案例，市民要選擇在香港有執業資格的律師；法庭因應個別案件，容許外國律師來港參與訴訟，只屬酌情處理，換言之，准許聘用海外大狀，才是特殊安排。中央一再強調「完善特別行政區司法制度和法律體系」，對中央而言，今次釋法是完善國安法及維護國安機制的一環，人大常委會具體如何處理，有待觀察，其中一個關鍵點，是如何劃界限制海外大狀參與本港國安案件。

禁止海外大狀參與

合理合度設定範圍

香港有足夠法律人才，應付有關國安法在內的各類案件，「以洋為師」年代已成過去，不過香港若要發展成為國際法律及爭議解決服務中心，落實十四五規劃香港「八大中心」定位，未來還要從五湖四海廣納更多法律人才；容許著名海外大狀參與無關國安的案件，對本港司法聲譽亦有錦上添花效果。本港有不少外籍執業律師，他們都是大律師公會或律師會成員，如果辦案不符專業準則，相關專業團體可以跟進及懲處，不似海外大狀般完成官司即離港，一旦出現問題亦無從跟進。特區政府今次提請人大釋法，將問題鎖定為「釐清沒有本地全面執業資格的海外律師或大律師，可否以任何形式參與處理危害國安案件的工作」，其實已經收窄了釋法影響範圍，人大常委「精準」操刀，可以減少對本港司法傳統的影響，有效維護香港獨特司法優勢。

涉及勾結外國勢力的國安案件，就算案情真的不涉國家機密，其實都不適合有海外大狀或律師參與，至於應否將禁止參與範圍，擴大至涉及國安元素的案件，例如煽動罪，其實可以討論，基本法委員會副主任譚惠珠便認為，應該設定一個禁止範圍，但「不宜太廣」。人大常委最終如何處理，有待稍後揭盅。港區國安法是相對較新訂立的法例，不排除日後操作執行時，會發現其他不明確之處，盡可能由本港法庭釐清，仍是最佳處理方法。說到底，香港實施一國兩制，高度自治範疇內的事情，由香港自行處理，必定最理想。

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