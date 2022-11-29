社評：人大釋法維護國安 盡量兼顧港獨特性

黎案涉勾結外國勢力

聘海外大狀爭議明顯

香港回歸後，人大先後5次釋法，其中兩次由人大常委會主動提出，分別有關特首和立法會產生辦法，以及由2016年立法會宣誓風波所引起的公職人員宣誓安排事宜，至於另外3次提請，則由特首、特區政府及法院提出。這次特區政府提請釋法，將是人大第六度釋法，同時也是2020年6月底港區國安法生效以來，首度需要就國安法落實事宜，尋求釋法，由於背景涉及黎智英案，令事件格外惹人注目。

黎智英被控串謀勾結外國勢力及串謀發表煽動刊物等4罪，案件定於本周四開審。今次是當局首度根據國安法第29（4）條，即串謀勾結外國勢力向國家或特區進行制裁等敵對行動，提出起訴。高院早前批准黎智英從英國聘請御用大律師Tim Owen代表他抗辯，律政司提出反對，但先後遭高院原訟庭及上訴庭駁回。昨天終審法院駁回律政司上訴申請後，行政長官李家超隨即建議，就沒有本地全面執業資格大狀，可否以任何形式參與處理危害國安案件一事，提請人大常委會釐清立法原意及目的。香港的執業律師及大律師，可以擁有不同國籍，按現行法律，可以參與不同案件，李家超強調，今次提請釋法，只針對沒有本地執業權的海外律師或大狀，而非針對國籍，言下之意是不會影響現時在港持牌執業的外籍律師。

律政司一再上訴失敗，政府需要尋求釋法，難免容易令人有「輸打贏要」之感，然而必須指出的是，終院判辭承認，律政司上訴申請所提出的新論點，即涉及國家機密的案件不宜用海外律師，明顯有其重要性，甚至是法庭行使酌情權時必須考慮的極重要因素，但根據普通法原則，若上訴方在終極上訴時，提出之前從未在下級法庭（高院原訟庭及上訴庭）探討過的新論點，終院不應批出上訴許可。換言之，終院拒絕上訴申請，主要是基於技術性的法律理由，認為律政司未能確立給予上訴許可的恰當基礎，有關「涉及國家機密的案件不宜用海外律師」的問題，在之前的審訊中，並未充分處理。

回看之前高院及上訴庭的處理，律政司初時以英國御狀不熟悉國安法背景乃至不諳中文等為由，反對Tim Owen來港，理據相對薄弱，至於法庭所表達的一個重要觀點，主要是認為普通法制度下，有卓越的法學家參與審訊，可以為國安法的發展帶來貢獻，無證據顯示Tim Owen可能違反保密原則。高院與上訴庭的決定，考慮了本港法學理論發展，惟無可否認的是，當下大國鬥爭愈益不擇手段，一宗涉及串謀勾結外部勢力的大案，容許外國大狀為被告抗辯，是否合適，大有商榷餘地。

英美操作手段多

防人之心不可無

過去數年，美英不斷操作香港牌，打擊北京與香港。雖然香港回歸已有25年，但基於歷史因素，香港與英國仍有不少經濟領域以外的連繫，這亦令到英國可以操作的牌，比美國更多更廣。新加坡奉行普通法，但時至今天，當地司法制度跟英國已無直接聯繫，相比之下，香港終審法院仍設有海外非常任法官。今年初，英國最高法院院長韋彥德與副院長賀知義辭任香港終院非常任法官，雖說是個人決定，但英國政府在事件中所施加的政治壓力，可謂清楚不過。當國際政治環境變得如此凶險，涉及勾結外國勢力一類敏感國安案件，政治防火牆必須更牢更穩。現在的問題不是某名外國大狀是否信得過不會泄密，又或維護國安與法學理論發展的爭論，而是防人之心不可無的政治問題。

本港國安案件由行政長官委任指定法官審理，司法機構已透過宣誓方式，處理了效忠問題，這跟外國大狀應聘為辯護律師參與國安案件，性質有明顯分別。由人大常委會釋法，處理海外大狀可否參與危害國安案件事宜，由於事件背景涉及黎智英，西方政界和輿論有何反應有待觀察，然而一國兩制下，人大釋法反映了憲制秩序，具有清晰權力基礎，並且已經成為了香港法治制度的一部分，港區國安法更訂明，法例條文解釋權在人大常委會，比起爭論應否釋法，更加值得關注的是人大常委如何解釋。律政司上訴期間，促請終院訂下日後認許海外律師處理國安案的準則，有終院法官則認為依普通法原則，應視乎每宗案件的情節及性質作決定。這次人大釋法，如何處理相關問題，值得留意，希望權力當局在維護國安之餘，也可以多些兼顧香港司法制度的獨特性。

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