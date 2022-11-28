社評：精準防疫毫不精準 優化措施變形走樣

層層加碼屢禁不止

政府威信大受打擊

疫情飈升，高風險地區亦猛增至3萬餘個，被封控的人員數以千萬計，現時對於封控地區的食物供應已經有一定的保障，這些在高風險地區內不進不出的人員，都會配合國家的抗疫措施。有牴觸情緒的是被送方艙隔離的人員，因為方艙條件差，沒有洗澡設備，而又幾乎毋須治療，不滿情緒更高的是已經降為低風險地區，卻仍然無法離開小區的民眾，被多關一天，不滿就會增加一點。

民眾總體來說還是願意配合國家抗疫政策的，但跟以往不同的是，要求地方政府解釋，社區的基層官員所執行的措施，法律依據是什麼？政策文件是什麼？什麼人有權行使什麼權力？而那些違背抗疫措施的執法人員，卻說不出實施措施的法律依據，受影響民眾的不滿，則會達到憤怒程度。

國家衛健委有已經更新到第九版的防疫方案，詳細列明各種措施的標準和做法，本月11日頒令優化防控措施20條，上周又發布了5個執行細則的文件，要求全國各地遵行。然而，各地政府「各師各法」的情况，有增無減，取消中風險地區的劃分，很可能都變成了高風險地區，低風險地區內居民的出行規定十分具體，但政府實施臨時封控，延長三五天等比比皆是，衛健委的執行細則明確做全民核酸檢測不能以行政區域作為單位，有地方發明「警戒式核酸篩查」的類別；國家規定在跨省高速公路出口可以設檢測點，而在城市之間路口設關卡的無所不有；只發現數宗個案即將整個鎮區「靜默」。全國層層加碼、一刀切的例子多如牛毛。

各種限制措施影響了日常生活，民眾苦不堪言，不少人在社交媒體上表達要求馬上放開抗疫措施，他們並不一定認為全面放開就可以解決疫情，主要是不滿各地政府胡亂執行抗疫措施所造成的混亂。

這些不滿情緒的爆發，跟最近發生的一些慘劇有關，新疆烏魯木齊民宅大樓火警，消防員要3個小時才能撲熄，造成10人死亡9人受傷，原因是小區通道被堵。鄭州富士康廠房內處置疫情不力，被隔離人員缺乏照顧要求離開發生大規模衝突。不滿呼聲還不止於平民老百姓，鄭州市用數十輛大巴將870人送到鄰省的徐州市，遭江蘇省政府正式發文表示抗議，亂象已經波及城市間或者省際間的矛盾。

現在疫情在全國遍地開花，政府即使動用一些公務員到社區執行抗疫措施，也只能是杯水車薪，大量的「執法」人員，都是來自社區的基層幹部甚至是志願者和小區物業管理人員，這個龐大的隊伍，在「防疫大過天」的指令下，無所不用其極，居家隔離的單位大門被焊死，阻隔封控區之間原來用水馬，現在加上焊死的鐵皮或鐵鏈。

民眾要求解釋措施法律依據

官方未能及時修訂抗疫措施

層層加碼和一刀切的抗疫措施，缺乏監督，上級對下級沒有監督是懶政，不同職能部門之間也缺乏監督則是失職失責，消防部門應該巡查各種阻隔通道的設施，明令違反消防條例的部門和單位立刻改正，否則，烏魯木齊大火造成死傷慘劇的教訓，很可能會重演。

雖然中央政府三令五申要求各地杜絕層層加碼，屢禁不止的原因，除了地方政府不能承受疫情帶來的風險以外，跟衛健委頒布的執行細則比較含糊有關，在各種規定當中，都有條款列明可以做和可以不做的情况，比如「經研判無社區傳播風險，可不劃定風險區」，既然是可以不做的措施，為什麼不明確表示不可以做甚至禁止做呢？還有一些社區訂定核酸檢測可用家庭為單位，每戶自行採樣送檢測中心，減低排隊做檢測的感染風險，這些做法是否可以接納，也必須及早明確。現時對於居家隔離或者居家醫學觀察的要求都有所放寬，對於無症狀感染者的要求，是否可以按照Ct值不同程度再進一步放寬，也應該及早考慮。

中央在大政方針是精準防疫，所謂精準就應該以科學數據為標準，任何抗疫措施的優化或者改變，也應該按照數據的變化而及時修訂。雖然最近幾天全國感染個案急升，但重症病例連續3天減少，而且感染人數對醫療系統帶來多大的壓力，都應該提高透明度。

現在並非爭論不同抗疫策略的時候，而應切實做好精準防疫，認真落實已經公布的措施，這些都做不好，實際上是以政府的威信作為代價，民眾不滿情緒繼續高漲，牴觸防疫措施，抗疫勝利結束的日子就會漸行漸遠。

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