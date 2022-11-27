社評：蔡英文抗中牌失效 年輕人拋棄民進黨

目前在台灣的22個縣市中，除國民黨執政的嘉義市因突然有候選人病逝，市長選舉要押後到下月18日外，21個縣市長都在昨天選出。從得失看，綠營民進黨由7變5，藍營暫維持13，白色力量的民眾黨保持一席，無黨籍斬獲兩席。單看數字似乎變化不大，但國民黨失去的3個縣市，苗栗、金門兩縣都是輸給無黨籍候選人，只有澎湖是敗於民進黨，但贏的卻是台北、桃園兩大都市，且桃園是從民進黨手上奪回。在南部民進黨票倉屏東，國民黨候選人僅以些微差距負於民進黨，台南與綠營的差距亦有縮小，而在國民黨連任市長的新北、台中兩大都市，贏綠營的比例都較之前擴大。

由於今次選舉被視為蔡英文的「期中考試」，亦是2024年總統選舉的「前哨戰」。所以綠營十分重視，總統蔡英文親自提名各地候選人，對重點地區更傾全力助選，更聲言投票給他們就是投蔡英文本人，可謂深度綑綁，結果遭遇慘敗，她已宣布辭去民進黨主席，未來兩年她也勢必成為「跛腳鴨總統」。

國民黨六都佔其四

民進黨慘敗蔡跛腳

一般認為，蔡英文在提名人選的剛愎自用和民進黨的文宣策略，是敗選的直接原因。蔡英文力推新竹市長林智堅出選桃園市長，在林的碩士論文被揭發抄襲、學位被兩間大學撤銷的情况下，她仍下令全黨挺林，這一醜聞的發酵，重挫民進黨選情；面對民眾黨新竹市長候選人高虹安唱了一首諷刺綠營的歌，民進黨開動各種宣傳機器口誅筆伐，反招來民眾不滿，自動發起棄保投票，硬是將高送上市長寶座。

面對低迷選情，民進黨故伎重施，打「抗中保台」牌，蔡英文在助選時宣稱，今次選舉「會決定我們要向世界傳遞什麼樣的信息」，獨派團體更在選前最後一周公布全台簽署「不投降承諾書」的縣市長候選人名單，以圖將選舉拉升至藍綠對決的高度。不過，這招今次並不奏效，因為這畢竟是地方選舉，選民更注重候選人在地方行政的政績和能力，而藍營執政的地方政績較佳，選情較為穩固，國民黨候選人亦不隨之起舞，令國安議題無法炒熱，所以蔡英文熱炒的「芒果乾」（亡國感）今次「滯銷」。

而今次民進黨敗選的最大原因，還是近年執政的種種劣迹，激怒了廣大中間選民甚至曾經是民進黨票倉的年輕選民。台灣在疫情防控方面出現種種亂象，如死亡率居高不下，自產的高端疫苗效果不彰並涉嫌利益輸送，當局阻撓民間團體進口疫苗。另外，島內治安問題叢生、東南亞綁架騙案處置不力，乃至8月大陸軍演時國防部瞞報導彈飛越台灣上空的消息等，都引發民眾不滿。民進黨自恃府院全面執政，自大驕橫，聽不進意見，反而利用網絡水軍，抹黑打壓提出意見的人。因此，有分析指出，今次選舉是近年來「仇恨值」最高的一次選舉，「下架民進黨」成了最大的選民公約數，而參選台北市長的台灣抗疫前總指揮陳時中，也成了選民泄憤的對象。

施政劣迹引發不滿

抹黑打壓激起公憤

曾幾何時，教育程度較高的年輕選民曾經是民進黨的主要支持者，但近年面對蔡英文政府的種種倒行逆施，青年選民也與民進黨漸行漸遠。在民進黨號召青年返鄉投票的宣傳片的留言區，就被上千網民「洗版」，紛紛抱怨物價房價高漲及對生活的絕望。民進黨丟失的桃園、新竹兩市，也是高科技知識青年雲集之地。台灣今次投票，包含一項修憲公投，將選民年齡由20歲降至18歲，18歲也是台灣兵役法的「役齡」，有評論就指出，對於隨時必須面對戰爭風險的年輕人而言，「他們應該有權力，選擇讓自己距離戰爭遠一點或近一點的政黨或政治人物」。

今次選舉，也被視為台灣2024年總統大選的前哨戰，從目前形勢看，經此一役，國民黨似乎恢復生機，形象清新的蔣萬安當選台北市長，連任的新北市長侯友宜大勝對手40萬票，都令藍營看到希望；白色力量民眾黨，雖失去台北卻贏得新竹，黨主席柯文哲有望成為藍綠之外的第三勢力共主；民進黨今次敗選，黨內派系必會再有一輪傾軋整合，誰能出戰總統大位仍難逆料。

不過，必須認清，今次選舉不是島內對兩岸政策的公投，國民黨也非統派。自2010年至今的台灣選舉，藍綠的輸贏具有明顯的鐘擺效應，2014年的柯文哲旋風、2018年的「韓（國瑜）流」，都未能撼動民進黨在全台的執政地位。所以說，以今次選舉的輸贏，判斷2024年總統大選的結果，不僅為時過早，而且可能會大謬不然。

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