社評：捍衛港元有心有力 金融穩定居安思危

世界百年不遇變局

炒家又賭港元脫鈎

本月初，財政司長陳茂波在國際金融領袖投資峰會上，強調政府非常重視金融穩定及安全，重申聯匯制度不變，警告投機者勿與港元對賭，否則「你一定會輸」。不過著名對冲基金經理阿克曼（Bill Ackman）近日卻在社交媒體放言，已通過看跌期權持有大量港元空倉，另一對冲基金Saba Capital創辦人溫斯坦（Boaz Weinstein）亦公開附和，加入沽空港元行列。阿克曼認為，港元美元脫鈎「只是時間問題」，溫斯坦則稱，就算聯匯不太似會脫鈎，但1賠200的賠率，仍然值博。

香港實施聯匯制度近40年，歷經不少風浪，最經典一役，當然是1997至98年亞洲金融風暴，面對索羅斯旗下量子基金等狙擊。當年國際金融大鱷於股匯市場兩路夾擊，最終港府動用千億元入市擊退炒家，大大加強了全球投資者對香港聯匯制度信心。雖然這十年八載也有個別炒家「出口術」指香港無法捍衛聯匯，沽空港元，但全都失敗而回，有看淡港元的基金，甚至慘輸95%。相比之下，今次放言沽空港元的阿克曼，曾被喻為「小巴菲特」，管理過百億美元資產，較有來頭。

11年前，阿克曼曾入市賭港匯升值脫鈎，最終損手。今次他捲土重來，轉為看淡港元，不過他跟溫斯坦均無透露下注規模，觀乎這兩天本港股匯市場，亦無異動，反而港元拆息近期持續急升，利息成本愈來愈高，意味淡友借貨沽空港元的代價愈來愈大。當然，「炒脫鈎」是否虛張聲勢，仍需進一步觀察，但外界亦不能排除，有炒家一邊用遠期認沽期權做淡港元，一邊出口術，最大目的是製造港匯波動，透過炒波幅獲利。

過去數年，無論世界政經格局還是本港經濟形勢，都有甚大變化，這次阿克曼與港元對賭，主要理由便是大國博弈，中美關係愈益疏遠，「聯繫匯率對香港不再有意義」。在香港，近年也不時有人議論，萬一台海有事，中美開戰，華府會否對香港實施經濟金融封殺，導致聯匯「被脫鈎」；亦有人認為，香港與內地經濟關係愈益緊密，與其跟美元掛鈎，不如改為一籃子貨幣，長遠甚至應該與人民幣掛鈎。

世界百年之變，中國崛起牽動國際秩序，西方政經憂患加深，有人相信美國仍可繼續主導世界，有人看好中國取而代之，也有人估計東西方分庭抗禮，現實是無人有水晶球，就連數年後的情况也難以預測。中美是否「必有一戰」，近年討論甚多，倘若美國輸了，美元霸權必然動搖，相信屆時不會有人願意繼續將本地貨幣跟美元掛鈎；倘若勝方是美國，西方主導世界經濟格局將進一步鞏固，港元美元繼續掛鈎，相信是最有可能的情况。近年看淡港元者，多屬「中國懷疑論者」，對現實形勢判斷往往流於主觀；人民幣尚未自由浮動，港元改與人民幣掛鈎，同樣是一廂情願。

金融安全事關國家

捍衛港元彈藥充足

環球經濟格局十年八載內出現範式轉移，可能性的確存在，香港要有所準備，但在範式根本改變之前，保持聯匯制度，對於維持香港國際金融中心地位，無疑非常重要；對國家而言，香港是聯通世界重要門戶，港元美元繼續掛鈎，方便內地透過香港進行資金對外流動，在當前國際變局下，維護香港金融穩定，就是維護國家利益。聯匯制度下，香港沒有利率政策，息口受制於美國，亞洲金融風暴後，香港通縮衰退，但美國仍處於加息周期，香港無法靠壓低息口刺激經濟；金融海嘯後，美國長期處於超低息環境，谷起全球資產泡沫，香港樓價飈升，政府同樣無能為力。從民生角度，聯匯制度的缺點是明顯的，但目前國際形勢複雜，金融安全穩定，確有需要優先考慮。

過去兩三年，香港面對政治社會動盪及疫情衝擊，經濟環境轉差，政府財赤增加、財政儲備由數年前過萬億元，降至現時約7000億元，加上美國加息吸引資金回流，近半年香港銀行體系結餘由逾3000億元降至不足1000億元，外匯儲備亦由去年初3.8萬億元，跌至近期約3.2萬億元，減少超過5000億元。香港經濟弱點比之前多，多了炒家認為有機會博一鋪，不足為奇，不過本港貨幣基礎的支持仍然非常雄厚，外匯儲備相當於貨幣基礎的1.7倍，雖說是18年來最低比例，但放眼世界，這仍是很可觀的水平，加上國家持有巨額美債，即使香港美元短缺，也可尋求協助，抗擊大鱷。國際政經局勢風譎雲詭，香港需要居安思危、防範金融衝擊，但也毋須過於驚懼。

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