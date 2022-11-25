社評：工務工程亂象多 政府莫當冤大頭

前期準備欠周全

審計報告揭問題

新一份審計報告，有兩部分涉及工務工程問題，一是安達臣道行人天橋，二是屯門公路重建及改善工程。報告指出，當年土木工程署為配合2015年安達臣道公屋入伙時間表，未敲定行人天橋設計便招標，批出合約後，才因應交通檢討研究，大幅修改設計，包括將行人天橋數目由3條增至4條。因應原先3條天橋設計大幅改動，工程顧問發出141份更改令，修改工程細節，涉款近2億元，政府另須支付逾7000萬元趕工費及解決承建商提出的申索。埋單計數，整個天橋工程花了約30億元，較最初計劃的工程合約金額多出近10億元。

屯門公路改善工程方面，審計報告指出，當局所批出的6份工程合約，只得1份合約如期完工，其餘5份較原定完工日延遲2至13個月不等，部分合約由於有土地狀况與原有規劃假設不同，工程顧問先後發出600份更改令，指示承建商進行額外工程，另外亦有3份合約共涉675個遺漏項目，其後定價約2.2億元。最終當局要為整個改善工程，兩度追加撥款。

兩項工程所出現的狀况不盡相同，但都令人關注工程前期規劃及準備的問題。工程界人士稱，部分工程地質條件較預期差距大，修改在所難免，一般工程亦會預留一些後備金，應對工程變化引致的超支，惟觀乎報告內容，兩項工程的處理若然好一些，後期改動就毋須那麼多。根據路政署說法，屯門公路部分工程發出更改令，除了因為斜坡問題以及建造橋墩遇上未預見的海泥層，亦與居民關注擬議擋土牆太接近其處所等有關，後者明顯屬於可以及早預視的問題。審計報告建議路政署須改善地區諮詢，以及提醒工程人員及顧問勘測時要遵從指引、確保有足夠地質資料，正正反映當局推進工程前，沒有做好準備工夫。

安達臣道行人天橋方面，土拓署早於招標前已收到不同持份者所提的一些意見，包括質疑3條行人天橋會否不敷應用，雖然署方強調工程項目有迫切時限，必須配合區內房屋發展，但工程設計及細節尚未敲定，連交通檢討研究亦未有的情况下便急急招標，容易衍生各類問題，亦屬意料之中。現屆政府矢言造地建屋要提速提量提效，壓縮流程刪減繁文縟節，事在必行，但一些基本規劃準備，始終要做足，思慮不周急於動工，發現問題才大改設計補救，不僅有可能因快得慢，亦會影響成本控制，除了可能面對合約申索糾紛，政府臨時改動工程，肉隨砧板上，就算承建商開出不合理造價，政府亦難討價還價。

近年本港大型工程經常嚴重超支，沙中線、高鐵香港段等超支金額動輒百億元計，即使規模較小的社區項目，亦常鬧出「天價工程」風波。隨着北部都會區、交椅洲填海等發展計劃陸續展開，未來將有大量工務工程上馬，工程界形容為「黃金十年」，不少承建商都垂涎這些「超級肥豬肉」。政府若不重視成本控制，有錢亂花，必做冤大頭。

承建商競爭是好事

中標價格確保合理

現行政府工務工程及顧問項目招標制度，主要有兩個評核考慮， 一是投標承建商的技術能力及表現，二是入標價格，兩者合計得出總分。有業界人士稱，以往大型承建商競投政府工程，普遍以最少賺一成利潤為目標，隨着近年愈來愈多承建商參與競投，有承建商寧可犧牲部分利潤「搶標」，結果今年出現多宗「低價中標」項目，有時甚至比政府預留的合約價格低四至五成，反觀多間規模較大的傳統承建商均未獲得政府工程。業界有人質疑部分承建商出價低得不合理，認為會令工程質素下降，甚或出現安全質量隱患等問題，要求政府將標價考慮的比重降低，並將入標價最高及最低的承建計劃剔走。

自由市場容許價格競爭，有承建商願意少賺一些，換取政府合約，無可厚非，承建商競爭有利政府控制工程成本，業界內部因為逐利起紛爭，政府沒必要蹚渾水，不過當局亦要留意中標者的財務能力，以及入標價格是否太不合理，市民並不希望見到承建商低價中標後，又以種種理由要求政府追加撥款。有國際反貪研究指出，放眼世界，建造業是一個相對容易滋生腐敗的行業，一大原因是大型工程的獨特性，承建商總可強調不同工程難以直接比較，設法鑽空子抬高造價。香港雖以廉潔著稱，但當局也必須時刻警惕這類「內置腐敗」及「大花筒文化」。

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