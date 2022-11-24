社評：兩電坐享利潤保證 社會責任不成比例

護航歪理連篇

叫人目瞪口呆

兩電明年電費按年加幅之高，打破近年紀錄，小市民小商戶百上加斤，政府把關乏力，環境及生態局長日前在立法會交代電費磋商事宜，將明年1月中電港燈淨電費與本月水平作比較，得出加幅僅為6.4%與5.5%的數字，更被質疑誤導公眾。環境局昨天回應批評，強調並無隱瞞或淡化電費加幅之意，對於開場發言「可能」引起誤會，往後會多加留意，同時又指會上兩電代表所展示的投影片及圖表資料，有提及按年加幅。

環境局就「誤導公眾」一事，說成是「一場誤會」，惟始終未有就開場白「談月不談年」有合理解釋。兩電每年電費檢討，以往都是計算按年加幅，如果官員明知6.4%與5.5%這兩組數字問題所在，仍然選擇在開場白作重點報告，等於存心幫兩電淡化加幅；如果只是按兩電提供的材料，照本宣科，不假思索，則難免令人質疑，當局是否有能力看清誤導手法，在加價問題上好好為市民把關。

有人玩數字遊戲，試圖淡化加幅，一些為兩電暴力加價護航的說法，同樣令人側目。有所謂「環保人士」不止關心節能慳電，還非常關心兩電能否容易借錢融資，揚言兩電如果幫市民「墊支太多」，「或會影響公司信貸評級」，儘管根據現行利潤管制協議，不管香港經濟好壞，兩電都可賺取8%回報，年年獲利數以十億元計，從來不愁現金流。有來自商界的能源諮詢委員會人士更稱，如果兩電不賺盡8%回報，可能無法向股民派息，並將事情與香港作為國際金融中心扯上關係，云云。兩電不賺盡8％准許利潤，會否影響香港金融中心地位，有識之士心裏有數。加電費方案公布以來，未見兩電高層親自站出來面向公眾，倒是一些語出驚人的護航說話，教市民目瞪口呆。

誠然，本港今年電費加幅，與英國等地相比，仍有明顯差距，但不同城市的電力政策、發電組合以至市場結構，差別可以很大，蘋果與橙無法簡單比較。有別於英國等地，本港電力市場封閉，兩電擁有壟斷地位，利潤管制協議下，兩電發電機組等固定資產投資愈大，可賺利潤愈多，市民實際是不斷「貼錢」，幫兩電擴充固定資產，然後讓兩電「大條道理」加價，至於燃料帳設計，更令兩電可以將國際燃料價格波動風險，悉數轉嫁市民。兩電並非公營機構，僅僅因為是重要公用事業，就得到如此厚待，可以穩賺不賠，這根本不能以自由市場邏輯去理喻。可是一談到兩電可否不要賺到盡，官員和加價護航者，又搬出「香港是自由經濟體」作擋箭牌。環境及生態局長稱要「尊重合約精神」，真相是政府作繭自縛，屈從於兩電利益，才有如此不合理的利潤管制協議。

現行利潤管制協議2033年才到期，中期檢討，能否大幅更改條款，例如要求兩電承擔部分燃料費用等，仍要看合約內容。無論如何，政府跟兩電周旋，必須挺直腰板，敢於叫價。資本主義世界，沒有多少生意像兩電般「包賺」，政府在電費問題上為民企硬，是否真的會逼到電力公司「退出市場」，叫人懷疑；若擔心兩電會「扭計」影響電力供應穩定，現在政府就應該推動開放電力市場，及加強與內地聯網輸入潔淨能源。

未來加幅恐更驚人

政府必須挺直腰板

香港民生經濟元氣未復，更要面對外圍經濟逆風，小市民和小商戶期望兩電作為公用事業，與民共渡時艱，可是兩電最關心的卻是股東利益而非公眾利益，實際承擔的社會責任，與所得的政府優待，完全不成比例。就算兩電只是答應少賺1個百分點利潤，相信已可減輕不少加電費壓力，這比起小恩小惠門面工夫實際得多。

2018年利潤管制協議修訂，將燃料調整費改為實報實銷，原因是兩電經常要市民預繳大筆款項，燃料帳累積金額動輒數十億元，有濫收費用之嫌。可是今年以來，國際燃料價格高企，燃料費實報實銷做法，結果變成月月加價，中電全年加了六成，港燈更加了兩倍，整個操作缺乏透明度，市民根本不知加幅是否合理，也不知政府有否好好監察把關。現在兩電提出的，不過是明年初加電費情况，之後兩電大可照辦煮碗，月月加燃料調整費；另外，政府已批准的兩電投資計劃，預料明年有150億元投資入帳，意味兩電基本電費後年可能大增，政府若不加強把關力度，市民隨時任由宰割。

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