社評：兩電暴力加價 政府把關乏力

全年加價達雙位數

政府幫腔淡化加幅

本港電費由「基本電費」及「燃料調整費」組成，前者主要反映電力公司的營運開支、固定投資等，後者反映國際燃料價格變動，以實報實銷方式，由用戶向電力公司支付，兩者合計就是淨電價。過去一年，受戰爭及地緣政治因素影響，國際燃料價格高企，兩電早已預告明年無可避免要加電費，具體加價方案，昨天正式曝光。

根據政府說法，與本月電費相比，明年1月起，中電加價約6.4%，港燈加價約5.5%。驟眼看，有關電費加幅仍屬單位數，未算太過嚇人，然而這其實是有誤導成分的數字。兩電每逢年底公布電費調整方案，變化幅度從來都是以按年方式去計算，突然以月份作為比較單位，做法極不尋常，予人觀感是搬弄數字，掩飾實際加幅。事實上，若與今年1月時的淨電費相比，中電實際加價幅度為19.8%，港燈加幅更高達45.6%。

政府與兩電的利潤管制協議，容許兩電將燃料成本波動悉數轉嫁市民。兩電今年一再提高燃料調整費，推高整體電價，儘管當局從無正式公布，其實中電淨電價已上升超過一成，港燈淨電價升幅就更大。政府本周公布的10月份消費者物價指數（CPI），按年上升1.8%，細察分項物價，電力、燃氣及水的按年升幅竟達13.4%。全球步入高通脹時代，香港經濟連續3季收縮，受外圍市道疲弱影響，未知何時才能復蘇，兩電明年進一步加價，小市民小商戶百上加斤，突顯現行利潤管制協議下，兩電有恃無恐，政府不僅無力為民把關，還為兩電「暴力加價」護航，淡化加幅。

兩電在本港電力市場擁有壟斷地位，根據現行利潤管制協議，不管香港經濟好壞，兩電每年都可賺盡8%回報，如此穩賺不賠的生意安排，世上罕見。環境及生態局長表示，政府收到兩電建議加幅後，已要求「盡一切努力」壓低加幅，減低社會影響，經過多番磋商，兩電同意「大幅」動用電費穩定基金、「承擔」燃料帳負結餘，減低明年電費加幅，然而必須指出的是，電費穩定基金乃是來自兩電過去從市民身上所「賺突」的利潤（即超出8%准許回報的部分），所謂動用基金壓低電費加幅，不過是用戶「以自己的錢去貼自己」；當局口中的「大幅」，是否真的談得上大幅，也值得商榷。

准許利潤堅持賺到盡

兩電管制協議須修訂

截至6月底，中電和港燈的電費穩定基金，分別有21.45億及13.24億元。根據兩電公布，中電將動用15.3億元，佔基金七成，港燈將動用3.8億元，僅佔基金不足三成。有「環保人士」還從商業經營角度，為兩電講說話，聲稱如果動用相關儲備，兩電需要考慮「會否影響信貸評級」，云云。兩電有准許利潤護身，不愁現金流，借款從來不成問題，眼見市民面對電費大增，兩電現在不傾囊動用穩定基金，更待何時？根據當局資料，目前兩電燃料帳均為負數，合計負40億元，但這僅僅表示兩電「暫時墊支」了部分購買燃料的錢，不代表不會向市民收取，不排除兩電元旦加價後，繼續沿用今年以來做法，密密提高燃料調整費，意味明年淨電費還會不斷加、加、加。

港燈表示今年以來淨電費大幅增加，九成是燃料調整費上升引起，不過根據當局資料，港燈明年加電費，當中其實包括上調基本電費。兩電昨天均表示，明年會有一些「回饋社會」措施，諸如津貼劏房戶電費等，涉款金額由數千萬到兩億元不等，惟與年年數十億元盈利比較，不過是九牛一毛，小恩小惠。

利潤管制協議向兩電利益顯著傾斜，現在香港經濟衰退，民生元氣未復，兩電應該承擔更多社會責任，然而兩電追求的依然是賺到盡。環境及生態局長昨天表示，政府與兩電磋商加價過程中，有要求兩電考慮不要賺盡8%准許回報，但兩電以「必須尊重合約精神」為由拒絕。兩電置企業利潤於民生利益之前，政府無能為力，突顯利潤管制協議必須修改。現行利潤管制協議2018年簽訂，明年將作中期檢討，政府應趁這一機會修改機制，包括檢討燃料費設計及操作，以及可以從准許利潤調撥部分款項紓緩大幅加價壓力，切實為民把關；如果兩電不願配合，就應該盡快開放本地電力市場，打破兩電壟斷，引入競爭。

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