社評：天星財政不可持續 營運救亡政府有責

屋漏兼逢連夜雨

天星勁蝕難支撐

根據天星小輪向政府提交的文件，兩條專營航線，即尖沙嘴來往中環以及灣仔的單程票價，加幅最多一倍，平日成人票價增至6.4元，星期六、日及公眾假期收費更達8.4元，月票價格則由160元倍增至320元，長者免費乘船亦告取消，改為收取2元長者優惠票價。運輸及物流局承認，今次天星小輪「加幅不低」，政府會考慮公眾接受程度等不同因素，決定時會適當平衡。

環球通脹壓力升溫，百物騰貴，加價難言「樂見」，換了是其他交通工具，100%的票價加幅，很難令人接受，然而現今天星小輪的角色，跟一般公共交通工具確有一些不同；現在加價的背景，亦有其特殊性，需要多角度考慮。

天星小輪每日接載乘客穿梭維港，成為香港特色標誌，疫前年年吸引大量旅客慕名而來乘搭，還獲外國旅遊雜誌評選為「人生50個必遊景點」。當然，本港還有其他特色交通工具，諸如纜車和電車等，但天星渡海小輪卻有着難以替代的獨特性：與山頂纜車一樣，天星小輪亦有過百年歷史，而前者早已徹底變成旅遊基建，相比之下，天星渡海輪仍然保留公共交通工具性質，票價收費非常大眾化，遠比山頂纜車便宜；比起天星渡輪服務，電車每天服務更多本地乘客，公共交通工具角色吃重，也有很多旅客喜歡搭乘，體會港人日常生活，可是要欣賞維港兩岸景色、感受「東方之珠」之美，乘搭天星小輪無疑是最價廉物美的選擇。

天星小輪渡海服務之於香港，具有獨特價值，值得保留，惟過去數年經營環境不斷惡化，已直接威脅渡輪服務存續。天星小輪2018年起出現虧蝕，最初未算太嚴重，未料社會動盪及新冠疫情相繼而來，重挫旅遊業。過去兩年多，天星小輪遊客收入幾近「清零」，加上政府一再收緊社交措施控制市面人流，就連本地客源也大減。疫情首年，天星小輪尚且得到政府抗疫基金逾2200萬元資助，比同年票務收入還要多，但全年仍要虧蝕逾1600萬元；去年政府抗疫基金資助僅得數萬元，即使天星小輪獲准加價約一成半，最後全年仍要勁蝕3700萬元。今年上半年，天星乘客人次跌至歷史最低，僅得324萬，較2019年同期下跌近七成，平均每航班只得50名乘客，載客量不足15%。

資料顯示，天星小輪自2019年6月起，累計虧蝕超過7000萬元，超越公司總資產，要靠債務去維持兩條專營航線服務。雖然香港逐步重開，但旅遊業復常步伐仍很緩慢，外地客源未知何時才能回復舊觀；本地客源方面，隨着東鐵線過海，天星小輪處境愈來愈不利，加上能源成本高企等不利因素，有必要採取救亡措施，加價無疑是方法之一。說到底，即使天星小輪票價倍增，依然比鐵路過海便宜，休閒型乘客偶爾搭乘，票價加幅較大，未必很介意，不過也有部分基層市民出於價錢考慮，平日依靠搭乘渡輪過海，大幅加價對他們影響較大。能源成本推高各類交通工具收費，倘若政府真的批准天星小輪加價一倍，稍後亦應該增加基層市民交通津貼；至於另一個可以考慮的選擇，是壓低小輪票價加幅，同時引入資助補貼。

加價補貼短期紓困

政府助拓長遠商機

由政府補貼公共交通工具營運，難免會有爭議，不排除其他機構也會提出類似要求，但天星小輪對本港旅遊業有特殊角色和意義，政府特事特辦，協助克服難關，道理上亦說得通。當然，政府資助補貼只是短期應急之計，長遠而言，政府必須協助天星小輪實現財政可持續，本地客與外國客「差異收費」值得研究；此外，當局可以伙拍小輪公司，將碼頭一帶活化，發展成為類似外國漁人碼頭般的文娛休閒地標，協助小輪公司開拓非票務收入。天星小輪3個碼頭，分別位於尖沙嘴、中環及灣仔，惟對乘客而言，搬遷後的中環及灣仔碼頭並不「就腳」，當局亦無好好規劃發展周邊地帶，灣仔碼頭長期冷冷清清。近年政府投放不少資源優化維港海濱，卻沒有善用中環及灣仔碼頭，創造更多旅遊、人文及商業價值，其實是一種浪費。

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