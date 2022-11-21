社評：調整非清零到躺平 復常毋須統一步伐

各地執行優化措施八仙過海

高風險地區劃定標準不一致

國務院本月11日宣布20條放寬防控措施，即日起全國執行，不同地方的執行情况可謂八仙過海各顯神通，舉世矚目的莫過於河北省石家莊市。該市宣布不再強制做核酸檢測，除政府機關和公共交通仍然要求48小時核酸報告外，其餘一律放開不再要求掃碼，一些過去因為提倡不聚集的活動，比如婚宴，現在反過來提出應辦盡辦。過去全國要求非必要不出市，現在國家文化及旅遊部隨即表示，跨省旅遊不再與風險地區聯動管理，意思就是不會因為某些省份出現高風險地區而限制其他省份組織旅遊團前往。

與石家莊「南轅北轍」的是北京和廣州，北京近日感染數字攀升，從13日飈升至414宗，至昨天達到640宗。雖然無論從人口比例或者任何角度看，這個數字都不算高，但北京從來都是嚴陣以待，除其他必須的防控措施外，已經取消堂食和鼓勵「靜下來」。廣州的數字則有點嚇人，月初開始小規模爆發，至17日破萬宗，這兩天有輕微回落。廣州半個月一直處於上升態勢的主要原因，是海珠區人煙稠密的舊樓林立，而且大多因為相互距離極短被稱作「握手樓」，不但令病毒容易傳播，而且管理措施失效。抗疫手段已經是最嚴格的水平，但還是未能做到盡快清零。

自從宣布放寬抗疫措施之後，全國感染數字一直上升，11月10日破萬宗，到15日破2萬宗，連續5天居高不下，似乎仍然在上升軌，未知拐點何時到來。雖然如此，不能得出結論說疫情惡化是由於放寬措施所造成，以過去幾個多月以來疫情最嚴重的烏魯木齊、呼和浩特和蘭州為例，抗疫措施放寬之後，疫情得以控制而且數字不斷下降，所以，感染數字上升有很多其他原因，感染數字下降跟抗疫措施執行得宜關係更大。

目前坊間上爭論最激烈的是，「清零派」跟「躺平派」之間針鋒相對。所謂清零派是堅持以嚴格手段達到清零目的，躺平派則鼓吹仿效外國放棄抗疫手段。其實，將抗疫政策強分成對立的兩派只會徒添紛亂而沒有出路，實際上從現在的情况看，在動態清零的總方針下也能夠有所放鬆，即使全面放開也並非「措施清零」，必要的手段在必須的場合還是要執行。

石家莊即使聲稱全面放開，仍然對外來旅客實施落地檢和抵埗後三天兩檢。市內撤銷了多數的核酸採樣點，反而很多自願參與檢測的人花一兩個小時排隊。廣州大規模爆發要一天一檢，精準封控之下，市民離開高風險地區到低風險區，過幾天變綠碼還是能夠離開廣州到別的城市。現在不是爭論清零還是躺平的問題，反而是在落實放寬措施20條的規定，各地的標準還存在隨意性的問題。

重症率放寬後輕微下降

境外輸入個案沒有飈升

北京昨天新增個案640例，有600多個高風險地區，廣州新增9284例，則有200多個，從兩地感染宗數跟高風險地區數量的比例看，劃定高風險地區的標準顯然並不一致。全國在放寬前高中風險地區總數為5073個，放寬後則上升到15,000多個。但是否都採用統一標準，則有待中央政府派員到各地去「巡視」查證。如果全國各地都不遵守中央制定的標準，今後究竟何時進一步放寬什麼措施，有何依據？

現在各地都公布感染數字，但能否進一步放寬，最重要的依據是重症率和死亡率。本月1日全國現有確診宗數為4854，重症28宗；19日現有確診宗數20,829，重症95例，重症率在放寬前和放寬後，還有輕微下降。北京昨天公布一宗死亡個案，應該是很長時間以來首次出現，否則不會單獨公布，但各地方在重症和死亡宗數的數據都欠奉。

放寬後入境人員隔離時間縮短到「5+3」， 是否會威脅到「外防反彈」總方針，成為關注點。12日至18日這7天境外輸入個案總計406宗，跟調整前7天比較，只增加了48宗。

最受矚目的是石家莊市，放開後9天總確診宗數為20宗，無症狀感染宗數確實有大幅上升，9天累計3447宗。雖然這些數據都只有短短數天的紀錄，未足以成為看到趨勢的依據，但是石家莊如果能夠在抗疫措施上「先行先試」，闖出一條新路作為全國參考，同時也可以示範，在進一步放寬的問題上，毋須要做到全國步調一致。在進一步放寬的問題上，必須有當年搞工業化初時的氣魄，有條件要上，沒有條件創造條件也要上。

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