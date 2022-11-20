社評：重返國際舞台中心 習近平掀外交旋風

受疫情影響，過去兩年多，習近平一直未出國訪問，今年9月，才首度踏出國門，出訪中亞哈薩克、烏茲別克，並出席上合組織峰會。前年的G20峰會和過去兩年的APEC峰會，都在線上舉行。去年意大利羅馬的G20峰會，中方也由外長王毅出席，習近平發表視像講話。所以，今次習近平親身出席兩個峰會，格外引人矚目。

中美峰會營造寬鬆氣氛

晤19國領袖遍佈五大洲

獲習近平今次單獨會晤的19國領袖中，既有美法意西荷等歐美領袖，亦有南非、塞內加爾、阿根廷、智利等非洲、拉美發展中國家元首，既有日、韓、星、泰、菲、印尼和文萊等周邊國家領導人，亦有澳紐和巴布亞新幾內亞等大洋洲南太平洋國家首腦，可謂遍佈五大洲。

在各場會晤中，中美峰會最引人注目，習近平抵達峇里島的首個行程，就是與美國總統拜登會談。雖然長達3小時的會談成果不多，且美國眾議院熱門新議長人選、共和黨眾議員麥卡錫（Kevin McCarthy）或在上任前後訪台，輿論擔心中美會有新一波齟齬，但畢竟這是兩年來首度習拜親身會面，有助穩定中美關係，而習近平與美副總統賀錦麗的「短暫交談」，更將緩和氣氛從峇里島帶到曼谷，亦為習近平與其他西方國家領袖的晤面，營造了寬鬆環境，讓不想選邊站的領袖們鬆一口氣。

從連串會晤可見，習近平對西方領袖多強調求同存異，如對拜登細數中美的差異及利益共同點，對澳洲總理阿爾巴內塞指出中澳並無根本利害衝突；對歐洲國家強調政經分離、戰略自主，希望法國推動歐盟奉行獨立和積極的對華政策，呼籲荷蘭維持產業鏈供應鏈的穩定等；對周邊國家領袖，則強調地區安全，共存共榮，與岸田達成重開經濟高層對話、開通軍方海空聯絡機制熱線等五點共識，對小馬可斯強調中菲同為亞洲發展中國家，要守護地區和平穩定等；對發展中國家則表達支持，增加進口對方產品等。透露出中國疫後外交的總體格局，即改善與西方關係，穩固周邊環境，繼續擴大在發展中國家影響力。在會晤的外國領袖中，馬克龍、李顯龍、意大利總理梅洛尼、荷蘭首相呂特、新西蘭總理阿德恩等人，都收到訪華邀請，小馬可斯更已確定1月初的訪華行程。可以預料，走出疫情陰霾的北京，明年將迎來更多外國領袖。

西方輿論認為，習近平這次出訪，意味中國外交在疫後「追落後」，其實近3年中國外交從未缺席。除北京冬奧邀請多國元首到訪外，在全球治理方面，習近平的「全球發展倡議」和「全球安全倡議」，都是針對疫後世界變局而提出。前者於2021年9月聯合國大會提出，已獲逾百國家和國際組織呼應，「全球發展倡議之友小組」已逾60國參與；後者於今年4月博鰲論壇提出，其中既有「堅持尊重各國主權、領土完整」內容，又強調「堅持重視各國合理安全關切，秉持安全不可分割原則」，「反對把本國安全建立在他國不安全的基礎之上」，這也是北京對俄烏戰爭的標準表態。習近平今次在兩個峰會上，親身重提兩項倡議，恐怕很難被解讀為中方對俄烏戰爭態度有變。

利用今次重返國際舞台的機會，習近平亦向外界展示中共二十大的政策利好。他在APEC峰會上指出，迄今為止，全球實現工業化的國家不超過30個，人口總數不超過10億，而中國中等收入群體在未來15年將超過8億，勢推動超大規模市場不斷發展。中方將繼續推進加入《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》（CPTPP），並考慮明年舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。這些願景與承諾，既為亞太和全球發展繁榮注入新動力，亦體現中國對外開放大門只會愈開愈大。

重申發展安全兩大倡議

與英加關係未走出低谷

雖然中國與西方國家的關係整體呈緩和氣氛，但西方國家對華的取態短期較難有根本變化。而在與會的G7和五眼聯盟國家中，剔除之前單獨訪華的德國總理朔爾茨，只有英國、加拿大兩國領袖未與習近平雙邊會談。與辛偉誠的會晤因「行程關係」臨時取消，與杜魯多的短暫交談更釀成「教訓」風波，反映出中國與兩國關係仍未走出低谷，這與兩國近期頻頻指摘中國間諜、干涉內政以及逼退中資企業的舉措，恐怕不無關係。而中英、中加關係的持續低迷，對於同兩國有深厚歷史與人文關係的香港而言，亦非好事。

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