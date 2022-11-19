社評：政治歸政治 足球歸足球

伊斯蘭世界首辦世盃

文明衝突人權爭議多

去年東京奧運及今年初北京冬奧，都要從嚴防疫，相比之下，今次卡塔爾世界盃，防疫已經不再成為議題。在香港，政府上月宣布放寬防疫措施，不限酒吧食肆營業時間，業界可以及時重迎世界盃睇波客，球迷也可以深宵共聚，一邊睇波一邊暢飲，反而在卡塔爾，有關現場球迷可否飲酒的問題，在賽事開鑼前夕，又再議論紛紛。卡爾塔酒禁甚嚴，今屆世界盃雖有啤酒商贊助，但官方指定飲品卻是「零酒精」啤酒。因應數以萬計外國球迷光臨，當局原先批准可於指定時間在球場周邊限定範圍售賣啤酒，惟根據昨天最新消息，卡爾塔方面決定禁售。

今屆世界盃，首度在伊斯蘭世界舉行，球場外的爭議特別多，禁酒問題不過是其中之一。西方人權組織批評卡塔爾的外勞保薦人制度壓榨剝削，常有工傷死亡事故；另外，卡塔爾是一個將同性性行為刑事化的國家，違者可囚5年，西方輿論關注性小眾權益，甚至擔心遠赴當地睇波的同性戀者惹上官非。決賽周多支西方國家隊的球員和贊助商表明，會以不同方式，在場內場外發聲；一些歐洲足球界名人則質疑，卡塔爾之前從未打入決賽周，一開始便不應該讓一個足球小國主辦，又暗示主辦權是以不光彩手段換來。

圍繞卡塔爾世界盃的連串爭議，牽涉很多元素，需要分開討論。卡塔爾的外勞制度，的確存在重大問題，由於很多比賽場館都是為了世界盃興建，國際足協有責任跟進外勞情况。對於近年外勞工業意外死亡數字，卡塔爾官方和西方人權組織說法相去甚遠，真相不易弄清，惟亦有西方評論承認，這幾年卡塔爾在外勞保障、最低工資和勞工權益，都有一些改善，而主辦世界盃正是催化劑。說到賄賂主辦權，這廿多年來，無論奧運和世界盃都屢爆醜聞，由美國鹽湖城冬奧到去年東京奧運，都爆出買票風波。國際體壇腐敗必須清除，但不宜只將矛頭針對個別國家。

至於性小眾待遇及酒禁爭議，則涉及文化差異。對歐洲球迷而言，入場睇波飲酒是「足球文化一部分」，但各處鄉村各處例，倘若某地不接受「睇波飲酒」文化，訪客亦應該入鄉隨俗。性小眾問題相對複雜，不僅涉及習俗，還有意識形態之爭，西方世界與伊斯蘭世界看法迥異，根本分歧未必可以解決，但可以透過平等對話，互諒互讓，賽事期間，東道主與賓客各守分際，可以避免糾紛；場內場外數落別人，無助溝通對話，反而可能加深不同文明的敵意。

文明衝突非必然，惟近年事態明顯可見，不同文明之間的衝突正在加劇，而這又折射了世局之變。冷戰結束後，西方瀰漫樂觀情緒，相信歷史終結，西方自由主義意識形態定於一尊，國際化就是西方化，其他國家或文明想繁榮興旺只能走這條路，世界唯一威脅就是恐怖主義極端組織。這一氛圍令到冷戰後的20年，文明多元得到較大程度包容，這段時期內，世界盃和奧運主辦權再三交予非西方國家，其實是一個反映。為了鼓勵各地足運發展、推動「足球民主化」，南非、俄羅斯和卡塔爾相繼主辦世界盃；中國和巴西破天荒主辦奧運，體現的是同一理念。

不過最近十年八載，西方世界政經憂患迭起，危機感蠶食了自信，民粹排外意識抬頭，西方陣營以外的其他文明，愈益被視為挑戰甚至威脅。西方與伊斯蘭文明恩怨上千年，恐回厭回情緒長期存在於西方，今屆世界盃紛爭特別多，卡塔爾和不少穆斯林都覺得背後有一股種族主義氣味，就連南非也有評論員對卡塔爾的遭遇「感同身受」。對於卡塔爾世界盃，丹麥是其中一個站得最前的批判者，而當地的恐回嫌回情緒，在歐洲也是數一數二，一些穆斯林相信也記得，丹麥曾支援美軍2003年入侵伊拉克；在法國，有紙媒更赤裸裸地刊登仇回漫畫，將卡塔爾球員描繪為恐怖分子。歐洲足球強國出現「足球小國無權辦世界盃」論述，傲慢心態同樣呼之欲出。

領隊球員不是政客

各地球迷盼看好波

當然，不少人關心勞工及性小眾權益，乃是出於善意，惟正如英格蘭領隊修夫基回應時所言，有些事情並非公開大聲說就最有效果，幕後做實事，有時更有助於帶來改變。上帝的歸上帝，凱撒的歸凱撒，政治歸政治，足球歸足球。英超球會利物浦名帥高普，最近被問到卡塔爾世界盃爭議，他表示每個人都可以有其意見，但領隊不是政客，球員的責任是踢好每場波，現在是時候讓領隊和球員好好去比賽。全球50億觀眾對世界盃翹首以待，相信大多數球迷最關心的仍是各隊表現如何、賽事是否精彩、哪些球星冒起，而不是場內場外的政治表態。

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