社評：APEC峰會特首赴會 經貿新時代放眼亞太

香港重回國際舞台

配合國策發揮優勢

亞太經濟合作會議（APEC）有21個經濟體成員，包羅中美日韓澳以及東南亞和拉美多國，香港也是成員之一。2019年的APEC峰會，因東道主智利發生騷亂而取消，之後兩屆又受疫情影響，只能以視像形式舉行。今次是事隔4年後，APEC成員領袖再次聚首面對面開會，對於特區政府而言，這是一次宣示香港疫下復常「重回國際舞台」的大型場合，李家超率領商貿代表團赴會，趁機招商引資，說好香港故事。當局表示，此行有20多名本港商界代表參與，涵蓋金融、工商、貿易、創科、運輸物流等行業，APEC會議期間，李家超將與其他經濟體領導人舉行雙邊會談，峰會結束後，他與商貿代表團將繼續泰國之行，加強兩地經貿交流合作，促進香港與東盟的聯繫。

中美鬥爭愈演愈烈，2019年反修例風暴令香港內外形勢劇變，翌年中央制訂港區國安法，打擊外部勢力干預，美國隨後宣布制裁多名特區官員，包括李家超。李家超當選特首後，外界關注美國及其盟友會否施壓耍手段，妨礙李家超出席APEC一類會議。這次李家超應邀赴會，美方會否搞一些外交小動作，有待觀之。無論如何，今年APEC東道主泰國，與華關係友好，東盟更表明不會在中美鬥爭中站邊，美方沒有主場之利，即使搬弄是非刁難香港，相信也不會得到其他與會成員廣泛響應。

1990年代初，APEC會議升格至峰會層次，當年美方如意算盤，是將APEC化為某種區域化經濟合作組織，由美國當老大，但中國和東盟都不吃這一套。三十年河東，三十年河西，中國現已是全球第2大經濟體，東盟也得到長足發展，美國在APEC並無主導優勢，拜登寧赴G20不去APEC，其實APEC作為促進環太平洋地區經貿合作的平台，角色依然存在。一帶一路作為中國所倡議的新時代經濟全球化方案，東盟和拉美均為重要伙伴，對香港而言，APEC正是加強與這些地區經貿合作的平台。

香港是自由港，奉行自由貿易政策，不設任何貿易壁壘，這是香港長期以來在世界經濟舞台上的特點與優勢，時至今日，對外貿易始終是香港經濟之本，惟現今世界經濟格局，跟19世紀中葉別若天淵。1842年，英國殖民統治香港後，馬上宣布香港是自由港，目的是以香港為踏腳石，在華漁取最大利益。西方主導世界經濟百多年，香港作為轉口貿易及金融中心，長期以服務西方利益為主，可是隨着中國崛起，香港角色已變為國家通往世界的門戶。新時代的香港，依然是自由港，但除了放眼西方，更要放眼亞太、中東、拉美以至非洲等市場。「背靠祖國、聯通世界」是現在香港的定位，特區當局需要跟更多經濟體締訂自貿協議，同時配合一帶一路國策，在區域經貿合作中發揮樞紐作用，協助國家參與全球治理及產業鏈重塑。

新時代的香港，不能一味再靠轉口貿易及金融，必須推動產業多元化，鼓勵創科發展。香港為貿易伙伴提供了自由港的便利，現在也需要其他經濟體取消關稅壁壘，讓本地初創企業有更廣闊發展舞台，有了這方面的配合，本地產業政策才能事半功倍。近年特區政府開始意識到締訂自貿協議的重要性，十多年間先後與東盟、澳洲、智利等約20個經濟體簽訂8份自貿協定，今次APEC會議，香港與秘魯同意明年開展自貿談判，談判範圍包括電子商貿與中小企等議題。特區當局應乘着這勢頭，爭取與更多拉美國家磋商自貿協議。

加緊推動自貿談判

早日加入RCEP

中國經濟升級轉型，推動高增值產業發展，部分低增值下游產業移往東盟國家，「中國＋1」投資佈局一類說法，近年討論甚多，有人視之為「走資」，其實這是東亞經濟一體化下產業鏈重塑的過程，中國與東盟的經貿往來和產業鏈分工，未來只會更緊密，香港可以爭取發揮樞紐聯繫角色，為此必須爭取盡快加入RCEP。RCEP今年1月生效，是全球規模最大自貿協定，現有15個成員，包括中日韓澳紐及東盟10國，香港若能早日加入，有利本地企業以更優惠條件，進軍境外市場，同時亦可發揮本港轉口貿易優勢，促進RCEP成員之間的貿易。世界經濟形勢在變，香港的相應定位也在變，特區政府在推動對外貿易方面，亦要作出策略調整，除了加強貿易框架制度建設，駐外經貿辦亦須重新部署，確保公帑資源運用，能夠配合新時代需要。

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