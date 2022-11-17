社評：乘客安全不能靠好彩 疏散險象港鐵欠交代

維修檢查須縝密

細微甩漏可釀禍

近年港鐵一再發生列車脫軌或甩門事故，3年前，東鐵線有列車駛至紅磡站附近時出軌，造成8人受傷，調查報告顯示，路軌間距過闊是肇因；去年12月，有列車駛至銅鑼灣站時甩門，調查報告指出，事故原因是承辦商沒有鎖好軌道旁廣告牌裝置，導致裝置外傾撞上列車，一道車門因此脫落。今次是港鐵一年內第二宗甩門事故，原因同樣涉及撞上外物，今回不僅有兩道車門脫落，首卡列車更因此脫軌，情况比上次更嚴重，可幸事發當天為周日早上，車廂並未擠滿乘客，倘若事故發生於平日上下班繁忙時間，車廂擠滿人群，隨時可能有站近車門的乘客跌出車外，釀成嚴重傷亡。

政府責成港鐵昨天先提交初步調查報告，兩個月內再交完整調查報告。根據初步調查，出事列車「埋站」時，與隧道旁邊一個移位的金屬護欄裝置碰撞，導致甩門脫軌。港鐵市區線有30多個同類護欄裝置，港鐵強調事後已作相應檢查，確保穩妥，另外又承諾會深入調查護欄移位原因。有熟悉港鐵運作的議員指出，金屬護欄所保護的應為抽風裝置，相關組件會定期拆出清洗，估計護欄是經不住列車反覆駛過所造成的震盪而脫落。出事觀塘線路段，屬於早期建成的鐵路系統，護欄移位其中兩個可能原因，一是設施老化損耗，二是維修有甩漏，清洗保養後未有正確將組件重新裝嵌，最終「震甩」。

維修保養是確保鐵路安全重要一環，港鐵每晚收車後，都會檢查路軌情况，然而脫軌甩門事故近年一再發生，難免令人關注港鐵網絡愈來愈龐大，維修檢查夠不夠縝密仔細。兩次甩門事故，似乎都跟路軌無關，而是涉及撞上偏離原有位置的外物，這會否反映維修檢查工作存在盲點？3年前紅磡站列車出軌事故，調查報告揭露，出事路段路軌間距闊度超標，早於2018年夏天發現，港鐵一年後更換路軌枕木，然而超標問題持續，無人再全面跟進。數年過去，類似的維修跟進不徹底問題，是否已經切實改善，同樣令人在意。

今次脫軌甩門事故，另一爭議點是疏散安排不周欠安全。港鐵表示，事發後有600人經由月台離開，另有150名脫軌列車乘客，從車尾緊急通道離開車廂，沿路軌逆行車方向，步行返回旺角站。由於環境漆黑，眾人只能靠微弱手機燈光照明，有疏散者更表示，在隧道內看到列車駛過。港鐵昨天再就事件致歉，承認情况不理想，又說如此疏散非原意，當時職員發現有兩卡車廂已進入月台，控制中心評估後，原本打算安排所有乘客從月台離開。對於部分乘客經車尾緊急通道離開，港鐵稱當日車頭駕駛室受損，車尾門打開的警報，並無傳至車長，數分鐘後，站務人員發現情况，才向控制中心匯報，鑑於觀塘線與荃灣線之間有「道岔」位置，控制中心隨即啟動應變安排，暫停觀塘線列車服務，至於疏散者見到的列車，相信是暫停服務前由旺角站開往黃埔的列車。

百多人未獲職員指引，在陌生環境下摸黑前行，本來已有一定風險，更令人震驚是疏散過程中，竟有數分鐘時間，觀塘線仍有列車在附近行駛，任何差池出錯，隨時可致大慘劇。究竟為何會有大批乘客循車尾通道離開？問題出在哪裏？港鐵有責任開誠布公，詳細交代。昨天港鐵僅表示，控制中心曾就疏散事宜與車長溝通，「當日廣播內容可能有不足地方，未能充分清晰表達乘客離開安排」，令部分乘客自行推開車尾緊急出口離開。到底廣播具體內容為何？不足在哪裏？是否有人曾經明確指示乘客可由緊急出口疏散？港鐵必須清楚說明，不應含糊其辭。

百客行路軌險象環生

職員緊急應變待檢視

鐵路安全不能靠「好彩」，做好硬件維修保養固然重要，周全的應變指引和訓練，同樣必不可少。路軌疏散一事，如若真的涉及人為指示錯誤，港鐵必須認真檢討，現行緊急應變的指引和訓練，是否存在重大缺失，如有不足之處，務須切實改進，確保職員面對各種突發重大事故時，能作出最恰當最安全的臨場判斷。

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