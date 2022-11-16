社評：習拜會重啟中美關係 釐清紅線未掃除陰霾

中美多方面恢復溝通

台灣問題紅線說清楚

拜登2021年初上台以來，先後與習近平舉行過兩次視像峰會，至於面對面會談，今次才是第一次，兩人見面微笑握手，氣氛友好。習近平與拜登相識多時，兩人首次視像峰會，習近平還稱呼拜登為「老朋友」，反觀拜登上台未幾卻劃清界線，強調兩人「純粹公務往來，不是老朋友」，不過這次兩人峇里會晤，拜登作為主動邀約一方，表現相當熱情，除了伸出雙手緊握習近平右手，又主動提到兩人相識多年，雖有經常保持溝通，但始終代替不了面對面會晤，顯得對今次峰會充滿期待。

過去數年，中美關係急速惡化，新冷戰寒風勁吹，熱戰風險亦見增加，台海擦槍走火的可能，備受關注。白宮再三「切香腸」，掏空「一個中國」政策內涵，國會政客為了一己之私，操作台灣牌更是肆無忌憚。今年8月佩洛西訪台，挑起台海緊張局勢，破壞中美關係，政治衝擊波延續多時，近期總算逐步緩和下來，解放軍連串舉措重塑了「台海新常態」，適逢中共二十大及美國中期選舉相繼落幕，習近平作為中共中央總書記，步入第三個任期；拜登所屬的民主黨，逆境下保住參議院控制權，也為拜登注入政治強心針。佩洛西訪台重挫中美關係，今次習拜會正是合適時機，重啟（reset）中美關係。

習拜會歷時超過3小時，比原定時間為長，觀乎會後兩國政府反應，雙方似乎都對今次峰會感到滿意。根據中方說法，兩國元首會談達成6項「同意」，包括：1）兩國外交團隊保持戰略溝通，開展經常磋商；2）兩國財金團隊就宏觀經濟政策、經貿等問題開展對話協調；3）共同努力推動氣候變化大會取得成功，開展公共衛生、農業和糧食安全對話合作；4）用好中美聯合工作組，推動解決更多具體問題；5）中美人文交流十分重要，鼓勵擴大兩國各領域人員交往；6）兩國元首繼續保持經常聯繫。白宮則表示，美中同意恢復在應對跨國挑戰上的合作，包括氣候變化、衛生安全及糧食安全等。

重奠框架穩定關係

只怕華府政客作梗

元首峰會最大作用是引領兩國關係朝正確方向發展，實務工作留待相關部門跟進。這次習拜會，除了恢復因佩洛西訪台而中斷的氣候變化商討，以及兩國一些溝通合作，更重要是重訂中美關係發展方向，嘗試奠下一個有助兩國關係穩定的框架，避免嚴重衝突發生。拜登政府峰會前談期望，提到美中須弄清彼此紅線，盼跟中方找出一條可以「既競爭亦共存」的方程式。習近平在峰會上就此清晰回應：台灣問題是中國核心利益中的核心，也是中美關係政治基礎中的基礎，是「中美關係第一條不可踰越的紅線」。習近平表示，拜登多次說過不支持台獨，無意將台灣作為遏制中國的工具，希望美方將拜登承諾落到實處。有關說法既是申明立場，同時亦暗批過去一段時間，美方講一套做一套，沒有將承諾「落到實處」。倘若華府繼續玩兩面派以台制華，中美關係無法保持穩定。

世界百年不遇變局，拜登表明美國會繼續與中國激烈競爭，反映之前的貿易戰、金融戰、科技戰將持續，中美鬥爭摩擦迭起，倘若兩國關係下滑太快，容易出現不可預測事態。釐清紅線、設定底線，有助妥善管控分歧，穩定關係。習近平強調，不衝突、不對抗、和平共處，是中美最根本共同利益；拜登則表示，美中兩國激烈競爭，但不尋求衝突。這些大原則，可以成為新時期穩定中美關係的框架，至於這個框架是否穩固，則取決於履行承諾的誠意和決心。

今年初習拜視像會議，根據中方說法，美方作出了「四不一無意」承諾，即不尋求與中國打新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持台獨、無意與中國發生衝突。今次峰會，有評論認為拜登所作承諾，加碼至「五不四無意」，包括不支持兩個中國或一中一台、無意尋求與中國脫鈎、無意圍堵中國、無意阻撓中國經濟發展，不過美方如何理解，又是另一回事，近年事態發展亦令人懷疑美方這類承諾有多可信。美國中期選舉過去，2024年大選又來，華府政客為爭取支持，操作反華牌樂此不疲；台灣未來兩年政局如何變化，同樣惹人關注。習拜會後，中美關係似見緩和，能夠維持多久，仍是一大疑問。

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