社評：播錯國歌情節不尋常 維護尊嚴意識須提高

大會播反修例歌曲

徹查原因政府有責

今次「播錯歌」風波，發生於周日晚的亞洲七人欖球賽仁川站決賽，綜合當局說法及網上流傳片段，兩支決賽隊伍港隊與韓國隊在場上列隊，賽前舉行奏國歌儀式，未料現場播出的，並非中國國歌《義勇軍進行曲》，而是2019年反修例風波期間的一首樂曲，播放時間至少超過一分鐘。根據香港欖總事後向特區政府提交的初步資料，港隊教練賽前有向主辦機構亞洲欖球總會提供正確國歌錄音，港隊工作人員在聽到播錯國歌時，有立即知會主辦單位，賽事完結後，主辦機構在場館公開致歉，並安排港隊再次出場，播放正確國歌。特區政府同日深夜發表聲明，就播錯歌一事，表達強烈不滿和抗議。

亞洲欖總昨天形容，事件是一名初級職員的低級人為錯誤導致，有人將從網上下載的歌曲，錯當為港隊出場時所奏的國歌，總會就事件深表遺憾，並向中華人民共和國政府、香港特區政府和香港欖球總會致歉。特區政府則表示，對外將要求亞洲欖總及韓國方面徹查事件和責任，對內會要求香港欖總調查及提交報告，警方則會調查事件有否涉及串謀違反《國歌法》或其他法律。

國際體育賽事播國歌，基本上有一套標準處理程序，主辦機構通常會收集好相關參賽國家或地區的國歌錄音，整理成清單，再在適當場合播出，多數情况下，主辦方通常都會問參賽方提供錄音，出錯機率不高。當然，工作人員「蝦碌」播錯國歌，過去偶爾也有發生，例如2008年西班牙世界田徑錦標賽60米跨欄決賽，國家隊奧運金牌得主劉翔摘冠，上台領獎時，播出的卻是智利國歌，原來工作人員操作電腦國歌播放列表時「按錯隔籬」，將「CHILE」錯看為「CHINA」，在場的國家代表團人員馬上向賽會抗議，結果領獎儀式要重來一次。

播錯國歌必惹不悅，若觸及政治神經，反應自然更大。2018年U-19亞洲盃決賽周韓國對約旦，東道主印尼方面也播錯歌，將朝鮮國歌當成韓國國歌播放，賽後韓國足協提出抗議，亞洲足協則向韓方致歉。今次港隊出場播錯歌事件，與「朝鮮國歌錯當韓國國歌播放」，政治上皆相當敏感，但兩者亦有關鍵不同。

根據當年印尼足協的解釋，當時在場播音員「揀錯音檔」播放，屬於「真誠錯誤」，把只有一個英文字母之別的韓國國歌《Aegukga》與朝鮮國歌《Aegukka》混淆了。相比之下，今次港隊出場播錯歌風波，大會所播的根本不是任何國家國歌，而是前線職員上網下載而來的，有關樂曲更有涉及港獨色彩的歌詞。有外電引述韓方人員聲稱，工作人員在收到各地隊伍提交的國歌前，誤把該首反修例歌曲儲入電腦中一個名為「香港」的資料夾內，又強調當事人並不知道歌曲與反修例或港獨有關。有關說法是耶非耶，暫時未見有官方確認，無論如何，這始終未能解釋，為何工作人員要下載有關歌曲並儲入電腦、為何收到港隊國歌音檔後沒有刪除舊檔。特區當局要求弄清楚為何發生如此敏感兼罕見的錯誤，亦屬合理。

翻查資料，因「錯誤下載」而起的播錯國歌事件，在2012年科威特國際射擊巡迴賽曾經試過一次，當時哈薩克選手摘冠，頒獎禮卻播出電影《波叔出城》的戲謔版哈薩克「國歌」，當中有羞辱內容。科威特方面強調是無心之失，但事件惹來哈薩克強烈不滿，哈國外交部形容事件是醜聞，要求徹查。海外有人從事宣揚港獨活動，乃是不爭事實，事情未水落石出前，任何可能都不應排除。特區政府應該向韓方和亞洲欖總解釋，今次事件之於香港的敏感性，希望相關機構或人士理解，積極協助調查，同時亦應該與港協暨奧委會及體育界代表共商，萬一出外作賽遇上涉及國家尊嚴的突發事件，該當如何應變。

未有即時叫停儀式

港代表隊須懂應變

國歌國旗是國家象徵，不能有誤。觀乎其他國家做法，一旦發現賽事主辦方搞錯，不管有意或無意，在場代表團人員必須即時提出，要求暫停儀式，確保無誤後，重新再來。2018年韓國對約旦U-19球賽播錯歌事件，便是如此處理。2012年倫敦奧運，朝鮮女足在一場賽事中，發現大會錯誤展示韓國國旗，甚至即時拉隊離場，隔了約一小時，待大會更正及道歉後，才重回球場，舉行賽事。播錯國歌出錯旗幟，是否一定要拉隊離場抗議，當然可以斟酌，但今次港隊工作人員發現播錯歌後，未有即時叫停儀式要求重來，明顯不是恰當處理，香港代表出外比賽，有必要加強維護國歌、國旗及國家尊嚴的意識。

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