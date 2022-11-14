社評：珠海航展騷肌肉 中國軍事變革多

香港衛星生產線曝光

示強威懾或仍有保留

兩年一度的珠海航展，原本是因被譏為「大白象」的珠海機場航班量不足，為彌補虧損而舉辦，26年後的今天，卻成為珠海的一張名片。今年的珠海航展，雖然號稱有43個國家的700多間公司參展，波音、空巴等航空業巨頭都未缺席，但最有看頭的，還是中國在航空航天業的最新發展。在航展舉辦期間，「天舟五號」貨運飛船升空，以兩小時的全球最快速度，與「天宮」太空站交會對接，為航展陳列的「長征」運載火箭做了最佳廣告；中國商用飛機公司在航展宣布，首型國產民航客機C919，已經獲得逾300架確認訂單；粵港澳衛星智慧製造中心首次曝光，證實香港的衛星生產線，將可年產200顆衛星……

雖然叫名為航空航天展，但現場展示的武器裝備，涵蓋陸戰、海戰、空戰、太空戰、電子戰、網絡戰。今次航展，一改以往對解放軍現役裝備只見模型或靜態展示的遮遮掩掩，中國空軍的主力戰機殲-20、殲-16、運油-20，都向現場觀眾近距離展示，還即場作高難度飛行表演。而且高調宣布，殲-20已經全部換裝國產引擎，且性能較俄製引擎更佳。

解放軍對國產軍備的自信，是建立在中國近年經濟和科技實力提升的基礎上。在一些領域，中國軍工科技已走在世界前列，例如，首次展示的直徑3.5米整體火箭引擎，推力可達500噸，去年10月才試製成功，號稱目前全球整體式固體火箭引擎中推力最大；由廣東空天科技研究院首次推出的鳴鏑寬域飛行器（MD-22）實物，聲稱飛行時速達音速7倍，飛行高度100公里，猶如將超高音速導彈與太空無人穿梭機融為一體。更不用說場內展示的國產作戰機器狗、老鷹外形的仿生撲翼無人偵察機，都充滿科幻風，令人有置身未來世界的感覺。

這種將大量現役軍備大方示人，甚至將一些剛剛試驗成功的新軍備推出軍火市場，只有兩種可能，一種可能是表明中國有意增加軍事透明度，同時改變過往低調示弱的戰略方針，向潛在對手示強威懾；另一種可能，就是目前已有較這些裝備更為先進的裝備技術，展示的裝備已無保密價值，意味解放軍的軍備，又將迎來新一波的更新換代。

無論是兩年前的阿塞拜疆-亞美尼亞戰爭，還是正在開打的俄烏戰爭，都突顯無人機在現代戰爭中的「撒手鐧」作用，今年的珠海航展無人機成了最大賣點。中國的軍用無人機，分別由航空及航天（太空）軍工企業開發，已經發展出彩虹、翼龍、飛鴻、雲影、利劍、翔龍、鷹七大家族。相較而言，早年在國際市場名聲遠揚的大疆民用無人機，如今只能算玩具。就以今次露面的新型無人機翼龍3為例，據稱航程可達1萬公里，續航時間40小時，性能與美國MQ-9無人機不相伯仲，但攜彈量更大，且具有無人機中罕有的自衛空戰能力。在無人機作戰領域，中國既賣矛、亦賣盾，在航展上，航天系統推出的LW-30雷射防空武器系統，專門針對低空、慢速、小型飛行器，被譽為「無人機殺手」。之前的報道顯示，沙特使用從中國進口的雷射防空武器「沉默獵手」（silent hunter），曾經擊落也門胡塞武裝13架來襲的無人機，開創了全球雷射反無人機武器的實戰先河。

值得注意的是，中國在航展上不僅賣飛機、導彈、戰車，還首次向外兜售完整的陸軍合成旅裝備方案，即由偵察營、坦克營、機步營、炮兵營、無人機營、反坦克營、防空營、作戰支援營、勤務保障營等11個模塊組成的成套裝備，組成智能化數碼化的新型陸軍旅，兼提供解決方案。這種整建制的合成旅輸出，既反映解放軍陸軍的現代化程度，體現中國軍事理念的變革成果，亦對外輸出中式軍事體系，擴大影響力，間接為中國的外交和「一帶一路」保駕護航。

賣矛賣盾輸出體系

軍火市場搶俄份額

目前在全球軍火市場，中國的份額僅佔不足5%，排在美俄法之後，與德國不相上下，這與中國的國際地位與軍事實力並不匹配。俄烏戰爭將俄製武器的弱點暴露無遺，加上出口結匯受到制裁，對俄羅斯的武器出口已造成嚴重影響。今次珠海航展中國軍工企業的高調宣傳，不排除有搶佔部分俄羅斯武器出口市場的意圖。事實上，中國軍備在性價比方面，已經大大超出俄製軍備，品質也比肩歐美武器。因此，有人稱今年珠海航展，是國力的展示，亦是中東油國的「雙11」（掃貨日），更是世界軍火貿易格局的轉捩點，不無道理。

■歡迎回應 editorial@mingpao.com