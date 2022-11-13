社評：塌屏事故調查揭虛報 政府監管責任留空白

虛報造假為趕開騷

性質惡劣甚於疏忽

7月28日，MIRROR紅館演唱會發生嚴重意外，一塊巨型屏幕塌下，壓傷兩名舞蹈員，其中一人頸椎重創。事後助理康文署長領導跨部門工作小組，負責調查事故原因、提出建議和跟進；勞工處調查事故有否違反《職安健條例》，刑事調查則由警方跟進。

塌屏事故導致表演者嚴重受傷，無論傷者家屬、粉絲以至公眾，都希望查明真相，追究法律責任。事隔3個半月，警方上周五採取行動，承辦商5名高層因涉嫌欺詐及「容許物件由高處墮下」被捕，同日政府亦公開調查結果。當局總結墜屏三大成因，包括金屬疲勞引致鋼索斷裂、吊環螺絲裝置設計問題，以及懸吊系統安全系數不理想。外界最初聚焦人為疏忽問題，惟根據警方及政府調查，塌屏事故還涉及虛報資料蓄意造假。

調查顯示，出事屏幕實際重量逾9800磅，但承辦商開騷前數天向康文署呈交的文件，僅稱同系列6個屏幕各重3600磅，另一些懸吊組件的重量，亦有報細數情况，當中以8組喇叭的差距最離譜，實際重量逾1.2萬磅，足足是申報重量的7.7倍。外界有理由懷疑，出事屏幕重量申報偏差嚴重，並非手民之誤，亦非混淆磅與公斤，連串弄虛作假，原因之一是企圖避開有關天花懸吊物重量的規定。另外，調查又發現，承建單位完成安裝屏幕升降裝置後，並無安排合資格工程師檢查，出事屏幕事發當天早上曾有升降問題，但無人做進一步維修補救。凡此種種皆令人質疑，演唱會急就章太馬虎。

塌屏事故發生後，有關演唱會籌備倉卒、表演者綵排時間不足等說法甚囂塵上。現在警方似乎也懷疑，虛報數據的動機，與「趕時間」有關，皆因如實呈報數據，康文署未必批准，倘若署方要求承建商重新安排天花支架佈置，演唱會可能無法如期舉行。警方指出，對演唱會行業而言，時間是一切，「大家都想盡快開騷 」，承辦商涉嫌虛報數據，當然要追究到底，與此同時，當局亦要進一步調查，有沒有人從旁施壓、教唆或要求造假，以免影響如期開騷。

比起人為疏忽釀禍，造假欺詐事態更嚴重、性質更惡劣，政府提出嚴重指控，被告有罪與否，留待法庭公正判斷。除了追究刑責，今次塌屏事故，也帶出了表演行業規管，以及表演者保障問題。受傷舞蹈員究竟是自僱人士還是僱員，對於究責賠償有直接影響。勞工處與律政司商議後，根據昔日案例及已有證據，認為當日演唱會的舞蹈員，屬於僱員身分，聘用他們的舞蹈公司未為僱員購買勞工保險，涉嫌違法，有關法律觀點若獲法庭信納，日後其他同業可望得到較多的勞工權益保障。

只看文件毋須查證

署方須堵審批漏洞

紅館由康文署管理，場地租借及使用有詳細規定，今次事故中，康文署有否克盡監督責任、場地設施審批有沒有做好把關，理應是調查方向之一，然而是次成立的政府工作小組，由康文署牽頭，調查報告並未涵蓋署方在事件中的角色及責任。綜合官員說法，康文署雖有結構工程師審視承辦商提交的數據，計算天花懸吊裝置重量是否可以承受，但毋須查證實際重量，簡言之就是只看文件審批，數據準確與否，基本上是講個「信」字，外界難免會問，如此把關是否可靠穩妥；今次事故中，懸吊裝置重量報細數情况相當誇張，如果開騷前當局有派專業人士到場查證，是否有機會發現問題，同樣令人在意。

關於表演場地裝置安全事宜，政府工作小組提出多項建議亡羊補牢，包括租用人須聘請合資格專業人士審核舞台設計、每日檢查舞台裝置及運用、為懸吊或需移動機械裝置做負荷測試，以及就裝置重量等數據提供證明文件等，當局將設罰則，懲罰嚴重違反租用條款的主辦單位，業界人士則關注，新建議將大增開騷成本，並令審批過程變得繁複冗長。紅館舉辦演唱會多不勝數，以往從未發生如此嚴重事故，業界認為今次屬於個別事件，擔心政府規管太嚴窒礙舞台創意，惟虛報數據一事，確實破壞了互信基礎。表演者與觀眾安全必須置於最優先，主辦單位和政府必須負起各自責任。現時康文署的場地審批機制，明顯存在漏洞，署方有必要聘用具專業知識的獨立審核人員，現場視察舞台環境，跟進安全情况，不能繼續只看文件審批。

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