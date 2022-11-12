社評：嚴防死守措施終放寬 期待盡快進一步放寬

被隔離人數過億超乎比例

影響民心與經濟需要疏解

新增感染人數雖然昨天罕有地升到過萬宗，但相對於一個14億人口的國家來說，還是非常低的比例。而昨天全國卻有4015個高風險地區，3652個中風險地區，加上不計其數在方艙醫院和居家隔離，以及被「靜默」的人數，粗略估計少說也有一億人處於隔離狀態，而在同一天要做核酸檢測至少也有一億人。這些數字跟現時被感染未治癒的68,526人來說，從比例上看是極不相稱，而且自Omicron病毒變異以來，重症率和死亡率十分低，從這個角度看，20條新措施是姍姍來遲了。

遲到好過無到，起碼為未來進一步大幅放寬展現曙光，終歸是好消息，但放寬的措施足夠嗎？被劃定為高風險地區的居民，實施不進不出隔離，放寬前高風險地區以小區為單位，連續7天無新個案才解封，放寬後變成以一棟樓為單位，7天減到5天，應該說是較大幅度的寬鬆了，判定感染Ct值從40降到35，將來每天新增感染人數也會大幅下降，而且取消了中風險地區，以及不再對次密接觸者實施隔離，入境人員以及密切接觸者的集中隔離天數從7天縮短到5天，能夠享受自由的人數將大幅增加，無論從人員自由流動以及經濟活動的角度看，都應該說一大喜訊。

然而，入境實施5+3，以至取消飛機航班的熔斷機制，和從境外登機前48小時需要做核酸檢測由兩次減為一次，新措施的確不可能為需要入境內地提供更大的誘因，從這個角度看，新措施的效果是不明顯的。

中央政府在宣布新措施的同時，明確表示堅定不移貫徹動態清零總方針，而且不能有躺平的誤解。無疑，新冠病毒還在變異中，而且冬天是感染高發季節，中國是人口眾多，地區之間的醫療設施很不平衡，的確不可能完全放棄防疫抗疫的手段，更加不可能像外國般，設定一天舉行集體除口罩進酒吧的狂歡「儀式」，這是不符合中國一直奉行人民至上、生命至上的原則。然而，如何判定下次進一步更大幅度放寬的時間呢？

問題是在新措施下，仍然需要實施隔離的範圍，是否確實有需要，以及隔離天數是否合理，應該以科學標準來判定，3萬人參加的北京馬拉松於周日（6日）舉行，之後4天的新增感染總人數是357人，沒有因為大規模人群聚集而飈升；正在舉行的珠海航展，昨天開始數萬名普通觀眾入場觀看，之後新增感染人數是否飈升，都可以作為說明。而感染後出現症狀的天數究竟是3天或者更長，感染病毒數量不同Ct值的潛伏期時間長短等，則需要有權威機構用大數據來加以說明，並定時公布有關分析數據，才可以讓人們判斷，繼續維持新措施規定的隔離範圍與幅度是否合理。

國務院宣布的新措施，除了有關隔離範圍等規定外，還有幾項要求，對於判定何時能夠進一步放寬，有所根據。要求制定加快提高疫苗加強劑接種覆蓋率，特別是老年人的覆蓋率，尤其重要，現時60歲以上接種加強劑的比率只有75%，80歲以上的更低，這方面如果不能及時提高，進一步放寬難以實施。另一要求是，摸清住宅區的人員構成，需要幫助的人員分佈，作為一旦實施封控措施要提供協助的根據，現時經常出現的問題是，封控後物資供應不足，特別是需要照顧的群體陷入無助困境，以及需要就醫的特殊群體不會因為封控而失救，這是實實在在的問題，都需要有更加精細的預案。

禁與放之間不能周而復始

創造條件闖關需要下決心

新措施除了降低抗疫對國民的影響，還多了一份人情的考慮，是受到歡迎的，但缺乏有效措施解決層層加碼和一刀切所帶來的弊端。雖然中央三令五申，嚴禁隨意封校停課、停工停產、未經批准阻斷交通、隨意採取「靜默」管理、隨意封控、長時間不解封等，並且表示對造成嚴重後果的依法依規嚴肅追責。這些要求並不新鮮，且看這次重申，是否會有以儆效尤的做法。

若然層層加碼等問題未能解決，不但打擊新措施的威信，也難寄望新措施能夠令經濟活動正常運作。進一步放寬防控措施是人心所歸，這一關無論如何都要闖過去，現在制定一些闖關的條件必須切實執行，否則，在禁與放之間周而復始沒完沒了，就不可能做到習近平主席所說的，「人心是最大的政治」。

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