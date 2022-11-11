社評：國際調解院落戶香港 機遇難得須好好把握

設國際組織專責調解

促進人類命運共同體

國際調解院是由中國發起、以多邊協商締結條約為基礎的政府間國際組織，目標是以和平友好方式解決爭議、處理分歧。有關倡議的源起，與非洲國家埃塞俄比亞興建大壩，跟鄰國埃及和蘇丹發生紛爭有關。埃塞俄比亞反對讓歐美插手調停，中國則與涉事3國都有良好合作關係，主張3國對話，達成各方長遠均有得着的解決方案。中方相信，設立國際調解院有助處理這類紛爭，早前中國與蘇丹簽署《關於建立國際調解院的聯合聲明》，邁出了重要一步。中央有意將調解院總部設在香港，為此外交部與特區政府上月簽署文件，由香港成立籌備辦公室。行政長官李家超本周表示，辦公室將於明年開展相關工作。

解決民事紛爭，訴諸法庭打官司是一種方式，另一種方法是調解 （mediation）。有別於控辯雙方對簿公堂，調解強調自願參與，由受過相關法律專業訓練的第三者（調解員），協助當事各方透過閉門磋商，達至各方都能接受的和解協議。法庭訴訟講的是哪一方得直，調解的重點在於尋求妥協，而非誰勝誰負。現今世界有各種各樣的國際紛爭仲裁機構，諸如海牙國際仲裁庭、國際商事法庭等，惟沒有專責調解的國際組織，中國倡議設立國際調解院，可以填補這一空白，同時也是國家參與全球治理及制度構建的重要一步。

國際調解院是全新事物，港人對這個概念十分陌生，甚至連倡議的存在亦未必知道，然而只要多些了解國家的理念與宏圖，當可發現這是重大建構，香港不僅有機會破天荒牽頭組織國際公約談判，日後還可成為政府間國際組織的總部，這是過去難以想像的機遇。當年國家籌備成立亞投行，總部會否設在香港，曾有不少議論，最終北京成為選址。今次調解院總部有望落戶香港，反映中央看重香港作為國家唯一普通法地區，擁有成熟法律體系，在國際紛爭調解方面具有獨特優勢。

若說亞投行的成立，是要配合一帶一路、體現中國對全球化未來發展方向的構想，國際調解院的設立，則可以放在構建人類命運共同體的框架下理解。人類命運共同體，秉承中國傳統天下觀，強調大國小國對於推動世界福祉，有着共同但有差別的責任，大國要有大國的擔當。這一主張其實是對近代霸權主義、大國優先、勝者全取思維的一種修正。以調解院作為現有國際法律仲裁機構的一種補充，正好反映了這一邏輯。

談到國際紛爭調解，人們通常都會想起聯合國，然而過去數十年，愈來愈多國際紛爭其實是由地區組織協助斡旋，一來很多「亞非拉」國家不喜歡歐美強權假聯合國之名插手，懷疑他們另有目的，二來很多大國也對介入無關自身利益的遙遠國度事務不感興趣。由非洲國家聯盟等區域組織牽頭斡旋區內事務，好處是熟悉區內國情民情，缺點是調停方也是區內利益持份者，當事國可能懷疑調停方有偏頗不夠公平。中國與第三世界國家關係普遍良好，調解院由中方牽頭，協助調解非洲拉美等地紛爭，較易取信於當事國，香港則可提供所需的法律專業服務，就算紛爭是涉及西方跨國企業的商事，由於香港長期有跟外資打交道的經驗，涉事各方對調解院公正辦事，相信會有較大信心。

過去10多年，中國愈益積極參與全球治理，提出不少「中國方案」，它們未必立竿見影，卻像中藥那樣，慢慢發揮作用。以一帶一路為例，這些年來，中國已與近150國簽署合作文件，經貿合作不斷深化，時至今日，中國已是逾120國家及地區的最大貿易伙伴，境外投資存量10年間由6000億美元，增至超過2.6萬億美元，亞投行成員多達105個。看待國際調解院，同樣需要這種歷史大視野。

世界百年不遇巨變

把握現在開拓未來

設立國際調解院，着眼的不是短期實利，甚至不是十年八載的中期成果，而是長遠未來，中國在世界舞台的角色愈吃重，調解院也會愈得到重視。當然，世界變局如何發展充滿未知，有人相信「中國故事」，有人認為西方會繼續主導世界，也有人估計，世界走向陣營化，東方與西方自成一圈，分庭抗禮。世上沒有可以預知未來的水晶球，成功之道在於把握眼前機會，盡力做好自己。談到荷蘭海牙會想起國際法庭，談到香港則會想到國際調解院，如此宏大的願景，現在看來無疑十畫未有半撇，但值得香港致力爭取。

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